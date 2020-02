Was läuft in den Studios der Stadt? In unserer „Musste sehen!“-Liste präsentieren wir die neuen Songs von Hannovers jungen Künstlern. Dabei sind Celina, Barbara Greshake, Vinter, Jeremias, Joy Bogat, Ottolien, die „Local Heroes“ Feathers and Greed sowie Leon Braje – und der erste Nach-ESC-Song von Jamie-Lee Kriewitz.