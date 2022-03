Hannover

Man braucht nicht alle Säufer ausreden lassen, aber um diese ist es schon schade. In Heinrich Marschners Oper „Der Vampyr“ von 1828 erläutern vier Zecher ausführlich und in aller Männergesangsvereinsherrlichkeit, warum jede Jahreszeit die beste zum Trinken sei. Das putzige Ensemble ist ein Extrakt des Zeitgeistes: die Apotheose des Biedermeiers.

In Hannover, wo die große romantische Oper des einstigen Hofkapellmeisters Marschner nun gespielt wird, werden aber nur Herbst und Winter besungen. Die Sommer- und Frühlingsstrophen des Trinkliedes sind gestrichen, und auch vorher ist der treuherzige Quartettsatz kaum zu hören – der Gesang geht im allgemeinen Gegröle auf der Bühne weitgehend unter. Regisseur Ersan Mondtag will damit andeuten, dass der Weg vom Pils zum Pogrom kurz ist: Besoffene Menschenmassen haben in Deutschland oft Unheil angerichtet.

Eine vielschichtige Metapher

An solcherlei Andeutungen mangelt es dem dreistündigen Opernabend nicht. Mondtag hat die Schauergeschichte, in der ein Vampir innerhalb eines Tages drei Frauen töten muss, um ein weiteres Jahr zu leben, mit vielen Assoziationsschichten überlagert. Es geht an dem Abend auch um Judenverfolgung und Kirchenkritik, um die kapitalistische Macht des Öls, das Verschwimmen der Geschlechtergrenzen und die Notwendigkeit zur Revolution. Anlass dazu gibt jeweils die Metapher des Blutsaugers, die im Lauf der Jahrhunderte in verschiedenen politischen und kulturellen Zusammenhängen gebraucht wurde.

Imposantes Bühnenbild: Szene aus „Der Vampyr“ in der Inszenierung von Ersan Mondtag an der Staatsoper Hannover. Quelle: Sandra Then

Als sein eigener Ausstatter hat der Regisseur einige dieser Assoziationen auf spektakuläre Weise Bühnenbild werden lassen. Der erste Akt spielt in der zerstörten hannoverschen Synagoge in der Bergstraße. Später ist das als Shopping-Mall wiederaufgebaute Braunschweiger Stadtschloss zu sehen, das sogar mit dem typischen Schriftzug des Graffiti-Sprühers Moses versehen ist. Schließlich gibt es noch einen martialischen Sakralraum, eine sonderbare Mischung aus faschistoider Hochzeitskapelle und Marschner-Mausoleum.

Improvisiertes Volldampftheater

Um die Vielschichtigkeit der Inszenierung zu verdeutlichen, sind dem eigentlichen Opernpersonal noch drei Sprechrollen hinzugefügt: die degradierte Liebesgöttin Astarte (Oana Solomon), der ewige Jude Ahasver (Jonas Grundner-Culemann) und der Schriftsteller Lord Byron, dem Benny Claessens mit seinem teils improvisierten Volldampfspiel überwältigende Bühnenpräsenz gibt.

Schauspielerin und Sänger Oana Solomon (links) und Michael Kupfer-Radecky in „Der Vampyr“ in der Inszenierung von Ersan Mondtag an der Staatsoper Hannover. Quelle: Sandra Then

Doch der Aufwand an Ausstattung und Überbau zahlt sich kaum aus. Die vielen losen Enden, Hinweise und Bezüge führen eher zur Überforderung des Betrachters als zu einem nachvollziehbaren oder zum Nachdenken einladenden Konzept: Dramaturgisch herrscht hier rasender Stillstand.

Überraschend eigenständig

Musikalisch funktioniert der Wiederbelebungsversuch der kaum gespielten „Vampyr“-Oper trotz der Kürzungen besser – in der Staatsoper ist ein interessanter, überraschend eigenständiger Marschner-Klang zu hören. Vor allem in der Orchesterbehandlung hat der Komponist einiges zu bieten: Er setzt auf farbige, bildstarke Harmonik mit viel Chromatik und bleibt doch immer durchsichtig und schlank. Mit zahlreichen konzertanten Elementen meist für die Bläser schafft er eine Art melodische Kontrapunktik, die es so nur bei ihm gibt. Dazu nutzt er Piccoloflöte, Kontrafagott und Posaunen elegant als instrumentale Effektgeräte.

Dirigent Stephan Zilias und das Staatsorchester präsentieren all das in einer gut ausgearbeiteten Version mit griffigen Tempi und oft eindrucksvoller Klangbalance. Allerdings wird dabei auch eine Schwäche von Marschners Kompositionsstil offenbar: Die Sängerinnen und Sänger werden kaum vom Orchester getragen. Das macht es für sie noch schwerer, den richtigen Ton beim heiklen Spagat zwischen Belcanto und Deklamation zu treffen, den der Komponist einfordert.

Die nächsten Vorstellungen „Der Vampyr“ von Heinrich Marschner ist an der Staatsoper Hannover wieder zu sehen am 27. und 31. März, am 8., 21., 23. und 30. April sowie am 6. Mai. Eine Videoaufzeichnung der Premiere ist bis zum 25. September auf der Online-Plattform OperaVision kostenlos abrufbar.

Das hannoversche Ensemble um Michael Kupfer-Radecky als Titelantiheld und Mercedes Arcuri als sein letztes Opfer wirkt so ungewohnt blass, aufhorchen lässt am ehesten Nikki Treurniet in der kleineren Partie der Emmy. Der stark geforderte Chor tönt dagegen manchmal zu solide – etwas mehr Feinheit in Klang und Zusammenspiel hätte seine Auftritte noch eindrucksvoller gemacht.