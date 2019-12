Die Kestnergesellschaft zeigt Arbeiten von Eva Kot’átková und Hassan Khan

Hannover

Der Kampf tobt auf allen Ebenen unserer Gesellschaft, und er wird nicht immer so elegant ausgetragen, wie aktuell in der Kestnergesellschaft mit den beiden Protagonisten Eva Kot’átková und Hassan Khan. Es ist der Kampf um Deutungshoheit. Wer sie hat, ist auf der Gewinnerseite. Zumindest für diejenigen, die zu folgen gewillt sind. Aber wie geht Deutungshoheit? Und für welche Ziele lohnt es sich zu kämpfen?

Damit beschäftigt sich das künstlerische Werk der 1982 in Prag geborenen Eva Kot’átková, das jetzt die Beletage der Kestnergesellschaft für sich einnimmt. Kot’átková entfaltet dafür im gesamten ersten Stock des ehemaligen Schwimmbades die wesentlichen Instrumente. „It‘s all about storytelling“ sagt sie dazu, es geht also immer um das Erzählen von Geschichten. Und wenn sie gut sind, dann werden sie auch geglaubt.

Wörter, mit Zähnen zu beißen

Schon der Weg in das obere Stockwerk ist tapeziert mit behauptungsstarken Schrifttafeln, wie sie auch bei einer Demonstration eingesetzt werden könnten. Dann, einer vorangetragenen Monstranz gleich, würden sie perfekt für die plakative Sichtbarkeit von Meinungen und Ansichten sorgen. Auf den Tafeln stehen, sicher auch ein Erbe des Prager Surrealismus, Sprüche wie „Wörter mit meinen Zähnen zu beißen, kann die Aussprache erleichtern“ oder „Ich spreche für beide, für mich und das Bett“. Das setzt beim Betrachter sofort kleine eigene Kopf-Geschichten in Gang, die ihn auf dem Weg in die obere Halle begleiten.

Und auch hier rufen weitere Tafeln ihre Geschichten in den Raum. Doch dominiert wird der Raum von einer geradezu gigantischen Skulptur, deren Stahlgestelle ein überdimensioniertes Hemd aufnimmt, oder einen Kapuzenpulli. Es hängen Fisch- und Krakenformen aus Stoff an Wäscheleinen, die den Raum durchkreuzen oder liegen übersichtlich verteilt auf dem Boden. Krakenarme arbeiten sich durch Hemd und Hoody und während regelmäßiger Performances sitzen Erzähler in der Großskulptur und frönen dem Storytelling.

Kopfkino

Für den Zuhörer gilt dann nicht mehr die nachvollziehbare Ratio einer Erzählung, sondern die Emotionalität, das Kopfkino. Plötzlich kann ein Bett reden, es hat eine Seele, oder ein Hoody erzählt Geschichten, die ohne klassische Quintessenz auskommen, ohne eine die Welt erklärende Erkenntnis.

Der Besucher ist aufgefordert, mit Empathie in die Welt zu gehen, nicht mit ordnendem Strukturieren. Alles ist gleich viel wert, alles verdient gleiche Aufmerksamkeit. Dass es dann irgendwann auch Entscheidungen geben muss, und auch Handlungen, das steht Kot’átkovás frommem Wunsch nach mehr Empathie entgegen.

Kot’átková ist sich gleichwohl des unauflöslichen Desasters bewusst. Davon erzählt sie mit einer sich einbrennenden Anschaulichkeit in ihrer zeichnerisch aufgefassten Skulptur „Eine schlafende Frau zieht in den Krieg“. Der Schlaf, er gebiert noch immer Ungeheuer. Bei ihr die einer unrettbaren Welt, in der Mitfühlen und Gerechtigkeit auf der Strecke bleiben, zugunsten einer alles dominierenden hierarchischen Ordnung, gegen die keine Sieg mehr, auch nicht mit einem engagierten Storytelling, zu gewinnen ist. Eine fürwahr starke Geschichte.

Rosa Albtraum

Kot’átková ist dabei die Poetin, Hassan Khan, dessen Werk das Erdgeschoss der Kestnergesellschaft in großzügiger Inszenierung füllt, geht einen anderen Weg. Er wählt die Groteske. Spätestens seit seiner Auszeichnung mit dem silbernen Löwen der Biennale Venedig 2017 ist er einem größeren Publikum bekannt. Grotesk ist nahezu alles an seinem Werk, auch das riesige rosa Schweinchen. Es thront am Ende eines engen Ausstellungsganges. Könnte es, es würde den Besucher sofort zermalmen. Eine raumfüllende Videoinstallation, angesiedelt vor der Sackgasse mit dem rosa Albtraum, erzählt von Qual und Quälen, alles gespielt, Improvisationstheater unter Freunden, und von einem hohen Fiepen begleitet, zusammen mit kosmisch dunklen, raumlosen Tönen.

Seine Weltenerzählung würde als Wappen den Januskopf tragen. Bittere Wirklichkeiten werden im Spiel erkundet. Jeder Scherz hat tiefere Bedeutung, bleibt sofort im Halse stecken, bis zur Atemnot. Ein weiteres seiner großen Plüschtierwesen gibt dem zentralen Raum im Erdgeschoss Gewicht. Mit seinem blutenden Auge steht es vor Lautsprechern, die einen geklatschten Rhythmus abspielen, alle Lautsprecher zusammen verhindern es, einen einzelnen individuellen Rhythmus wahrnehmen zu können. Individualität steht gegen Gesellschaft.

Es ist die klassische Konstellation für ein Drama, die Urform des Storytelling. Dass es eines seiner Plüschwesen auch als Edition im Miniaturformat zum Kaufen bei Kestners gibt, ist hoffentlich nur ein Versehen.

Eva Kot'átková „In the Body of a Fish out of Water“ und Hassan Khan „Host“. Bis 9. Februar in der Kestnergesellschaft Hannover.

Von Frank G. Kurzhals