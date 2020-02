Hannover

Mit Musik die Stimmung aufhellen: So beschreibt Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) die Ziele der Bewohner von Hitzacker, die 1946 gemeinsam mit den vielen Flüchtlingen und Vertriebenen in ihrem Ort ein Kammermusikfestival aus der Taufe hoben und damit eine langlebige Tradition begründeten. In diesem Jahr finden die Sommerlichen Musiktage zum 75. Mal statt.

Als Schirmherr des Festivals war Weil im vergangenen Jahr zum ersten Mal bei Konzerten in Hitzacker zu Gast – und so angetan, dass er nun persönlich die Werbetrommel für die Jubiläumsausgabe rührt. Besonders beeindruckt war der Ministerpräsident von der „spürbaren Begeisterung“ des Publikums. Der Gedanke der Stimmungsaufhellung ist bei dem ältesten deutschen Festival für Kammermusik also weiterhin präsent.

Das Publikum spielt mit

Auch Intendant Oliver Wille schwärmt von dem besonderen Publikum in Hitzacker. Das bekommt dort seit Jahren nicht nur Konzerte geboten, sondern ist selbst aktiv in das Programm eingebunden: in Hörer-Akademien, beim Chorsingen für alle oder beim Instrumentalunterricht, mit dem die Künstler des Festivals interessierte Besucher auf ein eigenes Programm vorbereiten.

Ein Festival für die Zuhörer: Konzert bei den Sommerlichen Musiktagen in Hitzacker. Quelle: Kay-Christian Heine

Zum Jubiläum haben langjährige Besucher nun sogar den Spielplan geprägt: Wille hat nachgeforscht, welche Konzerte und Aufführungen besonders gut in Erinnerung geblieben sind, und hat sich davon zu aktuellen Projekten inspirieren lassen: So gibt es in diesem Jahr kreative Neuauflagen der größten Hits des Festivals.

Orpheus in der Gegenwart

Unvergessen ist in Hitzacker etwa eine Aufführung von Monteverdis „Orféo“ mit dem Tenor Fritz Wunderlich im Jahr 1955. Wille holt die Barockmusik nun in die Gegenwart: Der Komponist Manfred Trojahn, der selbst gerade an einer Orpheus-Oper arbeitet, schreibt für das Festival ein neues Stück zum Thema. Die Uraufführung ist zum Abschluss am 9. August zu hören – am Vormittag in Hitzacker, am Abend in der Hamburger Elbphilharmonie.

Den Musiktagen eng verbunden: Stargeigerin Patricia Kopatchinskaja hat mit 15 Jahren das erste Mal in Hitzacker gespielt. Quelle: Marco Borggreve

Mit von der Partie in diesem Konzert ist die Geigerin Carolin Widmann, die die Musiktage vor Wille geleitet hat. Auch die ehemaligen Intendanten Markus Fein, Claus Kanngiesser und Wolfgang Boettcher kehren mit eigenen Programmen nach Hitzacker zurück.

Tage für Komponisten

Eine Wiederbegegnung gibt es auch mit der Musik von zeitgenössischen Komponisten, die besonders starken Eindruck beim Festival gemacht haben. Am 3. August ist ein ganzer Tag Werken von György Kurtág gewidmet, unter anderem sind dessen „Kafka-Fragmente“ mit der Sopranistin Anu Komsi und dem Geiger András Keller zu hören, einem langjährigen Vertrauten des Komponisten. Kurtágs Kollege Helmut Lachenmann sitzt sogar selbst am Klavier, wenn es am 7. August ganz um seine Arbeiten geht.

Und natürlich kommen auch im Jubiläumsjahr viele Klassikstars nach Hitzacker, die den Musiktagen eng verbunden sind. Unter anderem gibt es Konzerte mit Geigerin Patricia Kopatchinskaja, Klarinettistin Sabine Meyer und Bratscher Nils Mönkemeyer. Das Festival beginnt am 1. August und dauert bis zum 9. August, der Vorverkauf hat begonnen.

