Der Pianist Josef Bulva ist tot

Monaco

Josef Bulva hatte noch viel vor, wollte der Welt ein neues Klavierspiel schenken. Eines, das nachhallt, weil es beim Hörer etwas auslöst, sein Hören, Denken, Fühlen verändert. Er wollte ins Studio, wollte wieder mit seinem Steinway auf Reisen, der so weich klingt und so warm, der so leicht anspricht und so schwer zu beherrschen ist. Aber am Schluss reichte die Zeit nicht: Am 12. August hat er, wie erst jetzt bekannt wurde, in Monaco den Kampf gegen seinen Körper verloren. Dieser Kampf war die tragische Konstante im Leben des 1943 in Brünn Geborenen.

Lesen Sie auch: Der verhinderte Weltstar: Ausnahmepianist Josef Bulva

Anzeige

50 Knochenbrüche bei einem Unfall

Bulva wächst auf einem Schloss auf, wird als Wunderkind herumgereicht, als Staatspianist der Tschechoslowakei gefeiert, er konzertiert mit den Großen, wird von der Kritik gefeiert und von Kollegen bestaunt. Bis ihm sein Körper signalisiert, dass dieses märchenhaft erfolgreiche Leben, ja, dass das Leben überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist: 1971 erleidet er bei einem Bergunfall über 50 Knochenbrüche, über ein Jahr liegt er im Krankenhaus, und während dieser Zeit reifen in ihm zwei Entschlüsse. Der erste: Er will in den Westen. Der Zweite: Er will raus aus dem Klassik-Zirkus.

Weitere HAZ+ Artikel

Regenbogenpresse und Feuilleton

Beides setzt er nach der Entlassung in die Tat um. Bulva nimmt die luxemburgische Staatsbürgerschaft an und zieht nach München, wo ihn die Musikgemeinde so freudig willkommen heißt wie die Party-Schickeria. Und so taucht der schlacksige Endzwanziger bald ebenso häufig in der Regenbogenpresse auf wie in den Feuilletons.

Ein Liebling der Götter

Bulva macht sich rar, aber seine Konzerte und CDs aus dieser Zeit machen Furore. Er führt das Leben eines Lieblings der Götter, ist zufrieden mit sich und der Welt – bis zum 22. März 1996. Er besucht seine Familie in Brünn, es ist ein schöner Abend, er geht kurz vor die Tür, um eine zu rauchen – und rutscht auf schneeglattem Bürgersteig aus. Mit den Händen versucht er, den Sturz abzufangen und landet mit der linken Hand in den Scherben einer Glasflasche unter dem Schnee.

Josef Bulva Quelle: Andre Kempner

Dieser Sturz eröffnet eine neue Runde im Kampf gegen den Körper. Denn die Linke scheint verloren. Sehnen durchtrennt, Muskeln zerstört – Klavierspielen wird diese Hand nicht mehr. Folglich lässt Bulva seinen Steinway einmotten und beginnt ein neues Leben. Er zieht nach Monaco und bringt es als Investmentbanker zu Reichtum. Wieder haben ihm die Götter ihre Gunst erwiesen.

Doch um zufrieden zu sein mit sich und der Welt, müsste er wieder Klavierspielen können. Mit den Händen. Im Kopf hat er nie damit aufgehört. Drum muss es ihm wie ein neuer Wink der Götter vorkommen, als er 14 Jahre nach dem Unfall die Bekanntschaft des Arztes Beat Simmen macht. Der verspricht, die Linke wieder spielfähig zu machen – und hält Wort.

Mit eiserner Disziplin

Bulva trainiert und übt mit eiserner Disziplin, bis er in der Lage ist, all das, was sich in seinem Kopf an Musik angesammelt hatte, aus seinem Steinway herauszubekommen. Die Jahre des geistigen Musizierens haben ihn eigenwillig gemacht und kompromisslos. So tönte sein Beethoven ungewohnt, seinen Chopin spröde, sein Mozart überraschend und sein Liszt ist streng. Für den großen Erfolg taugte das allerdings nicht. Und auf dem Podium fiel es Bulva schwer, zur alten Form zu finden. Er war oft krank und sagte Konzerte ab – so waren die Auftritte dieses einzigartigen Künstlers zu selten, als dass er mit ihnen die Welt des Klavierspiels hätte verändern können.

Von Peter Korfmacher