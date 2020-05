Hannover

André Herrmann hat sich 24 Jahre lang mühsam zurück in ein Leben ohne Sucht nach harten Drogen gekämpft. Seither berichtete er von seinen Erlebnissen unter dem Pseudonym $ick in Hunderten äußerst populären Internetvideos, dem Bestseller „Shore, Stein, Papier“ und diversen Bühnenprogrammen. Das neueste davon stellte er jetzt im Rahmen der Autokultur auf dem Schützenplatz Hannover den Insassen von etwa 200 Fahrzeugen vor.

$ick erlebte vieles, von dem er erzählt, auf den Straßen Hannovers. In Hörweite des Schützenplatzes, in einer Arrestzelle der Polizeidirektion Hannover, habe er einmal nur knapp seine Sucht überlebt, sagt der 47-Jährige, der sich Mühe gibt, alleine die große Bühne zu füllen. Seine Distanz zu den Zuhörern in ihren Autos ist deutlich größer als sonst. Die kritische Distanz zu hartem Drogenkonsum und schwerer Kriminalität hingegen erscheint im neuen Programm marginal.

Abenteuer ohne Reue

$ick gibt eine Räuberpistole nach der anderen zum Besten – in einem Tonfall, der wohl nach Quentin Tarantino klingen soll – und doch eher an Jerry Cotton erinnert. Vieles erscheint als coole Abenteuergeschichte ganz ohne Zeichen von Erkenntnis oder Reue. Für manchen Rausch findet $ick fast schon pornografische Bilder höchster Ekstase, auf die Wirkung etlicher harter Drogen scheint er Hymnen zu singen.

Die Schatten der Vergangenheit? André Herrmann alias $ick auf dem Schützenplatz. Quelle: Michael Wallmüller

Immer wieder erzählen von ihm produzierte Videos Teile der Geschichte mit suggestiven Bildern und dramatischer Musik. Manchmal tanzt er dazu lachend über die Bühne. Er feiert sich für seinen „richtig dreckigen Voice-Over“ und freut sich, wenn sein Publikum sich auf Nachfrage hupend oder winkend zu eigenen Drogenerfahrungen bekennt.

Warnung vor der Polizei

Mit Regeln und Tabus nimmt es an diesem Abend ohnehin keiner genau. Das gilt auch für die Corona-Bestimmungen. Am offenen Cabrio in der ersten Reihe scheint sich keiner zu stören, viele Autofenster und sogar manche Türen bleiben offen und als Applausersatz dient das Hupen. All dies hat der Veranstalter eigentlich verboten. Gegen Ende warnt $ick sein teils drogenaffines Publikum sogar vor der anwesenden Polizei: „Aufpassen nachher, gut aufpassen!“

Erst nach dem Finale seiner Bühnenerzählung schafft er es, in seinen Antworten auf einige mit dem Mikrofon bei den Fans eingefangene Fragen, seine Geschichten zu relativieren. Nach der Geburt seiner Tochter habe er freiwillig entgiftet, erzählt $ick. Seit acht Jahren konsumiere er nur noch Cannabis und setze sich für Drogenprävention ein, zum Beispiel bei Schulvorträgen.

In allerletzter Sekunde rappt er: „Mann, ich war ein Vollidiot und schäm’ mich nicht, es auch zu sagen.“ Er wünsche sich Verständnis von der Gesellschaft, sagt $ick. Von den zahlenden Gästen lässt er sich jedoch offenbar lieber für seine Vergangenheit feiern.

Von Thomas Kaestle