Hannover

Wenn die Welt in fünf Minuten unterginge, was wäre dann noch zu klären? Womöglich: Wo ist der nächste Bunker? Nicht so bei Joseph. Der setzt sich zu Hause, in einem kleinen österreichischen Dorf, auf die Bank vorm Haus und trinkt ein letztes Bier. Nach und nach gesellen sich Freunde dazu – und auch seine Freundin Vroni, der er gerade erst gestanden hat, dass er sie betrogen hat.

Der Kurzfilm „Die letzten fünf Minuten der Welt“ kombiniert eine dramatische Situation mit bissigem Humor. Filmisch ganz reduziert dargestellt, denn der gut achtminütige Film wurde in einer einzigen Kameraeinstellung gedreht. Der Film hat den Deutschen Kurzfilmpreis in Gold in der Kategorie für Spielfilme bis zehn Minuten erhalten – und ist neben weiteren Preisträgern und Nominierten im März im Medienhaus Hannover zu sehen.

Die weiteren Gewinner sind der 30-minütige Spielfilm „Der Proband“, der Animationsfilm „Inside Me“, der Dokumentarfilm „Blue Boy“ und der Experimentalfilm „Wir sprechen heute noch Deutsch“. Alle fünf Siegerfilme sind im Rahmen der „Kurz.Film.Tour 2020“ am Mittwoch, 25. März, ab 20 Uhr im Medienhaus, Schwarzer Bär 6, zu sehen.

Zehn Filme an zwei Abenden

Bereits drei Wochen zuvor, am 4. März ab 20 Uhr, werden fünf Filme gezeigt, die ebenfalls für den Deutschen Kurzfilmpreis nominiert waren: die Spielfilme „Hörst du, Mutter?“ und „Lake of Happiness“, der Animationsfilm „32-RBIT“, der Experimentalfilm „Die Tinte trocknet nicht“ und der Dokumentarfilm „Dorotchka“.

Der Eintritt kostet 6 Euro. Weitere Infos unter medienhaus-hannover.de.

Von Johanna Stein