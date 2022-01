Die Kraft der Frauen: Literarische Revue im Staatstheater Hannover

Hannover

Sie gehen ihren Weg. Es mag Widerstände geben, sie mögen gezwungen sein, sich Konventionen und Schlimmerem zu beugen, die Männer mögen sie verlachen und erniedrigen. Aber sie gehen ihren Weg.

Das gilt für viele Frauen, die sich in unserer immer noch männerdominierten Welt durchsetzen müssen. Aber es gilt besonders für sechs Frauen, die man(n) im Staatsschauspiel Hannover erleben konnte – drei posthum, drei auf der Bühne. Die auf der Bühne liehen den anderen dreien ihre Stimmen und ihre Gesten und ihre Blicke: Ann-Kathrin Kramer, Gesine Cukrowski und vor allem Angela Winkler sind Schauspielerinnen, die sich in der Theater- und Fernsehwelt behauptet haben. Sie stellten in einer literarischen Revue Leben und Werk und Haltung von Bettina von Arnim, Else Lasker-Schüler und Erika Mann vor. „Drei Frauen aus Deutschland“ hieß der Abend.

„Meine Seele ist eine leidenschaftliche Tänzerin“

Das Theater ist für Corona-Verhältnisse geradezu brechend voll. Die Damen der Schöpfung sind klar in der Mehrheit (was schade ist, bei mehr Männern wäre der Lerneffekt möglicherweise größer gewesen). Die Schauspielerinnen sitzen hinter schlichten schmalen Gazevorhängen; liest eine von ihnen Sätze einer Literatin, kommt sie dafür nach vorn und das Bild der Zitierten wird auf einen der Vorhänge projiziert. Die anderen steuern Episoden aus dem Leben der Literatinnen bei.

Bettina von Arnim (1785–1859), geborene Brentano, musste sich durch eine konventionelle Ehe mit sieben Kindern kämpfen und 50 werden, bevor sie als Autorin in Erscheinung treten konnte. Sie fand es seltsam, dass es in den Geschichtsbüchern nur große Taten von Männern gab. Dass sie sich erdreistete, eigene Bücher zu schreiben und sich unter anderem kritisch über Goethes Frauenbild zu äußern („Werthers Lotte hat mich nie erbaut“), erzürnte die literarische Männerwelt. Nikolaus Lenau geiferte: „Ein Weib kann nichts höheres als ein Weib sein.“ Sie ließ sich nicht entmutigen: „Meine Seele ist eine leidenschaftliche Tänzerin“, sagte sie. Und: „Du verlierst nur, was du nicht wagst.“

„Gut ist nur, was frei schwebt.“

Else Lasker-Schüler (1869–1945) war eine leidenschaftlich Liebende („Du hüllst mich in dein Leben ein“), die aber auch sehr an der Welt litt („Es ist ein Weinen in der Welt / als ob der liebe Gott gestorben wär“). Sie galt als Bürgerschreck, während Gottfried Benn sie schlicht als „größte Lyrikerin, die Deutschland je hatte“ bezeichnete. Die Nazis verachteten ihre „jüdischen“ Gedichte und nahmen ihr die Staatsbürgerschaft. Sie starb verarmt und vereinsamt in Israel, aber wachen Herzens. Sie sagte: „Gut ist nur, was frei schwebt.“

Als Erika Mann (1905–1969) zur Welt kam, notierte ihr berühmter Vater Thomas Mann: „Es ist also ein Mädchen.“ Er war enttäuscht, er wollte lieber eine Fortsetzung seiner selbst. Erika Mann war keine Fortsetzung, sondern aufrührerisch und hungrig: „Wir leben im interessantesten Jahrhundert der Weltgeschichte.“ Sie reiste mit ihrem Bruder Klaus um den Globus, sie gründete das Kabarett „Die Pfeffermühle“. Und dann kam der dunkelste Teil des interessantesten Jahrhunderts, die NS-Zeit. Erika Mann hielt in den USA Vorträge und forderte den Boykott Deutschlands („Jeder Flakon Kölnisch Wasser bedeutet ein Quäntchen Stahl für Hitler“). Nie gab sie ihre Eigenständigkeit auf: „Selbst denken ist der höchste Mut.“ Und: „Mit Fabriken haben wir uns abzufinden, mit Kanonen nicht.“

Mal fröhlich, mal bitter

Angela Winkler gibt ihrer Else Lasker-Schüler eine Körperhaltung aus Schmerz und Trotz, Ann-Kathrin Kramer legt Bettina von Arnims Seele in ihren wachen Blick, Gesine Cukrowski lässt Erika Mann lächeln, mal fröhlich, mal bitter. Und immer spürt man in den Stimmen der Schauspielerinnen die Kraft der drei Literatinnen.

Ein großer Abend. Der Applaus wollte nicht enden.

Von Bert Strebe