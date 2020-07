Die Scope Galerie präsentiert „TheThingsITellYou“

Hannover

Diese Bilder präsentieren keine Waren. Auf einigen Werbetafeln in der Stadt sind Fotos zu sehen, die für nichts werben als für einen anderen Blick auf die Welt. Verantwortlich dafür ist die Scope Galerie, die – unterstützt von der Stadt Hannover und einigen Kulturstiftungen – die „ Biennale für Fotografie und Medienkunst“ veranstaltet. Die findet zum großen Teil im Internet (www.TheThingsITellYou.com) statt. Aber nicht nur. Einige Werke der acht Medienkünstler, die an dem fast ein Jahr andauernden Ausstellungsprojekt teilnehmen, sind auch auf Werbetafeln in der Stadt zu sehen. Am Ende ist dann eine große Präsenzausstellung mit Werken aller Künstler in mehreren Galerien in Hannover (darunter dem Kubus und der Scope-Galerie) geplant.

Mit dem neuen Ausstellungsformat – vorwiegend Onlinepräsentation, vieles im öffentlichen Raum – reagiert Scope-Chef Ricus Aschemann auf die Corona-Krise. Diese Ausstellung funktioniert auch in Zeiten der Pandemie.

Anzeige

Ein ganz eigener Parcours

Eröffnet wird das große Ausstellungsprojekt von Pixy Liao, die in Shanghai geboren wurde und in New York lebt. Die Fotos, die sie für die Ausstellung ausgewählt hat, stammen aus ihrer Serie „Experimental Relationship“, in der sich die Künstlerin selbst in manchmal absurder Interaktion mit ihrem Partner zeigt. Es geht um heterosexuelle Paarbeziehungen und die Befreiung von Rollenzuschreibungen. Wichtig in ihrer Arbeit „Choose Your Own Adventure“ sind aber auch die Interessen der Betrachter. Wer die Ausstellung im Netz besucht, wird angehalten, sich für bestimmte Bildunterschriften zu entscheiden – so klickt sich der Zuschauer durch einen ganz eigenen Ausstellungsparcours. Das ist recht interessant – aber ein Abenteuer?

Weitere HAZ+ Artikel

Geführte „Billboard-Fahrradtouren“

Die Fotos von Pixy Liao sind auf der Ausstellungsseite zu sehen – und an sechs Werbetafeln in Hannover. Um den Zuschauern auch ein gemeinsames Ausstellungserlebnis zu bieten, werden geführte „Billboard-Fahrradtouren“ angeboten. Die erste davon beginnt am Sonntag, 19. Juli. Coronabedingt können maximal zehn Personen mitfahren – Anmeldungen an contact@scope-hannover.de.

Die Scope-Ausstellung bleibt nicht für alle Zeiten online. Alle sechs Wochen soll es eine Neueröffnung geben. Am 27. August präsentiert Daniel Poller eine Arbeit über die Rekonstruktion der Potsdamer Garnisonkirche. Am 8. Oktober zeigt Ida Kammerloch ihre Serie „Rescue Anne“, bei der das Gesicht der Puppe, die für Reanimationsübungen benutzt wird, eine wichtige Rolle spielt.

Von Ronald Meyer-Arlt