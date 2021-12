Hildesheim

Die Operette „Die Fledermaus“ von Johann Strauß, 1874 in Wien uraufgeführt, ist erstaunlich modern und hoffnungslos veraltet zugleich. Es gibt darin eine Hauptfigur, deren Geschlecht man heute als divers angeben würde. Und es gibt darin junge, weibliche Tanzschaffende, die von gut situierten älteren Herrn konsequent als „Ballettratten“ tituliert werden, denen man bei jeder sich bietenden Gelegenheit nachzustellen habe.

Am Theater für Niedersachsen in Hildesheim, wo „Die Fledermaus“ nun als Neuproduktion zu sehen ist, hat man sich – durchaus gegen den Zeitgeist – entschieden, diese Vorlage nicht wesentlich zu verändern und die unterschiedlichen Pole des Stückes an ihrem Platz zu lassen.

Komödie im Knast: Szene aus „Die Fledermaus“ am Theater für Niedersachsen. Quelle: Jochen Quast

In der Inszenierung von Matthias von Stegmann funktioniert das erstaunlich gut, denn im Kampf der Geschlechter herrscht so weitgehende Waffengleichheit. Wo es weder Sieger noch Besiegte gibt, lässt sich eine leicht verrutsche Vergangenheit einfach beiseite wischen: Das Leben geht ja weiter.

Gut platzierte Peinlichkeiten

Genüsslich lässt der Regisseur eine Figur nach der anderen in ihr Fettnäpfchen treten. Kein Wunder, dass die ganze Szenerie bald wie geschmiert läuft. Von Stegmann hat sein Gespür für Tempo, Ironie und die richtige Peinlichkeit an der richtigen Position unter anderem als Dialogbuchschreiber und Synchronregisseur der deutschen Fassung der Zeichentrickserie „Die Simpsons“ entwickelt. Auch im Theater wird man bei ihm nicht unter Niveau unterhalten.

Das Theater als Operettenbühne: „Die Fledermaus“ in Hildesheim. Quelle: Jochen Quast

Dirigent Florian Ziemen legt Wert darauf, die Hildesheimer Bühne in dieser Produktion nicht als Opern-, sondern als Operettenhaus zu verstehen. Verständlichkeit und Sprachwitz sind dabei im Zweifel wichtiger als große Bögen und Schönklang. Mit viel Mut zu Agogik und Tempovolten stürzt er sich regelrecht in die Partitur, und Orchester und Chor folgen ihm bereitwillig.

Lesen Sie auch Theater für Niedersachen zeigt „Medea“ – in drei Produktionen

Das Ensemble um die starke Robyn Allegra Parton als Adele weiß die Freiräume, die dieser überraschende musikalische Ansatz bietet, oft gut zu nutzen. So rundet die Ausstattung von Simon Lima Holdesworth mit grellbunten k.u.k.-Kostümen und riesigen überschäumenden Champagnerflaschen auf der Bühne eine Produktion ab, die nostalgisch ist, aber nicht altmodisch.

Wieder am 25. Januar sowie am 4. und 6. Februar in Hildesheim. Gastspiele führen die Produktion nach Emden, Diepholz, Stade, Itzehoe und Nienburg.

Von Stefan Arndt