Hannover

„Zum Rot der Beeren / und Grün der Blätter / fügte der Schnee seine Farbe hinzu. / Nun hast du alles, Strauch / in der Charlottenstraße.“ Dieses kleine, große Gedicht von Ales Rasanau ist eine seiner „Hannoverschen Punktierungen“, geschrieben zwischen Januar 2000 und Dezember 2002, als Rasanau als verfolgter weißrussischer Autor mit dem ersten Hannah-Arendt-Stipendium für eine Weile in Ruhe in Hannover schreiben und leben konnte. Jetzt ist Rasanau, 73 Jahre alt, in Minsk gestorben.

Eine Punktierung erhöht in der Musik den Wert einer Note um die Hälfte. Bei Rasanaus Punktierungen kann man diese Hälfte gut nutzen, um dem Klang seiner Beobachtungen nachzulauschen. Er hat immer die kleine Form geliebt, hat Glück und Schmerz hinter scheinbar Geringem verborgen.

Zeitweise Publikationsverbot

Rasanau wurde 1947 in Sjalez geboren. Er erregte früh Aufmerksamkeit als Dichter, aber auch als Rebell; unter Machthaber Lukaschenko bekam er zeitweise Publikationsverbot. Rasanau ließ sich aber nie beirren, freute sich auch an den Protesten, die 2020 in Weißrussland aufflammten.

Doch er war kein Aktivist. Rasanaus Hauptaugenmerk galt aber immer der Sprache, wobei ihn das Verdichten, die Reduktion, am meisten beschäftigte. Bis hin zum Schweigen: „Der Bleistift fiel in den Schnee:“, heißt es in einer der „Hannoverschen Punktierungen“. „Jetzt / schreibt euch selber, Gedichte!“

Von Bert Strebe