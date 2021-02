Hannover

Seit anderthalb Jahren ist Marco Goecke Ballettdirektor an der Staatsoper Hannover, doch erst jetzt hat dort sein erstes neues abendfüllendes Stück Premiere gehabt. Die Pandemie hatte die Arbeit an der Produktion immer wieder unterbrochen. Knapp zwölf Monate nach ursprünglichem Probenbeginn wurde die erste Aufführung von „Der Liebhaber“ nach dem Roman von Marguerite Duras am Sonnabend ohne Publikum vor Ort als Livestream ins Internet übertragen. Wegen der weiterhin geschlossenen Theater war die Premiere zugleich die vorerst letzte Aufführung: Das aufgezeichnete Video bleibt aber bis zum 27. März kostenlos auf der Webseite der Staatsoper abrufbar.

Goeckes unverwechselbaren Stil konnte man in Hannover bislang vor allem in Aufführungen seiner älteren Choreografien kennenlernen: die typischen kraftvoll-flatternden Bewegungen seiner Tänzerinnen und Tänzer, die eigenwillige Mischung aus muskulöser Geschmeidigkeit und sonderbar eckigen, perspektivisch verdrehten Figuren, die seine Arbeiten manchmal wirken lassen wie Zeichentrickfilme aus dem alten Ägypten.

Liebe am Bildschirm

In „Der Liebhaber“ zeigt sich nun aber deutlicher als zuvor, zu welcher emotionalen Verdichtung Goeckes Tanzsprache fähig ist. Die schwierige Aufgabe des Choreografen sei es, einen großen, dunklen Raum zum Leben zu erwecken, hat er einmal gesagt. Hier gelingt ihm das mit einem fantastischen Ensemble sogar über die Saalgrenzen hinweg mit der Weite des Internets: Die Geschichte einer ebenso bedingungs- wie hoffnungslosen Liebe entfaltet bei Goecke eine Wucht, die auch den vereinzelten Zuschauer vor seinem Bildschirm berühren kann.

Marguerite Duras (1914–1996) erzählt in ihrem erfolgreichsten, 1984 veröffentlichten Roman von einer französischen Familie in Indochina, dem heutigen Vietnam. Der Vater ist gestorben, die manisch-depressive Mutter überfordert mit ihren zwei Söhnen und der jüngsten Tochter. Das 15-jährige Mädchen flieht aus den komplizierten Verhältnissen zwischen der Hassliebe zur Mutter, einem aggressiven älteren Bruder und dem schutzbedürftigen jüngeren in eine verfrühte Affäre: Ein fast doppelt so alter Chinese wird ihr Liebhaber.

Während der Chinese dem Mädchen immer mehr verfällt, liebt das Mädchen eher die Liebe selbst – in der Umarmung des Mannes findet sie ihre Befreiung.

Dieser Moment der Transzendenz ist auch das Herzstück von Goeckes Choreografie. Wenn Sandra Bourdais und Maurus Gauthier als Mädchen und Liebhaber zusammen tanzen, spürt man beim Zuschauen eine Art leuchtenden Stillstand. Ihre vielen, schnellen Bewegungen strahlen keinerlei Unruhe aus – sie zeigen wie im Zeitraffer in einem Augenblick die Zärtlichkeit, Hingabe und Selbstvergessenheit der Liebe. Gerade die zeichenhaft künstliche Überformung macht ein gleißendes Glück sichtbar, das eine scheinbar realistische Darstellung nie hervorbringen könnte.

Im Sturm der Verzweiflung

Doch „Der Liebhaber“ ist kein romantisches Stück. Die Liebe ist hier eine flackernde Emotion, die nur in den seltenen Momenten mit ruhiger Flamme brennt und schnell wieder verweht werden kann im Sturm des Hasses, der Gewalt und der Verzweiflung.

Duras erzählt ihre teilweise autobiografische Geschichte im Roman gleichzeitig sehr offen und verrätselt. Es ist, als habe sie den Spiegel, der klar das Bild der Vergangenheit bewahrt, zerbrochen und die Scherben zu einem Kaleidoskop zusammengeschoben, das einzelne Szenen neu beleuchtet.

Goecke dagegen schafft strukturelle Klarheit, er gliedert den Abend in Kapitel und erzählt entlang von wichtigen Symbolen wie einem Hut, einer Fotografie oder dem Fluss, dessen reißende Kraft Michaela Springer und Marvin Ott in ihrem kunstvoll reduzierten Bühnenbild in eine gischtumschäumte Rampe übersetzen.

Auf dem Klangstrom

Getragen wird der Abend auch von Musik – vor allem von Debussys Tondichtung „La Mer“, die das Staatsorchester trotz coronagerecht reduzierter Besetzung unter Leitung von Valtteri Rauhalammi farbenreich zum Klingen bringt. Goecke folgt sehr musikalisch diesem Strom der Klänge, der Höhepunkte überraschend sich auftürmen und wieder vergehen lässt wie Wellen auf wilder See. Vietnamesische Gesänge, die vom Band um Gongschläge kreisen, sorgen für tropisches Lokalkolorit, und am Ende spielt Pianistin Martina Filjak einen melancholischen Chopin-Walzer.

Das Mädchen ist da bereits nach Paris gereist und hat Familie und Liebhaber hinter sich gelassen. Jahre später, „nach dem Krieg, nach den Ehen, den Kindern, den Scheidungen, den Büchern“, wie Goecke nun auf der Bühne zitieren lässt, erhält sie als alte Frau einen Anruf des Chinesen. Er weiß erst nicht, was er sagen soll. Dann aber sagt er, „dass es wie früher sei, dass er sie immer noch liebe, dass er nie aufhören werden sie zu lieben, dass er sie lieben werde bis zum Tod“.

„Der Liebhaber“ kommt so zu einem Happy End, das hoffnungslos traurig stimmt. Es ist das bittersüße Finale einer Produktion, die sogar trotz einiger Übertragungsprobleme bei der Premiere (im Video beseitigt) schon am Bildschirm außergewöhnlich kraftvoll erscheint. Wie muss sie erst wirken, wenn die Oper wieder geöffnet ist?

