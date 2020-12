Die Geschichte einer Fernbeziehung: Leif Randts Roman „Allegro Pastell“

Hannover

Es passt in die Zeit: In seinem neuen Roman „Allegro Pastell“ erzählt Leif Randt die Geschichte einer Liebe auf Distanz: Im heißen Sommer 2018 führen seine beiden Romanfiguren Tanja und Jerome eine von Kurzvisiten unterbrochene, digitale Fernbeziehung. Sie texten einander, mailen, schicken Sprachnachrichten statt Telefonate zu führen. „Jerome hatte sich sehr über diese Frage gefreut“, heißt es einmal, „als Antwort ,100 %‘ geschrieben und ein Jubelndes-Gespenst-Emoji hintendran gesetzt“.

Neuerliche Nähe

Während Schriftstellerin Tanja in Berlin am Nachfolger ihres erfolgreichen Debütromans arbeitet, verdient der 36-jährige Jerome, der „das Innere einer Lavalampe endlich ernst nehmen wollte“, als Webdesigner in Maintal bei Frankfurt sein Geld. Wie das geht? „Erstens im Ausleben physischer Nähe während der gegenseitigen Besuche“, zählt Tanja auf. „Zweitens im intensiven Dialog aus der Ferne. Und drittens in der gespannten Erwartung der neuerlich anberaumten Nähe.“ Eine Beziehung, portioniert als Millennial-Triptychon.

Leif Randt: „Allegro Pastell“. Kiepenheuer & Witsch. 288 Seiten, 22 Euro. Quelle: Kiepenheuer & Witsch

Wenn Tanja zu Besuch kommt, holt der Jerome sie vom Bahnhof ab. Sie sitzen im grau-schwarzen Innenraum des geliehenen Tesla, fahren zum unterkellerten Bungalow Baujahr 1978 mit dessen Anthrazit-Wänden. Dieselbe Farbe hat die Couch, auf der sie später liegen. Mit scharfem Auge für scheinbar belanglose Adjektive und Nebensätze schafft es Randt, der makellosen Beziehung trübe Wolken einzuflechten. Es ist eine Art von Janusköpfigkeit zwischen Euphorie und Verlustangst.

Eine Geschichte, zwei Schauplätze

Berlin und Maintal: die beiden Orte, die auch Randt selbst sein Zuhause nennt. Zwei Städte als Gegenpole. „Viel weniger interessant und irgendwie auch schmerzhaft kann man es ja fast nicht anlegen“, sagt er in einem Interview. Darin habe ein Reiz gelegen.

Wie schon in „Schimmernder Dunst über CobyCounty“ (2011) und dessen Science-Fiction-Nachfolger „Planet Magnon“ (2015) verbindet Randts Hauptfiguren auch nun wieder jene Eigenschaft, gleichzeitig in sich hinein und auf sich herunter zu blicken: „Mit dem Einzug in den Bungalow seiner Eltern hatte er entschieden, Bestätigung für seine äußere Persönlichkeit nur als Bonus zu begreifen, das tatsächliche Enjoyment musste von seiner inneren Persönlichkeit ausgehen. Seit er sich so sah, hatte sich Jerome oft unabhängig gefühlt.“

„Allegro Pastell“ ist eine Art Post-Pop-Roman: Das Namedropping benutzt Randt nicht mehr als Fetisch wie die Neuzigerjahre-Autoren. Für seinen Text funktionieren Marken als Signum für Generation und Schicht. Echte Konflikte kommen darin nicht auf – und wenn es sie doch geben sollte, bleiben sie unausgesprochen. Der Roman ist ein fast 300 Seiten langer Bewusstseinsstrom aus Oberfläche und Distanz.

Die Aufzeichnung einer moderierten Lesung mit Leif Randt im Literaturhaus Hannover ist ab Dienstag, 15. Dezember, auf der Webseite der Literatour Nord abzurufen.

Von Sebastian Fischer