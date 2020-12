Berlin

Gleich vier Auszeichnungen hat die Tragikomödie „Der Rausch“ des dänischen Regisseurs Thomas Vinterberg beim Europäischen Filmpreis gewonnen. Der Film erzählt von vier Männern, die die Möglichkeiten des Alkohols austesten wollen. „Der Rausch“ wurde unter anderem zum besten Film gewählt.

Regisseur Thomas Vinterberg hat eine überraschende Erfahrung gemacht: Als sein Film „Der Rausch“ mitten in der Pandemie in die heimischen Kinos kommen sollte, klang das für ihn zunächst wenig inspirierend. Und dann das: „Die Dänen sind geradezu in die Kinos gestürmt“, hat Vinterberg gesagt. Die Tragikomödie über eine Schar frustrierter Lehrer, die gezielt im Alkohol ihr Seelenheil sucht, habe die persönlichen Bestmarken seiner früheren Filme geknackt. Und das soll etwas heißen, denn dazu gehören viel gerühmte Werke wie der Dogma-Film „Das Fest“ (1998) oder „Die Kommune2 (2016). Auch Vinterbergs Idee für „Der Rausch“ ist originell: Die Lehrer berufen sich auf einen Philosophen, der behauptet, der Mensch habe konstant zu wenig Alkohol im Blut. Also peilen sie künftig 0,5 Promille als Betriebstemperatur an.

Nun ist „Der Rausch“ am Sonnabend beim Europäischen Filmpreis mit gleich vier Trophäen gewürdigt worden – und wird wohl bald auch den Rest des Kontinents begeistern. Neben der Auszeichnung für den besten Film gab es für „Der Rausch“ auch Preise für Drehbuch, Regie und Hauptdarsteller Mads Mikkelsen (den viele als Bond-Gegenspieler in „Casino Royale“ von 2006 kennen).

In dem – logischerweise – streckenweise ausgesprochen launigen Werk steckt mehr als ein Trinkerspaß: Es geht auch um eine Gesellschaft, für die es gängige Praxis ist, sich spätestens nach Feierabend auf einem höheren Promille-Level zu bewegen. In diesem Fall gehen die Lehrkräfte umgekehrt vor: Sie trinken schon vor der Schule – und vermelden anfangs erstaunliche Unterrichtserfolge, wenn sie beschwingt ihren Schülern gegenübertreten. Bis es kommt, wie es kommen muss: Die Sache läuft aus dem Ruder.

Für Vinterberg ist der Film mit einem Schicksalsschlag verbunden: Seine Tochter sei gestorben, während er daran gearbeitet habe, sagte der 51-Jährige bei der Preisverleihung. Gedreht worden sei an ihrer Schule. Nach ihrem Tod sei das einzig Sinnvolle gewesen, den Film zu Ende zu bringen und ihn für sie zu machen.

Der Europäische Filmpreis Der Europäische Filmpreis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen der Branche. Die mehr als 3800 Mitglieder der Filmakademie stimmen über viele Preisträger ab, ähnlich wie bei den Oscars in den USA. Das sind die Preisträger: - Bester Film: Thomas Vinterberg, „Der Rausch“ - Beste Regie: Thomas Vinterberg, „Der Rausch“ - Beste Schauspielerin: Paula Beer in „Undine“ - Bester Schauspieler: Mads Mikkelsen in „Der Rausch“ - Bestes Drehbuch: Thomas Vinterberg und Tobias Lindholm, „Der Rausch“ - Bester Dokumentarfilm: Alexander Nanau, „Collective“ - Preis für Innovatives Storytelling: Mark Cousins, „Women Make Film: A New Road Movie Through Cinema“ - Bester Debütfilm (Kritikerpreis): Carlo Sironi, „Sole“

Auch das deutsche Kino machte beim Europäischen Filmpreis auf sich aufmerksam: Die mehr als 3800 Mitglieder der Filmakademie kürten Paula Beer für ihre Rolle im Liebesdrama „Undine“ zur besten Darstellerin. Christian Petzold erzählt in „Undine“ vom Fluch der Wassergeistfrau, wie nur er es kann: Seine Geschichte ist angesiedelt mitten im heutigen Berlin und doch der Wirklichkeit seltsam entrückt.

Schon bei der Berlinale 2019 zählte das Märchen zu den Festivallieblingen – also beim letzten großen Kinoereignis, bevor Corona über die Welt hereinbrach. Die 25-jährige Beer bekam für die Rolle als Nixe, die als Mensch nur leben darf, wenn sie von jemandem geliebt wird, den Silbernen Bären.

Notgedrungen war die Verleihung des Europäischen Filmpreises komplett ins Internet verlegt worden. Ursprünglich hätte sie im isländischen Reykjavík stattfinden sollen – die europäische Kinokultur ist vielerorts auf dem Kontinent lebendig, was man in Netflix-Zeiten glatt vergessen könnte. So saß Beer am Sonnabend mit Regisseur Petzold und anderen auf dem Sofa: Sie alle hätten sich auf das Coronavirus testen lassen, um niemanden anzustecken, ließ sie wissen. Trotzdem sei das eine surreale Erfahrung gewesen, so die Preisträgerin. Vinterberg hat bei einer online organisierten Diskussion am Rande des Europäischen Filmpreises auch gesagt, wie wichtig es sei, dass Filmfestivals wie auch immer stattfinden – Corona hin oder her. So würden die Leute daran erinnert, dass es das Kino noch gibt.

Filmemacher Wim Wenders nannte Vinterbergs Film einen großen Film über Männer, Alkohol und die Lust aufs Leben. Der Film sei unglaublich differenziert und wild. Er sei eine Ode an die Möglichkeit, das Beste aus dem Leben zu machen oder es zu versauen. „Es ist so ein fantastischer Film voller Freude, Schmerz und Glanz.“ „Der Rausch“ stand in diesem Jahr auch auf der Empfehlungsliste des Filmfestivals in Cannes und soll Anfang 2021 in die Kinos kommen.

