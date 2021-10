Der Landesverband Freier Theater wird 30 und feiert den „Tag der Freien Theater“

Hannover

Die Stadt liegt dem Landesverband Freier Theater zu Füßen, wenn schon nicht metaphorisch, dann zumindest praktisch: Aus den Fenstern der Büros der Geschäftsführerinnen Hannah Jacob und Martina von Bargen im fünften Stock des Hauses an der Lister Meile, kann man über die Dächer blicken, über die Kirchen und Hochhäuser bis zu den charakteristischen Türmen des Blockheizkraftwerks in Linden. Nur aus der Küche ist die Sicht von einem Neubau verstellt.

In den Büros des Landesverbands Freier Theater stapeln sich die Papiere. Anträge, Flyer, Projektskizzen: Es gibt viel zu tun. Und im Moment noch ein wenig mehr. Denn der Verband feiert am 5. November 30-jährigen Geburtstag. „Wir feiern, dass 30 Jahre eine lange und erfolgreiche Zeit waren“, sagt Martina von Bargen, „gleichzeitig möchten wir darauf hinweisen, dass die Zeichen gerade zur aktiven Tätigkeit aufrufen.“

Beratungsarbeit ist „explodiert“

Der Landesverband Frier Theater versteht sich als Interessenvertretung der Freien Theater in Niedersachsen. Das heißt: „Kulturpolitik, Öffentlichkeitsarbeit und Beratungsarbeit“, sagt Hannah Jacob. Gerade die Beratungsarbeit, so Jacob, sei in der Pandemiezeit aufgrund der unterschiedlichen Hilfsförderungen und natürlich auch großer Unsicherheiten bei den Theaterschaffenden „explodiert“.

Aktuell hat der Verband 114 Mitglieder – bis Ende des Jahres sollen es 120 werden. „Seit Ausbruch der Pandemie haben wir fast wöchentlich ausführliche Mitglieder-Infos verfasst, unsere Webseite wurde ausgebaut und neue Projekte zur Vernetzung und zum Austausch unserer Mitglieder entwickelt “, sagt Jacob. Es ist jedenfalls Zeit, wieder mehr nach außen zu gehen. Zusammen mit Anne Bonfert, selbst Theatermacherin und Geschäftsführerin der Stiftung Leben und Umwelt, will der Landesverband Freier Theater an seinem Geburtstag den ersten „Tag der Freien Theater“ ausrufen, der auch zukünftig als Jahrestag bleiben soll. „Das wird eine gemeinsame Aktion im digitalen Raum, das wird ein bisschen lauter als einfach nur zurückzublicken“, sagt Hannah Jacob.

Martina von Bargen und Hannah Jacob vom Landesverband Freier Theater. Quelle: Samantha Franson

Auf der Agenda steht einiges: „Die strukturelle Förderung des Freien Theaters muss fortgesetzt werden, die darf nicht als Pandemiespätfolge wegbrechen“, sagt von Bargen. Gerade das Förderprogramm „Niedersachsen dreht auf“ des Landes für Soloselbstständige Kulturschaffende sei zwar hilfreich gewesen, aber nicht nachhaltig. Und: „Das Stipendienprogramm zahlt keine Honorare der Antragsstellenden. Wir haben da einen gewissen Unmut“, sagt Jacob.

Speziell geht es dem Verband darum, dass die Spielstättenförderung, in die Niedersachsen 2020 eingestiegen war, es auch in den nächsten Haushalt schafft. „Es steht aktuell zu befürchten, dass ein struktureller Beginn verpuffen könnte“, sagt von Bargen.

Rückschau auf Pandemieprojekte

Dafür sind am Geburtstag Diskussionsrunden geplant: Freie Theater aus Niedersachsen sollen in einer Rückschau von ihren Pandemieprojekten berichten – und wie sich Theater überhaupt machen lässt, wenn das Publikum nur eingeschränkt anwesend sein darf. Und am Abend geht es mit einem Gespräch über die Förderlandschaft in Niedersachsen weiter. Mit dabei sind – unter anderem – Holger Bergmann, der Geschäftsführer des Fonds Darstellende Künste, Helge-Björn Meyer, Geschäftsführer des Bundesverbands Freie Darstellende Künste, sowie Landtagsabgeordnete von CDU und SPD aus dem Ausschuss für Kultur.

Alle diese Veranstaltungen finden digital statt. „Wir werden das Digitale auch nutzen um darauf hinzuweisen, wie wichtig Freie Theater als Begegnungsräume sind. Das ist ja auch eine Erkenntnis aus der Pandemie: Dass demokratiestärkende Begegnungen zwischen Menschen unverzichtbar sind“, sagt von Bargen. Und es soll natürlich um die Frage gehen, wie die nächsten 30 Jahre in der Förderarchitektur aussehen. Genug zu tun also. Erst mal jedenfalls.

Anmeldungen für den Tag des Freien Theaters nimmt die Stiftung Leben und Umwelt entgegen

Von Jan Fischer