Herr Utlu, haben Sie sich selbst schon einmal in einer Situation befunden, in der ungewiss war, wie es mit Ihrem Leben weiter geht?

Ja. Allerdings zum Glück nie, weil der Sterbeprozess bereits eingeleitet war. Einmal habe ich eine Notlandung mit dem Flugzeug erlebt. Wie der Protagonist in meinem neuen Roman flog ich von Berlin nach Frankfurt. Bei einem der heftigen Luftlöcher, in die wir fielen, sah ich auf meinen Schoss das Buch, das ich beim Verlassen der Wohnung aus dem Regal gezogen hatte: Canettis posthum erschienenes „Buch gegen den Tod“. War das Ironie des Schicksals, das Angebot einer Rettung? Canetti beanspruchte für sich sein Leben lang, gegen den Tod angeschrieben zu haben. Wir landeten statt in Frankfurt in der Stadt meiner Geburt, in Hannover. Ich wusste, dass sich das Tor zu meinem nächsten Roman geöffnet hatte.

Was hat Sie an dieser Grundkonstellation Ihres Romans – eine Notlandung rüttelt an den Grundfesten eines Lebens – gereizt?

Was ist ein nicht verfehltes Leben vor dem Hintergrund einer begrenzten Lebenszeit? Das ist eine Frage, die mich im Lesen und Schreiben immer wieder beschäftigt. Wir haben uns eine Gesellschaftsform ausgesucht – oder wurden in eine hinein geworfen –, in der Rationalität vor allem das Streben des Einzelnen nach seinem eigenen Wohl meint. Das Diktum, die begrenzte Lebenszeit so „gut“ wie möglich zu verbringen, geht womöglich auf Kosten eines ehrlichen Lebens.

Zur Person Deniz Utlu, geboren 1983, wuchs in Hannover auf, studierte Volkswirtschaftslehre in Berlin und Paris. Von 2003 bis 2014 gab er das Kultur- und Gesellschaftsmagazin freitext heraus. Sein Debütroman, „Die Ungehaltenen“, erschien 2014 und wurde 2015 im Maxim Gorki Theater für die Bühne adaptiert. Von 2017 bis 2019 schrieb er für den Tagesspiegel die Kolumne Einträge ins Logbuch. Außerdem hat er Theaterstücke, Lyrik und Essays verfasst . Er forscht am Deutschen Institut für Menschenrechte und veranstaltet am Maxim Gorki Theater die Literaturreihe Prosa der Verhältnisse. Utlu erhält in diesem Jahr den zum zweiten Mal vergebenen und mit 10000 Euro dotierten Literaturpreis der Stadt Hannover. Am 4. Dezember findet die Preisverleihung im Rahmen eines Literarischen Salons statt. jr

Bemerkenswert ist: Die zentrale Person, an die Kara sich in diesem Moment erinnert, ist eine, der er zuvor kaum Beachtung schenkte: Ramón, ein Außenseiter, Studienabbrecher. Warum?

Jemand, der sich die Frage stellt, ob er wirklich gelebt hat, schaut sich auch an, wie er oder sie Beziehungen geführt hat. Wie ehrlich konnte ich zu mir selbst sein, wie ehrlich zu anderen? Ramón ist jemand, der unsere Kriterien des Erfolgs nicht erfüllt. Wenn man so will, ist er ein „unnützer“ Freund. Aber mit dieser Abwägung von „nützlich“ oder nicht, habe ich mich bereits vom Leben entfernt. Ich sehe nur mich – alle anderen sind Material. So ist aber eine vertiefende menschliche Begegnung nicht mehr möglich.

Ein Literaturkritiker hat Ihren Roman als Allegorie auf Europa gedeutet. Ramón stehe darin für das Unbekannte, Perspektivlose. Würden Sie das unterschreiben?

Kara versucht an einigen Stellen des Romans eine Modellrechnung für die Kosten des Lebens. Dies wirkt auf das Erzählte in einer Art zurück, dass die Konstellationen der Figuren auch modellhaft gelesen werden können. Aber mir ist zunächst einmal wichtig, dass das Erzählte für sich selbst steht.

Und Europa?

Der ganze Roman ist auch eine Auseinandersetzung mit dem Europa der Gegenwart. Welche Sinnverluste sind mit der „Entzauberung der Welt“ entstanden? Unsere Mittel, mit denen wir die entstandene Sinnleere heute auszufüllen versuchen – Konsum, materieller Wohlstand, radikale Selbstverwirklichung –, taugen nicht mehr.

Wie viel Hannover finden wir in Ihrem Buch, immerhin Ihrer Heimatstadt?

Kara ist auf dem Weg nach Frankfurt, aber das Flugzeug landet in Hannover. Nachdem sich das Wetter beruhigt hat, soll es weiter gehen, doch Kara beschließt auszusteigen. Er besucht seine Mutter und es kommen Erinnerungen an eine Kindheit und Jugend in dieser Stadt hoch.

Hat Ihre türkische Herkunft in Ihrer Kindheit eine Rolle gespielt. Sie haben einmal gesagt, Sie waren auf dem Gymnasium einer von zwei Türken in Ihrer Klasse …

… in meinem Jahrgang, aber das war damals egal. Mir war die migrantische Herkunft in meiner Kindheit eigentlich nicht bewusst, damals gab es das Wort „Migration“, wie wir es heute verwenden, gar nicht. Eine Rolle hat allerdings gespielt, was die Herkunft meiner Eltern für andere bedeutet. Als ich Anfang der 90er in die Grundschule ging, war „Türke“ unter sieben- und achtjährigen durchaus ein Schimpfwort. Auf dem Gymnasium hatte ich Glück, meine Schule, die Ricarda-Huch-Schule, war in vieler Hinsicht ein Segen.

Es gibt weitere biografische Ähnlichkeiten: Wie Ihre Hauptfigur haben auch Sie VWL studiert, Warum haben Sie sich für dieses biografisch-fiktive Schreiben entschieden?

Schreiben ist für mich eine Form der Selbsterfahrung, es ist eine Suche in mir – Fragen, die ich in mich hineinrufe und wenn etwas zurückhallt, folge ich den Schallwellen. Das heißt aber nicht, dass ich aufschreibe, was ich erlebt habe. Und wenn ich das tue, heißt es nicht, dass die Empfindungen, Entscheidungen meiner Figuren mit meinen übereinstimmen. Nachzuerzählen, was war, ist selten interessant für mich. Die Reise beginnt da, wo sich eine Eigendynamik im Text entwickelt, wo ich die Seiten umblättern will, aber merke, sie sind es, die mich umblättern.

Spielt Ihre türkische Herkunft für Ihr Schreiben heute eine Rolle?

Bücher sind mein Zuhause. Wann immer ich mich verloren glaube, suche ich bei den Worten Zuflucht. Aber ich will nicht ausweichen: Mein politisches Bewusstsein hat sich mitunter auch darüber geschärft, dass ich über Emanzipationsstrategien und -möglichkeiten von migrantisierten Gruppen nachdenke. Letztlich ist Solidarität für mich ein wichtiges politisches Thema geworden, das ins Persönliche gewendet zu allererst immer Menschlichkeit sucht, ein menschliches Füreinander.

Deniz Utlu liest am kommenden Donnerstag, 10. Oktober, von 19.30 Uhr an in der Reihe „Die Empfehlung“ im Literaturhaus Hannover, Sophienstraße 2, aus seinem neuen Roman „Gegen Morgen“. HAZ-Redakteurin Martina Sulner moderiert. Karten im Vorverkauf gibt es unter (05 11/16 84 12 22). Der Roman „Gegen Morgen“ (269 Seiten) ist im Suhrkamp Verlag erschienen und kostet 22 Euro.

Von Jutta Rinas