Hannover

Was da serviert wird, ist skandalös: Die Autorin kommt nach einem anstrengenden Tag nach Hause, ihr Freund hat gekocht. Cassoulet mit Süßkartoffeln – eine in kulinarischer Hinsicht unmögliche Kombination – soll es geben, aber das Machtgefälle und die ideologischen Unterschiede zwischen den beiden sind dann doch zu groß dafür, dass es ein gemütlicher Abend werden darf.

Mit „The Writer“ hat die britische Theaterautorin 2017 Ella Hickson ein Stück verfasst, das den Nerv der Zeit traf und trifft: Es geht um Macht und Machtgefälle, um Feminismus, um Gleichberechtigung, gerade auch in den Strukturen des Theaters. Wenige Tage nachdem es fertig war, brach der Skandal um Harvey Weinstein über Hollywood herein, sagt die Autorin. Im Schauspiel Hannover versucht sich nun Friederike Heller in der deutschsprachigen Erstaufführung an dem hochpolitischen Stück.

Trickkiste aus Metatheater

„The Writer“ ist eine matrjoschkaartige Trickkiste aus Metatheater: Die erste Szene zeigt die Autorin und den Regisseur auf einer leeren Theaterbühne, in der nächsten sind die beiden wiederum nur Schauspieler, in einem Publikumsgespräch mit dem „echten“ Regisseur und der „echten“ Autorin. In der nächsten Szene kommt die Autorin nach Hause, um die Szene schleicht aber wiederum der Regisseur herum, und die Autorin schreibt auch in einer Projektion gerne mal Szenen des Streites um.

Ein Text, der versucht, sehr viel gleichzeitig zu diskutieren. Es geht um Sexismus im Theater, darum, dass die Autorin ihren Text nicht so auf der Bühne sehen kann, wie sie ihn eigentlich sehen will, weil immer irgendwo patriarchale Strukturen involviert sind. Es geht, ganz allgemein, um Machtgefälle, um die Frage nach Deutungshoheit, nach den Strukturen, die manche Menschen mächtiger machen als andere. Es geht um Freiheit des künstlerischen Ausdrucks gegen seine Vermarktbarkeit in einem kapitalistisch und patriarchal korrumpierten System. Es geht um Illusion und die Suche nach dem vermeintlich Echten. Es geht um Wut über Ungerechtigkeit und die Frage, wer diese wann und wo artikulieren darf. Alles das inszeniert Heller als Diskurstheater mit minimalistischem Bühnendekor: In „The Writer“ geht es um Inhalte, nicht darum, wie etwas (oder jemand) aussieht. Letztlich muss sich aber auch die Autorin als Hauptfigur geschlagen geben: Zu unvereinbar sind ihre Ideale mit dem System, in dem sie arbeiten muss: Cassoulet und Süßkartoffeln eben.

Wut über die Verhältnisse

Man möchte Autorin und Regisseurin gern folgen in die Diskurs-Abgründe, die nacheinander abgeschält werden wie Zwiebelhäute. Gerade die letzten Jahre haben gezeigt, dass nicht nur im Theater, nicht nur in Hollywood, sondern überhaupt gesamtgesellschaftlich viel Alltagssexismus lauert. Es ist eine Wunde, in die sich durchaus der Finger zu legen lohnt. Allein: „The Writer“ ist dieser Finger nicht.

Zwar wird in der Inszenierung ständig Wut über die Verhältnisse behauptet – zu sehen ist sie kaum. Zwar wird ständig versucht, mit Theater und seinen Konventionen zu brechen – nur um in Konventionen zu landen, in denen das Theater ständig auf seine eigene Gemachtheit hinweist. Und wiederum wie Cassoulet und Süßkartoffeln sind die Figuren allesamt eher holzschnittartige Platzhalter für unvereinbare Positionen, die qua Anweisung nicht in der Lage sind, die jeweiligen anderen Standpunkte nachzuvollziehen. Phillipe Goos bringt einen sehr schön naiven Regisseursdarsteller/Boyfriend rüber. Hajo Tuschy hat als Regisseur Momente feiner Schmierigkeit. Caroline Junghans ist überzeugend rechtschaffen wütend, leider nicht bis ins Extrem. Ruby Commey switcht elegant zwischen Rollen (Autorin, Schauspielerin der Autorin, Girlfriend), die sehr unterschiedlich sind. Und am Ende plätschert alles – mit einem Hinweise auf die Schwierigkeit eines guten Endes – einfach aus.

„The Writer“ behauptet Wut, behauptet Feuer, behauptet auch ständig, jetzt, endlich, etwas Echtes auf die Bühne zu bringen – geht allerdings in allem nicht weit genug, um tatsächlich wütendes Feuer im Theater zu legen zu einem Thema, das wütendes Feuer verdient hätte. Sondern versteckt sich lieber, wenn es ernst wird, hinter Meta-Taschenspielertricks.

Von Jan Fischer