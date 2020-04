Hannover

Die wohl größte Erfolgsgeschichte der Jahrhunderte alten Musiktradition in der hannoverschen Marktkirche beginnt mit einem Stück Kohle. Am 27. Oktober 1945 gab ein neu gegründetes Ensemble sein erstens Konzert, das vielen Menschen der Stadt fortan so sehr am Herzen lag, dass sie es nach Kräften unterstützen. Auf dem Programm standen Bach-Kantaten wie „Alles nur nach Gottes Willen“ und „Ach, wie flüchtig, ach, wie nichtig“, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit einen besonderen Klang gehabt haben müssen.

Die Musik von Johann Sebastian Bach prägte die Identität des zunächst namenlosen Ensembles: Als Bachchor setzten die Sänger ihre Arbeit auch unter schwierigen Bedingungen mit Begeisterung fort. Das Gründungskonzert fand in der Dreifaltigkeitskirche statt, weil die Marktkirche noch nicht von Trümmern geräumt war, und geprobt wurde im vom Bomben verschonten Gemeindehaus der Neustädter Hof- und Stadtkirche. Mehr als ein Dach über dem Kopf gab es aber auch dort nicht, und so brachten die Chormitglieder selbst im Hungerwinter 1946/1947 kostbare Kohlestücke mit zu den Proben, um bei einer zumindest halbwegs erträglichen Temperatur zu singen.

Besondere Traditionen: Der Bachchor Hannover. Quelle: Michael Uphoff

Die Neuerfindung des Kirchenchors

„Es gab ein sehr großen Bedürfnis nach Singen in der Kirche“, sagt der heutige Chorleiter Jörg Straube über die Gründungszeit seines Ensembles. Damals war es um die Institution Kirchenchor allerdings schlecht bestellt. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts hatte sich das musikalische Zentrum immer stärker von der Kirche in den Konzertsaal verlagert. Auch große und leistungsfähige Chöre wurden bürgerliche Institutionen, die von Vereinen getragen wurden. Dass ein Kirchenchor ein Projekt wie die Aufführung einer Bach-Passion bewältigen könnte, war in den Jahrzehnten vor 1945 eine nahezu absurde Vorstellung. Der Neubeginn nach dem Krieg bedeutete so auch eine Wiederentdeckung des großen geistlichen Repertoires.

Drei Chorleiter in 75 Jahren

In Hannover wurde das vom Stadtkantor Gustav Sasse vorangetrieben, der mit der Gründung des Bachchors vor 75 Jahren den wichtigsten Impuls dazu setzte. Sasse setzte sich leidenschaftlich und unermüdlich für den Chor und die Kirchenmusik ein – viele Jahre etwa hielt er zusätzlich zu den regulären Proben viermal pro Woche abendliche Stimmproben in seiner Wohnung ab. Wahrscheinlich war sein Einsatz sogar etwas zu groß: 1966 musste er seine Position aus gesundheitlichen Gründen abgeben.

Auf Sasse folgte Manfred Brandstetter als Kirchenmusiker an der Marktkirche. Er setzte die Arbeit mit dem Bachchor fort, konzentrierte sich aber ab 1986 auf seine Aufgaben als Organist und Leiter der Marktkirchenkonzerte. Die Leitung des Bachchors übergab er dem jungen Chorleiter Jörg Straube.

Manfred Brandstetter leitete den Bachchor von 1967 bis 1986. Quelle: Archiv

Noch als Student hatte der sich als Kirchenmusiker an der Messiasgemeinde einen Namen gemacht, 1981 gründete er mit dem Norddeutschen Figuralchor einen hervorragenden Konzertchor. Doch Straube stand nicht mehr in der romantischen Musiziertradition seiner beiden Vorgänger – er war bereits von der historisch informierten Aufführungspraxis geprägt und führte gerade Bach ganz anders auf, als man es an der Marktkirche gewohnt war.

Musikalischer Generationswechsel

„ Brandstetter ist mir anfangs mit einer gewissen Skepsis begegnet“, erinnert sich Straube. Doch der erfahrende Kantor spürte trotz des Generationenunterschieds, dass Straube der richtige Mann für seinen Chor war. Nach einer Übertragung des Verdi-Requiems mit Straube, die Brandstetter zufällig im Radio gehört hatte, rief er den jungen Kollegen an und bat ihn, den Bachchor zu übernehmen.

Straube machte aus dem Bachchor endgültig eine musikalische Institution. Er festigte das Profil des Ensembles mit hoher Qualität und einem klaren Konzept, das bis heute offen ist für Innovationen. Alljährlich singt der Chor in der Adventszeit etwa Bachs Weihnachtsoratorium: wechselweise vollständig mit allen sechs Kantaten, die zu dem Stück gehören, oder nur der berühmte erste Teil in anderen Kombinationen. Fest steht auch, dass sich zu Ostern die beiden großen Bach-Passionen mit einem frei gewählten Werk im dreijährigen Rhythmus abwechseln. Dazu kommen ein bis zwei weiter Konzerte mit verschiedenen Programmen: Von der Oper bis zur Uraufführung war dabei schon alles zu erleben.

Altersgrenze für Sänger

Rund 80 Sänger und Sängerinnen sind immer im Bachchor aktiv. Für einen ständigen Austausch sorgt eine strikte Altersregelung: Mit 65 Jahren wechseln die Choristen in die Kantorei St. Georg, die Straube vor zwölf Jahren gegründet hat. Zusammen mit den Kinder- und Jugendchören ergänzt dieses Ensemble die Chorlandschaft an der Marktkirche, die um den Bachchor herum gewachsen ist.

Jörg Straube will sein Amt 2023 abgeben. Quelle: Archiv

In diesem Jahr hätte zu Ostern turnusgemäß kein Bach auf dem Programm gestanden: Am 9. und 10. April sollte stattdessen Frank Martins Oratorium „Golgatha“ erklingen, ein Werk, das ebenso alt ist wie der Bachchor. Die Corona-Pandemie hat diesen beziehungsreichen Plan zunichte gemacht. Doch das Jubiläumsjahr ist noch lang: Im November ist eine Aufführung von Beethovens „Missa solemnis“ geplant, im Dezember soll es das komplette Weihnachtsoratorium geben.

Planung für die Nachfolge

Die Johannes- und die Matthäus-Passion, die so wichtig für das Selbstverständnis des Chores sind, wird Straube nach bisherigen Planungen noch je einmal mit dem Bachchor aufführen. Am Karfreitag 2023, kurz vor seinem 70. Geburtstag, will Straube seine – nebenamtliche – Position abgeben, auf der er Hannovers Musikleben so stark und so lange geprägt hat wie kaum ein anderer. Bis dahin arbeitet er daran, eine gute Lösung für seine Nachfolge zu finden. Die besondere Tradition des Bachchors soll schließlich auch künftig kraftvoll weiterentwickelt werden.

