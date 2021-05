Hannover

Wir befinden uns im Jahr 1953. Deutschland ist von den Alliierten besetzt worden, doch unter Adenauer mausert sich die junge Bundesrepublik vom besiegten Feindstaat zum umworbenen Verbündeten der Westmächte. In dieses Land kehrt der junge Emigrant Philipp Gerber als Agent des US-Militärgeheimdienstes zurück. Die Amerikaner schleusen ihren deutschstämmigen Agenten als Kommissar beim neu gegründeten Bundeskriminalamt ein, um einen mysteriösen Mord aufzuklären – dem allerdings noch viele weitere folgen werden.

In seinem historischen Politkrimi „Die Akte Adenauer“ malt der in Hannover lebende Autor Ralf Langroth ein opulentes Gemälde der jungen Bundesrepublik mit ihren alten Nazis und ihrer noch jungen Demokratie. Ein Wirtschaftswunderland im kalten Krieg, in dem man Opel Blitz oder Horex fährt, in dem das Gespenst des Kommunismus umgeht und in dem einarmige Kriegsversehrte in Kiosken Ami-Zigaretten verkaufen. Eine Nation zwischen Camel und Kreml.

Personenschutz für Wehner

Mit der linksgerichteten Journalistin Eva Herden kommt der smarte Gerber, der gern schnell zur Waffe greift, einer rechtsgerichteten Organisation auf die Spur, den „Wölfen Deutschlands“. Kurz vor der Bundestagswahl planen die Nazis einen Anschlag auf den SPD-Politiker Herbert Wehner – und Adenauer persönlich beauftragt Gerber damit, seinen Kontrahenten zu schützen.

Quelle: Rororo

Die Handlung nimmt ein paar arg konstruierte Wendungen, und sprachlich gibt es einige Anachronismen („Wahlkampfmodus“). Trotzdem präsentiert Langroth eine spannende, temporeiche Story – mit historischem Erkenntnisgewinn: Das BKA war damals tatsächlich von alten Nazis durchsetzt, und die Amerikaner finanzierten den stramm antikommunistischen „Bund Deutscher Jugend“ (BDJ), der im Buch eine wichtige Rolle spielt. Dessen paramilitärischer Arm, der „Technische Dienst“, wurde schließlich als verfassungsfeindlich verboten.

Boom bei Historienkrimis

Ralf Langroth ist das Pseudonym des Autors Jörg Kastner. Dieser entdeckte schon vor Jahren, dass man Schriftstellerei auch als Brotberuf betreiben kann. Nicht zur kreativen Selbstverwirklichung, sondern um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, verfasste der Vielschreiber unter anderem Sachbücher und Groschenhefte wie „Jerry Cotton“. Als Anfang des Jahrtausends Dan Browns Vatikanthriller Konjunktur hatten, veröffentlichte Kastner ganz ähnliche Mysterienschmöker, die handwerklich teils tadellos gemacht waren.

Jetzt boomt das Genre der Historienkrimis, die im 20. Jahrhundert spielen, wie die „Babylon Berlin“-Reihe von Volker Kutscher. So berühmt wie dessen Ermittler Gereon Rath wird Kastners Kommissar Gerber wohl nicht werden. Aber Stoff für ein paar weitere Fälle könnte das Bonn der Nachkriegsjahre ihm sicherlich noch bieten.

Ralf Langroth: „Die Akte Adenauer“. Rororo. 375 Seiten, 16 Euro.

Von Simon Benne