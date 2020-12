Hannover

Kunstvereine sind wichtig; in Niedersachsen ist ein Kunstverein oftmals der Ort, an dem Jugendliche zum ersten Mal mit zeitgenössischer Kunst in Berührung kommen. Um die Relevanz ihrer Institutionen noch stärker zu betonen, haben sich Niedersächsische Kunstvereine jetzt zusammen mit anderen Museen zu einem Netzwerk zusammengeschlossen. Die Initiative zur Gründung des „ Netzwerks Niedersächsischer Kunstvereine und vergleichbarer Institutionen“ ging von Kathleen Rahn, der Leiterin des Kunstvereins Hannover, Meike Behm ( Kunstverein Kunsthalle Lingen) und Jule Hillgärtner ( Kunstverein Braunschweig) aus. Nach einem etwas griffigeren Namen des Netzwerks wird noch gesucht.

Zum Netzwerk gehören Vereine und Kunsthallen, die vom Niedersächsischen Kulturministerium Jahresförderungen für ihre Ausstellungs- und Vermittlungsarbeit erhalten. Ziel der Initiative ist Lobbyarbeit. „Wir wollen uns gemeinsam mehr Gehör verschaffen“, sagt Kathleen Rahn.

Anzeige

Der Kunstverein Hannover ist während des Corona-Lockdowns nicht ganz geschlossen. Zwar dürfen die Ausstellungsräume (in denen gerade die neue Schau mit Werken des New Yorker Künstlers Pieter Schoolwerth aufgebaut wird) nicht besucht werden, aber der Shop des Kunstvereins ist geöffnet. Dort werden am Sonnabend, 5., sowie am 11. und 12. und am 18. und 19. Dezember jeweils von 12 bis 19 Uhr die neuen Jahresgaben der Künstler und Künstlerinnen des diesjährigen Ausstellungsprogramms präsentiert. Zusätzlich werden auch einige Arbeiten aus dem Archiv des Kunstvereins angeboten. Die Jahresgaben können von allen erworben werden, für die Mitglieder des Kunstvereins gelten allerdings Sonderpreise.

Unbeachtetes wird zum Kunstobjekt: Laura Bielaus Zahnpastafoto kann auch im Kunstverein erworben werden. Quelle: Kunstverein

Auch die Kestnergesellschaft betreibt einen Shop in der Vorweihnachtszeit. Am Freitag, 4. Dezember, eröffnet der neue „Concept Store“ mit einem Sortiment, das das Kestner-Team zusammengestellt hat: Holzspielzeug aus Prag, handgefertigter Schmuck aus Hannover, Ausstellungskataloge und Editionen, ein kuratiertes Buchprogramm mit Romanen, Poesie und Theorie und weihnachtliche Geschenkideen für Erwachsene und Kinder. Erstmals wird dort auch ein neues Design-Shirt in limitierter Auflage präsentiert. Auf dem T-Shirt ist das Kestner-Logo von Werner Gilles aus dem Jahr 1948 zu sehen, das von dem Künstler Robert Knoke mit Spray Paint neu interpretiert wurde.

Lesen Sie auch

Von Ronald Meyer-Arlt