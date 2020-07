Hannover

Hello and goodbye. Bis zum Herbst, hoffentlich. Mit einem kleinen „Willkommen zurück!“-Zyklus hatten sich die NDR Radiophilharmonie und ihr Chefdirigent Andrew Manze zurückgemeldet und den aufgeputzten Großen Sendesaal endlich doch noch eröffnet. Mit Mahlers 4. Sinfonie verabschiedete sich das Orchester jetzt in die Ferien. Viel Naturlaut gibt es da zu hören, Klangpostkarten der Erinnerung an gute Zeiten – oder zumindest deren tönende Beschwörung.

Abgezählt waren nicht nur die Musikfreunde auf ihren separierten Plätzen, auf denen sie (aber nur da und nur wenn alle saßen!) die Maske abnehmen durften. Abgezählt waren auch die Musiker. Auf etwa ein Drittel der üblichen Besetzung hat der Arrangeur Klaus Simon das Orchester reduziert. Das sollte eigentlich nur Aufführungsmöglichkeiten auch für kleinere Ensembles schaffen, nicht für großes Orchester im Schrumpfmodus, ist aber in Corona-Zeiten bühnentauglich und krisenmindernd. Das sollte Simons Bearbeitungen auch der ersten, der fünften und der neunten Mahler-Sinfonien verstärkt ins Augenmerk der Programmplaner rücken.

Blechglanz eines Hornisten

Die Geigen treten jeweils als Sextett an, die Bratschen als Quartett, dazu ein Cello-Trio und ein Kontrabassduo. Dass Holzbläser oft solistisch agieren, kommt öfter vor, dass ein einzelner Hornist ganz allein für Blechglanz sorgen muss, ist schon seltener: Ivo Dudler meistert das mit bemerkenswerter Kondition und Klangkultur.

In dieser Kammerfassung klingt der Schellenklang des Beginns nicht idyllisch, sondern fast karikaturhaft, die Geigen mischen in ihrem ersten Auftritt ein bisschen Schmäh unter. Erstaunlicherweise ist der Klang beim akustischen Eindampfen nicht verdickt, sondern transparenter geworden. Das erinnert an Karikaturen, bei denen man vergessen hat, die Flächen innerhalb der Umrisse auszumalen. Was einen ganz neuen Blick auf diese Idylle ermöglicht, bei der man nie weiß, wie ernst das alles geeint ist. Der Musiksoziologe Theodor W. Adorno hat das einst „ein Als-Ob von der ersten bis zur letzten Note“ genannt, was in keinem Programmhefttext zu Mahlers Vierter fehlen darf.

Andrew Manze scheint sich da sicherer zu sein: Er lässt sich Zeit, schließlich lebt laut Sopransolo-Text „alles in sanftester Ruh“. Aber er achtet dabei immer auf den Puls. Der könnte, wie man bei Pierre Boulez nachhören kann, auch rascher gehen, aber Manzes Herzschlagtempo ist an diesem Abend schlüssig. Der Totentanz des zweiten Satzes ist eher pittoresk als gespenstisch, weil Konzertmeisterin Friederike Starkloff auf jedes Überziehen verzichtet. Das „ruhevolle“ Adago tönt intim und doch intensiv und leitet stimmungsstark zum Finalsatz, in dem Ania Vegry „die himmlischen Freuden“ beschwört. Sie meidet jegliche opernhafte Geste, balanciert diesen kunstvoll kindlichen Text zwischen Idyll und Ironie. Immerhin lehrt uns da ein offenkundig österreichischer Volksmund (es ist von Fisolen die Rede statt von Bohnen), dass im Himmel „elftausend Jungfrauen zu tanzen sich trauen“, dass Vegetarier beim paradiesischen Gelage aber wohl zu kurz kämen.

Ganz innig

Wenn des „Knaben Wunderhorn“ (aus der gleichnamigen Liedersammlung stammt auch dieser Mahler-Text) behauptet, es sei „kein Musik... ja nicht auf Erden, die unserer verglichen kann werden“, dann wird Ania Vegry ganz innig. Und Manze und sein Orchester beharren auf einem Moment der Wahrhaftigkeit.

Wenn zum Schluss „die englischen Stimmen ermuntern die Sinnen, dass alles für Freuden erwacht“, verstummt und verklingt erst einmal die Stimme und die Stimmung. Ehe dann der verdiente Beifall erwacht.

Die Radiophilharmonie in der „Zwischenzeit“ Bis zum Ende des Jahres sagt die NDR Radiophilharmonie alle ursprünglich geplanten Konzerte ab. Stattdessen legt das Orchester von September bis Dezember eine neue Reihe mit dem Titel „Zwischenzeit“ im Großen Sendesaal auf. Die Programme dauern dabei etwa eine Stunde, im Funkhaus werden jeweils rund 220 Besucher auf Abstand platziert. Wegen des begrenzten Platzangebots werden alle Konzerte mehrfach gespielt. Zur Spielzeiteröffnung am 9. September startet Chefdirigent Andrew Manze einen Zyklus mit den vier Sinfonien von Robert Schumann. Als Solisten sind unter anderem der Geiger Gil Shaham (8. und 9. Oktober), Jazztrompeter Nils Wülker (29. bis 31. Oktober) und Pianist Markus Becker (5. und 6. November) geplant, zu den Gastdirigenten gehören Robert Trevino, Thomas Søndergård und Antonello Manacorda. Als weihnachtliches Filmkonzert wird vom 17. bis zum 19. September wie geplant zu „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ gespielt. Es gibt auch Kammer-, Kinder- und Barockkonzerte. Karten für alle Veranstaltungen gibt es ab 17. August ausschließlich im NDR Ticketshop, bisherige Abonnenten können bereits eher Tickets bestellen.

Von Rainer Wagner