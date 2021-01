Ende des Jahres wird der Künstler gefeiert. Am 30. November wird Siegfried Neuenhausen 90 Jahre alt. Und falls eine der hannoverschen Kunstinstitutionen zu diesem Anlass eine Ausstellung plant, könnte Neuenhausen ein paar neue Werke dazu liefern. Abzusehen war das nicht. Denn der Künstler hat erhebliche Schwierigkeiten mit dem Sehen. Er leidet an einer Augenkrankheit, der Makuladegeneration. „Für einen Künstler ist das natürlich Mist“, sagt er. Die Augenkrankheit fing schon vor fast 20 Jahren an, vor drei Jahren hat sich die Sache aber verschlimmert.

Zum Lesen braucht Neuenhausen jetzt eine Kamera, die die Buchstaben handtellergroß auf einen Bildschirm überträgt. Wie soll er da malen, collagieren oder als Bildhauer tätig sein? Er dachte schon daran, ganz aufzuhören mit der Kunst, doch dann fiel ihm auf, dass die Unmöglichkeit, das Detail zu erkennen, vielleicht den Blick fürs große Ganze schärfen könnte. Und er begann eine Serie neuer Collagen anzufertigen. Der Detailblick ist dabei nicht so wichtig, es geht um einen fremden, distanzierten Blick, der neue Bilder möglich macht.

Lob der „ungenauen Präzision“

Das Material für seine neue Kunst ist seine alte Kunst. Neuenhausen arbeitet mit alten, nicht verkauften Drucken. Er schneidet sie zurecht und klebt die Schnipsel zu neuen Bildern zusammen. Futuristische Landschaften entstehen so, Explosionen, Flugzeuge, fremde Räume, fliegende Hüte, merkwürdige Muster. Viele dieser Collagen sind schwarz-weiß, denn schwarz-weiß kann der Künstler einigermaßen erkennen. Oft geht von den neuen Bildern ein merkwürdiger Sog aus. Es sind kraftvolle Bilder. Und es sind schwere Werke, manche der neuen, großformatigen Collagen wiegt mehr als drei Kilo. Neben dem selbst gemachten Material aus eigenen Plakatschnipseln braucht er noch ein weiteres Material: Klebstoff. Neuenhausen zeigt eine Kiste voll mit leeren Pritt-Stiften – alles verklebt. Unten in der Werkstatt, sagt er, stehe noch so eine Kiste mit leeren Klebestiften.

Die Collagen – er nennt sie sein Alterswerk – entstehen in einem recht spielerischen Umgang mit dem Material, das er aus den alten Werken zurechtgeschnitten hat.

„Mit dem Detail habe ich Schwierigkeiten, aber das große Ganze, das klappt wunderbar“, sagt Neuenhausen und schwärmt von der „ungenauen Präzision“, mit der er hier zu Werk gehen kann. Dann schiebt er ein paar Halbkreise, die er aus alten Drucken herausgeschnitten hat, auf einem Papier hin und her. „So geht die Kunst“, sagt er, „ich schiebe es mal hierhin, mal dorthin.“ Es ist ein fortwährendes Probieren, aus dem sich irgendwann etwas ergibt, das er weiterverfolgt. Und dann ist da ein mögliches neues Bild – und es ist eben auch eine Kunst, zu wissen, wann es fertig ist.

Diese Freiheit des Hin- und Herschiebens, des fortwährenden Ausprobierens, nutzt er auch bei seinen Künstlerbüchern. Etwa 80 Bücher in unterschiedlichen Formaten hat er fertiggestellt. Er collagiert, malt, zeichnet und schreibt auf den Seiten, meist hat er mehrere Künstlerbücher gleichzeitig in Arbeit.

Dieses spielerische Herangehen, dieses freie Arbeiten, bei dem es nicht schlimm ist, wenn mal etwas nicht funktioniert, hat er versucht, auch anderen zu vermitteln. Neuenhausen, der ausgebildete Kunsterzieher, hat Menschen in der psychiatrischen Einrichtungen und Gefängnissen gezeigt, was Kunst kann. Und dass jeder Kunst kann. „Die Leute machen dabei zwei Erfahrungen“, sagt er: „ Sie freuen sich über das entstehende Werk und sie erlangen das Bewusstsein, dass sie künstlerisch tätig sein können.“ Anderen diese Freude und dieses Bewusstsein zu vermitteln, ist sein großes Anliegen. In Hainholz hat er zusammen mit anderen Bewohnern des Viertels Kunstwerke geschaffen – wie etwa die Hainholzstele, eine acht Meter hohe 2004 fertiggestellte Terrakottaplastik an der Fenskestraße.

Neben der Kunst war in den vergangenen Jahren auch etwas anderes für ihn wichtig: Ordnung. Der 89-Jährige hat klar Schiff gemacht und sich darum gekümmert, was aus seinem Werk wird, wenn er mal nicht mehr da sein sollte. Dabei geht es nicht nur um Bilder, Collagen und Skulpturen, sondern auch um die Alte Kornbrennerei in Hainholz, Lebens- und Arbeitsraum, in dem er sein Atelier hat, und in dem auch einige andere Künstler tätig sind. Siegfried Neuenhausen hat eine Stiftung gegründet, deren Kapital die Immobilie ist, die Stiftungsmittel sollen aus den Mieteinnahmen generiert werden. „Das Ziel der Stiftung ist die Förderung der zeitgenössischen Kunst mit lokalem Schwerpunkt“, sagt der Künstler. Mit dem Mitteln der Stiftung soll das Sprengel-Museum bei Kunstankäufen unterstützt werden – und einen Künstlerpreis soll es auch geben. Wahrscheinlich wird er „Siegfried-Neuenhausen-Preis“ heißen, aber es wird noch dauern, bis der vergeben wird. „Das ist alles weit in die Zukunft gedacht“, sagt der Künstler.

