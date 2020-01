Hannover

Colonel Parker, Manager von Elvis Presley, fasst es ganz gut zusammen. „Was braucht Elvis schon? Eine seichte Story, ein paar Songs und leichte Mädchen.“ Parker meint damit die Filmproduktionen, auf die sich Presley in seinen Hollywoodjahren in den Sechzigerjahren konzentrierte. Das Zitat passt aber ebenso gut zu „Elvis – Das Musical“, das am Dienstag wieder im ausverkauften Theater am Aegi zu sehen war.

Mehr Konzert als Musical

Die Show ist mehr Konzert als Musical – und das ist auch gut so. Denn die musikalische Darbietung ist einwandfrei. Elvis-Darsteller Grahame Patrick sieht mit der schwarzen Tolle und den typischen weißen, glitzernden Anzügen nicht nur aus wie der King of Rock ’n’ Roll. Er klingt auch so. Und der Hüftschwung passt auch.

Zwischen vier Tänzerinnen in knappen Kostümen präsentiert Patrick die für Elvis typischen Tanzschritte – wenn auch nicht immer synchron mit den im Hintergrund abgespielten Originalaufnahmen, die manchmal vom Geschehen auf der Bühne ablenken. Die Musik dazu spielt die Las Vegas Showband. Außerdem singt die Gospel-Gruppe Stamps Quartett. Einer der Sänger ist Ed Enoch, der in den Siebzigerjahren selbst als Leadsänger der Stamps mit Elvis auf Tour war.

Von „Jailhouse Rock“ bis „Suspicious Minds“

In gut zweieinhalb Stunden Show lässt das Musical keinen großen Hit aus. „Heartbreak Hotel“, „Jailhouse Rock“, „Can’t Help Falling in Love With You“, alle sind dabei. Als Patrick „Suspicious Minds“ singt und dazu durch die Zuschauerreihen läuft, feiern ihn die Fans. Sie fotografieren und fassen ihn an, als wäre er kein Imitator, sondern der echte Elvis.

Seit 43 Jahren ist der King of Rock ’n’ Roll tot – und doch wollen sich offenbar viele Fans nicht damit zufrieden geben, einfach nur seine Musik zu hören. Nein, wer wie Elvis singen kann, soll bitte auch so aussehen. Das Geschäft mit Musicals und Tribute-Shows läuft gut. Eventmanager und Musicalproduzent Oliver Forster aus Passau bringt nicht nur das Elvis-Musical seit fünf Jahren auf die Bühne, sondern tourt auch mit ähnlichen Shows zu den Beatles, Frank Sinatra, Falco, Abba, Michael Jackson, Tina Turner und Udo Jürgens durchs Land.

Kurze Handlungselemente umreißen die wichtigsten Momente in Presleys Karriere – wie seine Anfänge bei Sun Records. Quelle: Navid Bookani

Wenig Story

Diese Musicals rühmen sich nicht mit tiefgründigen Storys oder kritischer Auseinandersetzung mit den Biografien der Stars. Auch bei „Elvis – Das Musical“ unterbrechen nur kurze, oberflächliche Handlungselemente die Musik, um die wichtigsten Eckdaten von Presleys Karriere zu umreißen. Dann singt Patrick wieder, „Love Me Tender“. Die Bühne ist in rotes Licht getaucht, im Hintergrund laufen Bilder von Elvis und Priscilla über den Bildschirm. Dass die beiden in der Realität keine allzu glückliche Ehe geführt haben sollen und sie sich schließlich scheiden ließ – geschenkt. Im Musical ist eben nicht immer Platz für die Wahrheit.

Info: Am Montag, 3. Februar, um 20 Uhr ist „Das Heinz Erhardt Musical“ im Theater am Aegi zu sehen.

Lesen Sie auch

Von Johanna Stein