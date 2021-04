Abbensen

Manchmal fährt er sich mit der Hand übers Gesicht. Danach wirken seine Augen verändert, klarer, und er sagt Dinge wie: „Wenn ich nicht male, werde ich depressiv.“ Oder: „Wenn ich male, kann ich die Zeit nicht mehr spüren“. Oder: „Wenn man malt, verschwindet man.“

Werner Hilsing muss oft verschwunden sein in den mittlerweile 84 Jahren seines Erdendaseins. Denn er hat unendlich viel gemalt, seit er mit 15 in einer Klee-Ausstellung in Hamburg war, „ich bin von einem Bild ins andere getaumelt“. Also ist er selbst Maler geworden. Er hat in Berlin, Santiago de Chile und Kalifornien gelebt und gearbeitet. Seit 15 Jahren ist er zurück in Abbensen in der Wedemark, in dem Haus, in dem er aufgewachsen ist.

Das Haus mag von außen noch so aussehen wie damals. Von innen tut es das nicht. Drei Zimmer sind mit Arbeitstischen und Staffeleien bestückt. Dort arbeitet Hilsing, zu erkennen daran, dass auf den Tischen Gläser voller Pinsel und Stifte stehen und dass dort mehrere Brillen und jeweils ein paar rote Gauloises-Schachteln liegen. In den übrigen Räumen hängen zahllose Bilder, sind an die Wände gelehnt, stapeln sich auf Tischen und Stühlen und Hockern und auf dem Boden.

Werner Hilsing bemalt nicht bloß Leinwände. Sondern auch Holzplatten, Pappen, Briefumschläge, Geldscheine. Und er hat sogar die Zimmerwände (da, wo Platz war) bemalt und beklebt. Farbflächen, Fotos, Zeitungsausschnitte, Reklameprospekte, Postkarten, Zeichnungen – auch Türen und Teile der Decke und des Fußbodens sind mit Kunst überzogen. Das ganze Haus ist eine Collage, die manchmal wie eine düstere Märchenhöhle, manchmal wie ein lichtes Zaubererheim wirkt. Man kann gar nicht aufhören, sich all das anzuschauen, man verliert sich leicht in diesen Räumen, man ahnt, warum Hilsing vom Verschwinden spricht.

Petersburger Hängung, Variante Abbensen: Im Haus von Werner Hilsing. Quelle: Bert Strebe

Werner Hilsing kam im Februar 1938 zur Welt, er ging in Abbensen in die Zwergschule, später besuchte er die Lutherschule in der hannoverschen Nordstadt, dafür musste er um 4.30 Uhr morgens mit dem Bus losfahren. Als Jugendlicher nahm er, wenn er Leinwand brauchte, Stoffe aus dem Nähkorb seiner Mutter, und den Wasserfarben verlieh er mit Zahnpasta und Öl die richtige Konsistenz – er hatte gehört, echte Maler malen mit Öl.

Nach dem Abitur ging er ein Jahr in die Werkkunstschule Hannover, dann wechselte er an die Hochschule für Bildende Künste in Berlin. Dort hat Werner Hilsing bei Werner Volkert und, für ihn wichtiger, bei dem Surrealisten Mac Zimmermann studiert; 1963 verließ er die Hochschule aber ohne Abschluss. „Ich dachte, ich kann da nichts mehr lernen“, sagt er und blinzelt ein bisschen ins Licht, das weich durch die mit Transparentpapier beklebten Scheiben dringt.

Immer vom Malen gelebt

Werner Hilsing wollte nie etwas anderes sein als freier Maler. Er lächelt verschmitzt, als er davon erzählt, dass er in seinem ganzen Leben so gut wie nie für Lohn gearbeitet habe. Einmal hatte sein Vater, ein Zimmermeister, ihm Geld dafür geboten, dass er Baumstämme von Borke befreite. Hilsing brauchte Farbe, also legte er los – und hörte in dem Moment auf, in dem die nötige Summe erreicht war.

Anfang der Sechziger bestritt er seine erste Ausstellung in der Galerie des legendären hannoverschen Schriftstellers und Kunstkenners Adam Seide. Schon zuvor hatte der junge Maler angefangen, Bilder an Mitstudenten zu verkaufen, für drei Mark, für fünf Mark, das Geld sammelte er in einer Zigarrenkiste. Seinen Eltern sagte er, sie müssten ihn jetzt nicht mehr unterstützen. Und von da an hat er sich mit seiner Malerei durchgeschlagen (und eine Weile auch mit Illustrationen für die Wochenendbeilage der HAZ).

Frühwerk: Dieses Bild hat Werner Hilsing als junger Mann gemalt. Quelle: Bert Strebe

Mal sei es gut gegangen, mal weniger gut, erzählt Hilsing, während er, in seinem Lesesessel sitzend, eine neue Gauloises aus der Packung zieht. Galeristen aus Hamburg und von anderswo her kamen und kauften Bilder. Kollegen wie der später zum Star gewordene Markus Lüpertz allerdings hielten ihn für kommerziell, weil er mit seiner Kunst Geld verdiente.

Kunst wird gern in Schubladen gesteckt. Informel, magischer Realismus, Kubismus, Pointilismus. Wer will, findet in Hilsings Bildern von allem etwas. Es gibt wunderschön verrätselte Landschaften, Punkt für Punkt auf die Leinwand getupft, es gibt Figurenensembles, die wie Kreuzungen aus Picasso und Chagall wirken. Es gibt aber auch ganz anderes in dem Abbenser Künstlerhaus, Collagen aus Fotos und Fantasy, gegenständliche Bilder, mysteriöse Zeichnungen.

Facettenreicher Ausdruck

Wenn man sich das alles eine Weile angeschaut hat, dann verschwinden die Schubladen, dann sieht man irgendwann auch die Einflüsse von Klee oder Matisse nicht mehr, dann verbindet sich alles zu den facettenreichen Ausdrucksformen eines einzigen Malers. Werner Hilsing, schrieb der Bremer Kunsthallendirektor Günter Busch anlässlich einer Hilsing-Ausstellung im Neuen Berliner Kunstverein 1983, „ist nicht Angehöriger einer Kunstrichtung, er ist ein Künstler“.

Manches Bild in Hilsings Haus ruft seltsame Assoziationen hervor, als könne der Maler mehr anrühren als den Blick und die Fantasie der Betrachter. Man fühlt sich mitunter in die eigenen Träume versetzt, von denen der Künstler doch gar nichts wissen kann. Gesichter hinter Schleiern, Gestalten mit verzogenen Körpern, und dann wieder hingehauchte Birken auf einer schemenhaften Waldlichtung, und wenn man das in Worte übersetzen könnte, käme ein Gedicht dabei heraus. Einige Werke scheinen so etwas wie einen traurigen Schimmer zu tragen, als habe Hilsing eine Glasur aus Sternenschein und Einsamkeit zusammengerührt.

Ist doch langweilig, Türen nur einfarbig zu lackieren: Werner Hilsing bemalt und beklebt sie auch. Quelle: Bert Strebe

Werner Hilsing verkauft seine Bilder nicht besonders gern. Denn dann kann er nichts mehr dran machen. Er holt immer mal wieder Arbeiten hervor, die schon vor Jahren fertig waren, weil sie jetzt nicht mehr fertig sind, das große gelbe Farbpunktebild auf der Staffelei im Flur etwa, das längst die Grenzen der Leinwand überschritten und sich auf den Rahmen ausgedehnt hat. Hilsing hat sogar schon mal verkaufte Werke wieder zurückgekauft, um noch was verändern zu können.

War schon mal fertig, ist jetzt wieder in Arbeit: Werner Hilsing mit einem gelben Farbtupferbild auf der Staffelei im Hausflur. Quelle: Bert Strebe

1971 ging der Maler, der in Berlin seine Frau, eine Chilenin, kennengelernt hatte, mit ihr nach Santiago. Er malte politische Graffiti an Hauswände und immer wieder die Kordilleren. Kurz vor dem Putsch kamen sie noch raus, später fuhren sie immer mal wieder hin. 1976 kam Tochter Lina zur Welt, 1982 ging die Ehe in die Brüche. Werner Hilsing wurde alleinerziehender Vater. Im Herbst 1994 standen ein paar Wochen bei Freunden in Kalifornien auf dem Programm – es wurden dreieinhalb Jahre. Im Jahr 2005 kehrte der Maler aus Berlin in sein leerstehendes Elternhaus nach Abbensen zurück und begann, es sich künstlerisch anzueignen.

Er kann nicht ohne die Malerei sein. Aber er hat mit angesehen, wie diese Kunst im Laufe der Jahrzehnte immer mehr an Bedeutung verlor und weiter verliert, sie gehe „vor die Hunde“, sagt er. Er ist allerdings auch nicht immer zuversichtlich, was seine eigene Arbeit angeht, „nur manchmal“ bekomme er „durch Zufall ein schönes Bild hin“.

Zur Galerie Der Maler Werner Hilsing hat seinen ganz eigenen, abwechslungsreichen Stil. Impressionen von einem Besuch in Abbensen.

Das ist nicht kokett. Das ist der Zweifel, der an vielen großen Künstlern nagt. Aber natürlich nicht an allen: Als Markus Lüpertz berühmt war, erzählt Hilsing, sei er von dem Kollegen mal zum Kaffee eingeladen worden. Bilder zu verkaufen war plötzlich nicht mehr verpönt, Lüpertz habe von seinen Erfolgen erzählt und dass er Eisenbahnschienen heute genauso groß male, wie sie wirklich seien. Hilsing, ein leiser Mensch, dem jedes ausladende Ego abgeht, entgegnete, er habe leider kein Papier gefunden, das groß genug gewesen sei für die Kordilleren.

2008 und 2018 gab es Ausstellungen zu Werner Hilsings 70. und 80. Geburtstag (damals im Wedemärker Kunstverein Imago). Im Februar 2022 wird der Maler 85. Nur so als Hinweis.

Von Bert Strebe