Hannover

Für viele Sängerinnen und Sänger in der Chorstadt Hannover ist ein lang gehegter Traum in Erfüllung gegangen, als die Messe Chor.com 2019 aus Dortmund abgeworben werden konnte und erstmals im HCC stattfand. Nun steht die zweite hannoversche Ausgabe des alle zwei Jahre organisierten Branchentreffens bevor – die Veranstalter setzten trotz der Pandemie, die allen Chören stark zugesetzt hat, auf ein umfangreiches Programm vom 23. bis zum 26. September.

Erstmals steht die Messe unter der künstlerischen Leitung von Stephan Doormann. Der Chorleiter, der 2007 den Kammerchor Hannover gegründet, bis 2019 geleitet und damit eine ganz eigene Erfolgsgeschichte geschrieben hat, arbeitet eigentlich inzwischen in Celle. Jetzt kehrt er zumindest zeitweise zurück als Nachfolger von Chor.com-Erfinder Moritz Puschke, der 2019 noch die Premiere der Messe in Hannover organisiert und gestaltet hat.

Unser Mann aus Stockholm: Stephan Doormann, der Gründer und langjährige Leiter des Kammerchors Hannover, hat im Schweden studiert und arbeitet derzeit überwiegend in Celle. Quelle: Wiebke Ostermeyer

Eine Messe für die ganze Stadt

Doormann versteht das etwas komplizierte Format der Chor.com als einen „Think Tank für die Vokalszene“ – also als eine Innovations- und Fortbildungsplattform für alle Verantwortlichen in Chören und Gesangsensembles. Üblicherweise sind rund 2500 Teilnehmer aus ganz Europa daran beteiligt – in diesem Jahr allerdings konnten aus bekannten Gründen nur 350 Besucher und Besucherinnen zugelassen werden, die meisten von ihnen kommen aus Deutschland.

Das Besondere an dieser Fortbildungsmesse ist allerdings, dass sie weit über den so oder so begrenzten Kreis der Profis in die gesamte Stadt ausstrahlt. Tagsüber gibt es für die Fachteilnehmer zahlreiche Angebote zu Themen wie Komposition und Arrangement, zu Stimmbildung, Methodik und Erweiterung des Repertoires. Anschließend gibt es zu fast jeder Fortbildung oder Meisterklasse ein Konzert, in dem die praktische Umsetzung der zuvor beschriebenen Theorie zu erleben ist. Für die Musikfreunde der Stadt bedeutet das ein nahezu grenzenloses Angebot an hochkarätigen Vokalkonzerten.

Legendäres Ensemble: Das Collegium Vocale Gent wurde 1970 von Philippe Herreweghe gegründet. In Hannover singt es unter Leitung von Kaspars Putnins. Quelle: Michel Garnier

Der beste Chor der Welt

An drei Tagen gibt es in diesem Jahr teilweise in Kooperation mit weiteren Veranstaltern 35 Konzerte mit den größten Stars der Szene aus allen Stilrichtungen wie etwa Philippe Herreweghes klassischem Collegium Vocale Gent und dem dänischen Vocal-Pop-Ensemble Vocal Line. Die von Grete Pedersen geleiteten Norwegian Soloists, nicht nur für Doormann derzeit der beste Chor der Welt, sind ebenso zu Gast wie die experimentierfreudigen und einflussreichen A-cappella-Sänger und -Sängerinnen des US-Ensembles Roomful of Teeth und der legendäre Eric-Ericson-Kammerchor aus Schweden.

Zu den Konzerten der berühmten Gäste kommen zahlreiche Auftritte der großen hannoverschen Chöre. Und zur Eröffnung am 23. September ist eine Aufführung von Gustav Mahlers „Auferstehungssymphonie“ mit der NDR Radiophilharmonie angedacht.

Welche Fehler sollte man vermeiden?

Im Konzertangebot spiegelt sich naturgemäß das Leitthema der diesjährigen Chor.com wider: „Nordische Chormusik“. Messeleiter Doormann, der selbst anders als die meisten seiner hiesigen Kolleginnen und Kollegen nicht an der hannoverschen Hochschule, sondern in Stockholm zum Chorleiter ausgebildet wurde, will die Erfolgsgeschichte der weltweit führenden Chorszenen in den skandinavischen und baltischen Ländern kritisch hinterfragen: Was kann man von dort lernen – und welche Fehler sollte man besser vermeiden?

Das Konzertpublikum der Stadt dürfte derweil andere Fragen umtreiben: Welche der hochkarätigen Aufführungen des europaweit größten Fachtreffens für Vokalmusik sollte und kann man besuchen? Immerhin sind täglich drei getrennte Zeitschienen geplant: Die Konzerte beginnen jeweils um 16.30 Uhr, 19.30 Uhr und 22.30 Uhr und sollen nicht viel länger als eine Stunde dauern. An den drei Messetagen ließen sich also theoretisch neun der 35 Konzerte besuchen. Anders als vor der Pandemie gibt es diesmal allerdings kein Mengenrabatt über ein Festivalticket – alle Eintrittskarten müssen einzeln gekauft werden.

