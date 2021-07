Hannover

Das rauschende Fest fällt ein bisschen kleiner aus: Eigentlich wollte die Marktkirche im Jahr von Ludwig van Beethovens 250. Geburtstag dessen gesammelte Chorwerke in fünf Konzerten mit fünf verschiedenen Chören aufzuführen. Wegen der Pandemie war das nicht möglich. Die Chorleiter Keno Weber und Jörg Straube haben das Programm nun aber so umgestaltet, dass es jetzt trotzdem ein nachgeholtes Beethoven-Festival in der Kirche gibt.

Zur Eröffnung erklangen jetzt die 5. Sinfonie und die Messe C-Dur. Auf den ersten Blick handelt es sich hier um zwei sehr unterschiedliche Werke, ist die sogenannte Schicksalssinfonie doch das Sinnbild für Beethovens Schaffen als freier, nur der Kunst verpflichteter Komponist. Die Messe C-Dur steht ganz in der Tradition der katholischen Messe, die auf den ersten Blick vor allem der Umrahmung des Messordinariums dient. Ganz so einfach ist es nicht, ist diese Messe doch kein einfach nur festlich untermalendes Beiwerk sondern eine tiefe Auseinandersetzung des Komponisten mit dieser Gattung.

Kleine Besetzung, großer Klang

Die Schola des Norddeutschen Figuralchores machte sich zu einem hervorragenden Anwalt dieses eher selten zu hörenden Stückes. Trotz der sehr kleinen Besetzung mit insgesamt nur 17 Sängerinnen und Sängern hatte man nie das Gefühl, das klanglich etwas fehlen würde. Das dynamische Spektrum war breit genug, die Klarheit und Durchhörbarkeit der Struktur und der Stimmführung trat so wunderbar zutage, wie man es nur selten zu hören bekommt. Und dadurch, dass der Chor beidseitig seitlich vor dem Orchester positioniert war, war auch die Textverständlichkeit für Marktkirchenverhältnisse sehr gut.

Das Beethoven-Festival der Marktkirche mit der Schola des Norddeutschen Figuralchores. Quelle: Samantha Franson

Dazu hatte Dirigent Keno Weber mit Ylva Stenberg, Ruth Hädle, Uwe Gottswinter und Jean-Christophe Fillol ein sehr ausgewogenes Solistenquartett engagiert. Auch das Orchester „La festa musicale“ überzeugte – vor allem in den beiden Mittelsätzen der 5. Sinfonie. Hier wurde durchsichtig und glasklar musiziert. Der erste Satz und das Finale litten leider etwas an der halligen und weichzeichnenden Raumakustik.

Der Auftakt zum Beethoven-Festival der Marktkirche. Quelle: Samantha Franson

Die nächsten Konzerte des Festivals: Sonnabend, 10. Juli, 18 Uhr: „Gott in Tönen“ – Werke von Beethoven, Haydn und Messiaen (Hannoversche Hofkapelle, Pianist Markus Bellheim, Dirigent Keno Weber), Mittwoch, 14. Juli, 20 Uhr: „Der Mensch ist frei?“ – Werke von Beethoven und Encke (Musica assoluta, Schauspieler Götz van Ooyen, Dirigent Thorsten Encke), Sonnabend, 17. Juli, 18 Uhr: „Formenspiele – geistlich oder weltlich?“ – Werke von Beethoven, Haydn und Mozart (Bachorchester, Sopranistin Ania Vegry, Dirigent Jörg Straube). Karten gibt es im digitalen HAZ-Ticketshop und unter Telefon (0511) 12123333.

Von Michael Meyer-Frerichs