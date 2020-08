Hannover

Im Alter von 61 Jahren ist der Kölner Künstler Markus Fräger an den Folgen einer längeren Krankheit gestorben. Er wurde in Hannover von der Galerie Robert Drees vertreten. Dort war im vergangenen Jahr die letzte Einzelausstellung mit seinen Bildern zu sehen.

In „In-Sigh-Out“ zeigte Markus Fräger Figuren von heute, die in sich gekehrt wirken und immer eher sich selbst als die anderen Figuren wahrzunehmen scheinen. Seine Bilder wirkten wie inszeniert, aber immer auch so, als würde man hinter die Fassaden blicken können. Markus Fräger, der an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig studiert hat, war nicht nur Maler, sondern auch Musiker. Mit seiner Band The Ace Cats, in der er als Leadgesänger vorn an der Bühne stand, hatte er in den Achtzigerjahren den Hit „Linda“.

Als Reaktion auf den Tod des Künstlers schrieb Galerist Robert Drees: „Wir trauern um einen großartigen Künstler, einen wunderbaren Menschen, einen genauen Beobachter von Stimmungen, von Menschen, von ,dem Dahinter’. Er fehlt.“ Seit zehn Jahren hat Robert Drees Markus Fräger in seinem Programm; in seiner Galerie zeigte er den Künstler in drei Einzel- und zwei Gruppenausstellungen.

„Der Abschied“ von Markus Fräger. Quelle: Galerie Drees

Von Ronald Meyer-Arlt