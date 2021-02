Garbsen

Garbsen also. Garbsen Nord. Nicht Wülferode Ost, nicht Grundbergsee Süd, nicht Allertal West. Etwa vierhundertfünfzig Autobahnraststätten gibt es in Deutschland, und Sachbuchautor Florian Werner hat sich als Rechercheobjekt ausgerechnet Garbsen Nord ausgesucht.

Warum überhaupt ein Buch über Raststätten? „In einer bekennenden Autofahrernation wie Deutschland sind sie vielleicht die wichtigsten Bauwerke überhaupt“, schreibt Werner, der gern erzählende Sachbücher verfasst. Eines seiner jüngsten Bücher ist „Zur Welt kommen. Elternschaft als philosophisches Abenteuer“, das er zusammen mit seiner Frau, der fernsehbekannten Philosophin Svenja Flaßpöhler, herausgegeben hat. Raststätten reizen ihn, er nennt sie „Knotenpunkte deutscher Zeitgeschichte“ und „Inbegriff bundesrepublikanischer Durchschnittlichkeit“. Der Besuch einer Autobahnraststätte, so die Hoffnung des Autors, könne etwas verraten „über die Kultur, Mentalität und Geschichte dieses Landes und seiner Bewohner.“ Fasziniert habe ihn „diese vollkommene Abwesenheit von allem, was man gemeinhin unter sehenswürdig oder schön versteht.“

Ein Rasthof als Wunderwelt

Abgefahren: Der „Unort“ Raststätte. Quelle: Christian Werner

Verständlich, aber: Warum Garbsen? Der Autor hat eine Mitte des Landes gesucht – und glaubt sie in Garbsen Nord gefunden zu haben: „Wenn die Landkarte von Deutschland der Umriss eines Menschen wäre, läge Garbsen Nord in der Herzgegend“.

Es ist ihm also eine Herzensangelegenheit. So hat er sich von Berlin aus (in einem Mietwagen, Florian Werner ist sonst kein Automobilist) auf den Weg nach Garbsen gemacht – und dort eine Wunderwelt entdeckt: freundliche Polizisten, einen gesprächigen Pfandsammler, einen unterhaltsamen Gastronomen, einen Biologen, der ihm die erstaunliche Vielfalt der Flora an diesem Nichtort erklärt, und natürlich Menschen in Autos und ihre Geschichten.

Viele Geschichten gibt es über Garbsen Nord zu erzählen: Die von Gunter Gabriel, der gegenüber auf dem Campingplatz am Blauen See gelebt hat und zum Frühstück in die Raststätte gekommen ist; die von der kaum bekleideten Frau, die jemand im Winter an der Raststätte zurückgelassen hat; die von Kai Pflaume, der ein Autogramm auf dem T-Shirt einer Mitarbeiterin hinterlassen hat; die von dem Notfallseelsorger, der seinen Kollegen rät, nie in Privatkleidung zu einem Einsatz zu gehen, sondern immer die speziellen Einsatzjacke zu tragen, weil sonst zuviel hängenbleiben würde.

Jenseits der Toiletten

Selbstverständlich spielen auch Körperausscheidungen in dem Buch eine große Rolle. Werner widmet sich dem Phänomen Sanifair mit ähnlicher Hingabe wie den Wildpinklern. Besonders Senioren in Reisebussen bevorzugen das Urinieren jenseits der Toiletten. Eine Folge davon: Der Krähenfuß-Wegerich, der noch vor zwanzig Jahren in Niedersachsen fast ausgestorben war, gedeiht im nährstoffreichen Pinkelboden besonders gut. Der Biologe Jürgen Feder, mit dem Werner auf dem Grünstreifen neben der Raststätte ins Gespräch kam, klärt ihn über die erstaunliche biologische Vielfalt auf dem Rastgelände auf: Man findet hier „das gesamte Spektrum von volltrockenen bis vollfeuchten Böden“. Der Autor lässt sich von der Begeisterung des Pflanzenexperten so anstecken, dass er auf mehr als drei Seiten alle Pflanzen referiert, die neben dem Lärmschutzwall wachsen: von Feld-, Spitz- und Bergahorn bis Mäuseschwanz-Federschwingel.

Eigentlich ist der Unort, als der die Raststätte gemeinhin gilt, gar keiner. Und statt Mittelmäßigkeit ist hier durchaus das Besondere zu entdecken. Man muss nur genau hinschauen. Wie Florian Werner das in Garbsen Nord getan hat.

Florian Werner: „Die Raststätte. Eine Liebeserklärung“. Mit Fotos von Christian Werner. Hanser Berlin, 160 Seiten, 22 Euro.

Von Ronald Meyer-Arlt