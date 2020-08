Hannover

Das Internet weiß inzwischen fast alles, doch wie die Dinge einst gewesen sein werden – das weiß das Internet nicht. Technik und Inhalt werden im Netz nach Kräften auf dem neuesten Stand gehalten. Es gibt regelmäßige Software- und News-Updates, und Alltäglichkeiten, die nicht mehr aktuell sind, werden einfach überschrieben, denn das Gemeine geht klanglos in den Orkus hinab.

Zeitgeist lagert sich ab

Als Chronist ist das Internet daher sehr viel schlechter geeignet als das klassische Konversationslexikon, das es weitgehend verdrängt hat. Da ist es umso erfreulicher, wenn sich ein altes Wörterbuch auch in digitalen Zeiten frische Kraft bewahrt hat: Heute erscheint der Duden in seiner neuen, 28. Ausgabe. Die ist umfangreich wie nie zuvor und führt auf knapp 1300 Seiten rund 148.000 Wörter in korrekter Schreibweise auf.

Doch selbst diese Masse ist nur eine Auswahl: Die Redaktion des Duden entscheidet bei jeder neuen Ausgabe, welche Wörter derart an Relevanz gewonnen haben, dass sie in das inzwischen wichtigste deutsche Wörterbuch aufgenommen werden. Andere Wörter werden dafür als veraltet weggelassen. In den Unterschieden zwischen den Ausgaben lagert sich der Zeitgeist ab.

Das geschieht auf eine neutrale und knappe Weise. Der Duden erinnert nicht etwa daran, in welcher niedersächsischen Landeshauptstadt zum ersten Mal in Deutschland eine gendergerechte Sprache zur Amtssprache wurde. Er erzählt nicht vom Zuspruch und der Häme, die diese Entscheidung nach sich zog, und nichts von den Schwierigkeiten mit der Aussprache, wenn plötzlich ein Symbol, das nicht für einen Laut steht, in die Schrift eingefügt wird. Aber immerhin kann die Nachwelt konstatieren, dass das Wort „Gendersternchen“ 2020 zum ersten Mal im Duden auftaucht.

Zukunftsträchtiges Beispiel

Wie genau man „Gendersternchen“ schreibt, ist damit quasi amtlich geklärt – wie man das Zeichen dagegen korrekt einsetzt, noch nicht. Der Duden, der auch grammatikalische Regeln festhält, stellt lediglich fest, dass sich das Gendersternchen in der Schreibpraxis immer mehr durchsetze. Und für die Verwendung gibt er immerhin ein auffällig zukunftsträchtiges Beispiel: „Schüler*innen“.

Ob sich der vom Duden konstatierte Trend tatsächlich fortsetzt, wird man allerdings erst in den nächsten Ausgaben sehen: Kann sich „Gendersternchen“ im Wörterbuch halten, oder teilt es das Schicksal von „Kabelnachricht“ und „Hackenporsche“, die nicht länger verzeichnet sind?

Acht Wörter, viele Debatten

Die wohl neuesten Neuzugänge im Duden sind „ Covid-19“, „Reproduktionszahl“, „Lockdown“, „Ansteckungskette“ und „Intensivbett“, das Wort „ Coronavirus“ dagegen war schon 2003 nach dem ersten Sars-Ausbruch aufgenommen worden. Ansonsten zeigen die Erstaufnahmen, dass man die Dinge in der Wörterbuchredaktion gern abwartet: „Shishabars“, „Whatsapp-Gruppen“ und „Zwinkersmileys“ hatten es jedenfalls noch nicht in die vorige Ausgabe von 2017 geschafft.

Gründliche Historiker werden im 2020er-Duden trotzdem die Spuren der Debatten finden, die unsere Gegenwart prägen. Neu aufgenommen sind nämlich auch: „Alltagsrassismus“, „bienenfreundlich“, „Dieselaffäre“, „Erklärvideo“, „ Fridays for Future“, „Ladesäule“, „Masernimpfung“ und „Videobeweis“.

