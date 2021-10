Hannover

Als zweiter Gastchor in der nachgeholten Jubiläumsreihe „Knabenchor & Friends“ war jetzt mit den Regensburger Domspatzen der vermutlich älteste Knabenchor der Welt zu Gast. Bereits seit dem Jahr 975 existiert die Domschule, die von Beginn an der musikalischen Ausbildung einen besonderen Stellenwert einräumte.

Mit Christian Heiß ist seit September 2019 der 38. Domkapellmeister im Amt, wobei er erst der zweite in dieser langen Reihe ist, der nicht dem Domkapitel angehört. Sein Start ins Amt war pandemiebedingt alles andere als optimal, konnte er doch nach Amtsantritt nur ein halbes Jahr „normal“ mit seinem Chor arbeiten. Dann traten auch in der Domsingschule die allseits bekannten Beschränkungen in Kraft und erschwerten die stimmliche und musikalische Arbeit. Es blieb dem „Neuen“ also nur wenig Zeit, seine Sänger und seine Stimmen kennenzulernen.

Die Regensburger Domspatzen zu Besuch beim Knabenchor Hannover in der Basilika St. Clemens Hannover. Quelle: Tim Schaarschmidt

Umso schöner, dass man davon nichts hören konnte. Die Regensburger präsentierten ihre gesamte Repertoirebreite – angefangen bei einem gregorianischen Pfingstchoral und endend bei einer Psalmvertonung ihres Leiters. Und das taten sie überzeugend. Die Werke des Frühbarocks klangen durchsichtig, waren fein und kenntnisreich phrasiert, die Romantiker hatten die erforderliche Klangdichte und, wenn nötig, ein gut dosiertes Pathos ohne klebrig oder schwerfällig zu werden, und die neueren Werke wurden mit viel Feingefühl für rhythmische Feinheiten und harmonische Reize zu Gehör gebracht.

Christian Heiß bewies viel Einfühlungsvermögen in die stimmlichen Möglichkeiten seiner Sänger. Er animierte seinen Chor zu einer sonoren Klangfülle, ohne die Stimmen zu forcieren. Das Dynamikspektrum war weit gefächert, nur selten trat der Bass ein wenig zu sehr in den Vordergrund. In Javier Bustos „Ave maris stella“ konnte man sich beim Sopransolo dann auch noch von der Qualität der Regensburger Stimmbildner überzeugen.

Ein wunderbares Konzert gipfelte in einer von beiden Chören gemeinsam gesungenen Zugabe: Joseph Gabriel Rheinbergers „Bleib bei uns, denn es will Abend werden“. Das spontane „Wow“ einer Zuhörerin unmittelbar vor dem begeisterten Schlussapplaus fasste dieses Konzert treffend zusammen.

Der Knabenchor Hannover gibt am 2. Dezember um 20 Uhr unter der Leitung von Jörg Breiding ein Adventskonzert in der Marktkirche Hannover.

