Langenhagen

Die Galerie Depelmann in Langenhagen hat einen Kunstpreis ausgelobt. Er ist mit insgesamt 15.000 Euro dotiert und soll jährlich vergeben werden. Für den Preis mit dem Titel: „Kunstpreis Deutschland“ können sich Künstlerinnen und Künstler mit bis zu drei Arbeiten bewerben. Die Werke der Gewinnerinnen und Gewinner sollen bei Ausstellungen wie etwa dem „Kunstsalon Herrenhausen“ präsentiert werden. Außerdem soll ein Buch mit Abbildungen der Gewinnerwerke erscheinen. Inhaltliche Vorgaben für die Teilnahme gibt es nicht, alles aus den Disziplinen Gemälde, Skulptur, Fotografie oder Digitalkunst kann eingereicht werden.

Eine „unabhängige Experten-Jury“, die aus fünf Personen besteht, soll über die Entscheidungen befinden. Die Preisvergabe findet am 31. Oktober in der Galerie Depelmann in Langenhagen statt. Dort sollen die nominierten Werke auch ausgestellt werden. Bei der Finissage am 28. November 2021 soll ein „Publikumspreis“ vergeben werden.

Junge Kunst ist frei

Die Teilnahme am Wettbewerb um den „Kunstpreis Deutschland“ ist mit einer Gebühr verbunden. 50 Euro sollen Interessenten als „Bearbeitungsgebühr“ für das erste eingereichte Werk zahlen, die Einreichung eines zweiten Werkes kostet 40 Euro, für ein drittes Werk sind 30 Euro zu zahlen. Junge Künstler unter 35 Jahren dürfen allerdings zwei Werke kostenlos einreichen.

Unter Kunstexpertinnen und -experten gelten Wettbewerbe, die mit einer Einreichungsgebühr verbunden sind, als problematisch. Hargen Depelmann, der Inhaber der Galerie und Initiator des „Kunstpreises Deutschland“ weist darauf hin, dass mit der Bearbeitungsgebühr auch ein Buch finanziert werden soll, in dem jeder Künstler, der ein Werk einschickt, namentlich erwähnt wird.

Von Ronald Meyer-Arlt