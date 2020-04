Hannover

Gesucht wird eine Person, die sich mit der zeitgenössischen internationalen Kunst hervorragend auskennt und die Sache der Kultur „mit Kunstverstand und Charme“ in Hannover vertreten kann. So beschreibt Hinrich Holm, der Vorsitzende der Kestnergesellschaft in Hannover, die Wunschkandidaten für den Direktionsposten, den die bisherige Leiterin Christina Végh im August vergangenen Jahres überraschend geräumt hatte.

Mittlerweile scheint die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger auf gutem Weg zu sein. Eine Findungskommission wurde eingerichtet. 27 ernstzunehmende Bewerbungen habe es gegeben. Dann wurde das Bewerberfeld auf sieben Personen reduziert. Vier von ihnen waren bereits zu Vorstellungsgesprächen in Hannover. Dann kam Corona. Das Auswahlverfahren ruht. Anders als die früheren Direktoren der Kestnergersellschaft wird die neue Frau oder der neue Mann auf dem Chefposten keinen unbefristeten Vertrag mehr bekommen. Das sei nicht mehr zeitgemäß, sagt Holm. Die neue Leitung wird auf drei bis fünf Jahre befristet eingestellt werden.

Anzeige

Laufende Ausstellung verlängert

Im Moment ist das Ausstellungshaus geschlossen, aber Kurzarbeit für die Mitarbeiter musste bisher noch nicht angemeldet werden. Die Kuratorinnen und Kuratoren hatten viel damit zu tun, die Ausstellungen nach hinten zu verlegen. Das scheint geglückt. Die Ausstellungsplanung, die zuvor nur bis Mai 2021 stand, gilt jetzt bis September. Die derzeit laufenden Ausstellungen von Katinka Bock (mit der Skulptur aus den Kupferplatten des Anzeigerhochhauses) und Jean-Luc Mylayne wurden verlängert – bis zum 23. August. Die darauf folgende Ausstellung wird nicht am 13. Juni, sondern erst am 1. Oktober eröffnen.

Weitere HAZ+ Artikel

Falls die Bestimmungen gelockert werden und Ausstellungen ab Anfang Mai wieder besucht werden dürfen, ist man in der Kestnergesellschaft gut vorbereitet. Es wurden Laufkonzepte erarbeitet, Schutzmasken eingekauft, Einlass und Auslass neu geregelt, und man denkt über eine Verdoppelung des Personals nach. Um die damit verbundenen Kosten etwas auszugleichen, könnte die Kestnergesellschaft ihre Öffnungszeiten auf die besucherstärksten Tage (von Donnerstag bis Sonntag) konzentrieren. Darüber wird gerade diskutiert, entschieden ist das noch nicht.

Lesen Sie auch

Von Ronald Meyer-Arlt