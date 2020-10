Hannover

„Also“, sagte die Dame beim Hinausgehen zu ihrer Begleitung, „falls die noch Statisten brauchen – Ich wäre wohl dabei“. Es sieht aber auch zu verlockend aus. Die Opernperformance „ Sun & Sea“ der litauischen Künstlerinnen Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė und Lina Lapelytė spielt am Meer. Die Bühne ist ein Strandabschnitt; die etwa 20 Sängerinnen und Sänger liegen auf Decken oder Strandliegen. Man spielt Federball, daddelt am Handy rum und cremt einander den Rücken ein. Die Bühne bietet ein einziges entspanntes Strandgeschehen, die Zuschauer spazieren über der Bühne auf einer Galerie, schauen dem munteren Treiben von oben zu und lauschen den sanften, aber auch wuchtigen Liedern von Lina Lapelytė. Leider gibt es hier kaum Statisten, fast alle Mitglieder der Strandgesellschaft sind ausgebildete Sänger. Das hört man, und das sieht man auch: Die einmalige Perspektive von oben auf liegende Sänger zeigt auch, wie wichtig Zwerchfellatmung ist.

Eine der letzten Utopien

„ Sun & Sea“ ist eine große Opernperformance über eine der letzten Utopien der westlichen Gesellschaft: den Urlaub. Zu sehen sind Menschen im Dämmerzustand, halbwach singen sie Traumstücke, in denen sie ihren Alltag kommentieren und verarbeiten. Sie befinden sich in einem merkwürdigen Zwischenreich: Es ist nicht das Paradies, nicht die gelebte Utopie, aber eben auch nicht mehr das Normalleben. Die Oper mit Liedern, die an Volksmusik und auch Gospel denken lassen, versetzt auch uns Zuhörer in einen merkwürdigen Schwebezustand.

Neutönend ist „ Sun & Sea“ nicht, aber auch nicht einfach, manches klingt minimalistisch meditativ, manches drohend. Auch die drohende (Umwelt-)Katastrophe wird hier besungen. Und die Widersprüche in unserem Verhalten ihr gegenüber. Unvollkommenheiten spielen eine große Rolle: Der Strand ist nicht weiß, sondern bräunlich, das Jonglieren klappt nicht so richtig, und den Wohlklang des Chorgesangs zerkläfft ein Hund (nicht dressiert, sondern ein Naturtalent). Nichts ist so, wie es sein soll. Wir Mängelwesen können das Paradies weder finden noch schaffen.

Die Strandoper wurde im vergangenen Jahr bei der Kunstbiennale in Venedig bejubelt und mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet.

Die Strandoper wurde im vergangenen Jahr bei der Kunstbiennale in Venedig bejubelt und mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet. Jetzt ist sie als Abschlussproduktion bei den Kunstfestspielen Herrenhausen (in der benachbarten Sporthalle des Deutschen Hockey Clubs Hannover) zu sehen. Es ist ein starkes Ausrufezeichen, ein Beweis dafür, dass große Oper auch in Corona-Zeiten möglich ist und dass die alte Kunstform zu erstaunlichen Metamorphosen fähig ist.

Ein Akt der Befreiung

Coronabedingt hatten die Kunstfestspiele, die vom Frühjahr auf den Herbst verschoben worden waren, eine deutliche geringere Kapazität als sonst. Die Veranstalter haben eine Auslastung von 87 Prozent errechnet. Ingo Metzmacher, der Intendant der Kunstfestspiele, sagte: „Dass die Kunstfestspiele so erfolgreich stattfinden konnten, war für alle Beteiligten ein Akt der Befreiung: für das Publikum, das Organisationsteam und die Technik, vor allem aber für die Künstler*innen, die mehr als glücklich waren, hier in Herrenhausen endlich wieder auf der Bühne zu stehen.“

Und dann sagte er noch: „Wir haben großartige Aufführungen erlebt.“ Das stimmt.

