Hannover

Ausgerechnet bei einer Hochzeitsfeier in „Harry’s New York Bar“ im Pelikan-Viertel Hannovers verschwindet plötzlich die Braut. So etwas kommt ja vor. Was als harmloser Scherz der Hochzeitsgesellschaft ausschaut, entpuppt sich allerdings schnell als echte Entführung. Als wenige Tage später in der Region Hannover...