Die 14-Grad-Legende: Warum die Staatsoper eine Vorstellung im Gartentheater abgesagt hat

Manchmal sorgt man gerade dadurch für Enttäuschung, dass man niemanden enttäuschen möchte. Genau das ist nun der Staatsoper Hannover passiert, die am Freitag eine Vorstellung der Oper „Le vin herbé“ im Gartentheater Herrenhausen kurz vor Vorstellungsbeginn um 21 Uhr abgesagt hat, weil es zu kalt war. Eigentlich soll die Entscheidung, ob die Wetterbedingungen eine Aufführung zulassen, spätestens jeweils um 18 Uhr fallen. Doch an diesem Tag war die Vorhersage nicht eindeutig. Die Oper hat gepokert, dass die Temperaturen doch halten könnten. Und sie hat verloren: Die Absage hat einige Wellen geschlagen.

Opernintendantin Laura Berman hat sich nun noch einmal für das Missgeschick entschuldigt. Es tue ihr leid, dass sie Zuschauer, die teilweise auch einen längeren Anreiseweg auf sich genommen hätten, zu Beginn der Vorstellung wieder nach Hause habe schicken müssen, sagte sie am Montag. Bereits am Donnerstag musste eine Vorstellung abgebrochen werden, und auch bei den Ballettaufführungen habe man unterbrechen müssen. „Daraus resultierte der starke Impuls, das Publikum nicht wieder enttäuschen zu wollen“, so Berman.

Der 0,3-Grad-Irrtum

Nicht korrekt war allerdings die Begründung, mit der die Vorstellung am Abend abgesagt wurde. Der Tarifvertrag der Orchestermusiker verlange eine Mindesttemperatur von 14 Grad für Auftritte, hieß es. Dieser Wert sei um 0,3 Grad unterschritten worden, darum dürfe das Orchester nicht mehr spielen. Im bundesweiten Tarifvertrag für Kulturorchester, der auch an der Staatsoper gilt, gibt es eine solche Regelung aber gar nicht. Gültig sind nur allgemeine Verordnungen zum Arbeitsschutz und zu Arbeitsstätten, doch auch dort finden sich keine konkreten Temperaturangaben.

Tatort Herrenhausen: Im Gartentheater spielt das Orchester in einem Pavillon am linken Bühnenrand. Quelle: Stefan Arndt

Die Deutsche Orchestervereinigung (DOV), die Gewerkschaft der Musiker, verweist bei dem Problem auf eine Regelung für eine andere Berufsgruppe: Im Tarifvertrag für Mitglieder von Kurkapellen, die viel Erfahrung mit Freilichtaufführungen hätten, sei festgehalten, dass Musiker nicht verpflichtet seien zu spielen, wenn es kälter als 14 Grad sei. Diese Regelung könne „als Orientierung“ auch für sogenannte Kulturorchester wie dem der Staatsoper ins Auge gefasst werden, sagt Jan-Christian Hübsch, der stellvertretende Geschäftsführer der DOV. Außerdem habe das Arbeitsgericht Augsburg dem örtlichen Theater untersagt, Musiker unterhalb von 14 Grad im Freien auftreten zu lassen. Doch das Urteil sei aus dem Jahr 1984 und bislang das einzige zum Thema. Der Gewerkschafter empfiehlt daher einen „pragmatischen Umgang“ mit solchen für diesen Fall rechtlich nicht bindenden Werten.

Schmerzen in den Fingerkuppen

Auch Matthias Ilkenhans, der Manager der NDR Radiophilharmonie, ist mit der Materie vertraut: Sein Orchester musste beim inzwischen eingestellten Klassik Open Air im Maschpark auch kühleren Temperaturen trotzen. Er findet es aber vollkommen nachvollziehbar, dass das nicht unbegrenzt möglich ist und eine Vorstellung wegen Kälte abgesagt werden muss: „Dass es irgendwann zu kalt ist zum Musizieren, ist kein Skandal“, sagt er.

Tatsächlich haben am Freitag wohl nicht theoretische Grenzwerte oder vermeintliche Privilegien im Arbeitsvertrag der Musiker zur Absage geführt, sondern die schlichte Tatsache, dass es wirklich zu kalt zum Spielen war. „Die Kollegen haben schon beim Einspielen gemerkt, dass die Fingerkuppen schmerzen und die Gelenke nicht richtig beweglich sind“, sagt Michael Kokott vom Orchestervorstand. Zudem sei es an dem Abend sehr windig gewesen. Zweimal sei ein Notenpult umgefallen und hätte fast ein kostbares Cello beschädigt. Und natürlich sei kalte, feuchte Luft nicht gut für empfindliche Streichinstrumente. „Aber es ist vollkommen egal, ob das 13 Grad oder 14 Grad sind“, sagt er.

Die Lehre nach der Absage

Wenn es irgendwie möglich sei, würden die Musiker trotzdem zu allen Bedingungen spielen: „Wir geben immer unser Bestes“, sagt er. Gerade nach der Corona-Pause sei das Bedürfnis groß, die Musik wieder mit einem Publikum zu teilen. An diesem Abend sei es aber wirklich zu kalt gewesen, sagt Kokott, der nicht an der Aufführung beteiligt war, aber zufällig gemeinsam mit seiner Frau die Vorstellung besucht hatte und selbst von der Absage enttäuscht war. Er hätte sich eine frühzeitigere Entscheidung gewünscht. „Aber hinterher ist man ja immer schlauer“, sagt der Orchestervorstand.

Intendantin Laura Berman räumt derweil ein, sie habe aus dem Fall gelernt, bei Freiluftaufführungen künftig auf Nummer sicher zu gehen und Vorstellungen eher abzusagen – „im Zweifel übervorsichtig und unnötig“. Die Besucher der ausgefallenen Freitagsvorstellung sollen nun das Eintrittsgeld zurückbekommen. Auf die sonst übliche Erstattung durch Gutscheine werde in diesem Fall verzichtet.

