Es kommt wohl noch besser. Das, was man gerade gehört habe, sei nämlich „nur das Original“, sagt Intendantin Laura Berman fast entschuldigend beim Eröffnungskonzert in der Staatsoper. Wenn Bizets „Carmen“ im Oktober Premiere hat, wird auch das Vorspiel zu der Oper, mit dem diese besondere Corona-Saison jetzt begonnen hat, in anderem Gewand erscheinen. Abstandsregeln und Obergrenzen bei der Spieldauer haben eine Bearbeitung erforderlich gemacht, die so gründlich ausgefallen ist, dass sogar ein neuer Komponist hinzugezogen wurde.

„Carmen“ ohne Bizet? Berman bemüht sich, sogleich alle Zweifel zu zerstreuen: „Keine Angst“, sagt sie – die Gesangsstimmen blieben dabei ganz so, wie man sie kenne. Und doch spürt man ihre Vorfreude darauf, in der berühmten Oper auch einmal etwas ganz Neues zu entdecken.

Grundständiger Optimismus

Tatsächlich könnte die Produktion ein Beispiel dafür sein, wie man die Krise als Chance nutzen kann. Berman jedenfalls ist fest entschlossen, das zu tun, wo immer es möglich ist. In den vergangenen Monaten, so sagt sie beim Konzert, sei ihr klar geworden, woraus sich ihr grundständiger Optimismus speise: „Ich habe fast mein ganzes Leben die Möglichkeit gehabt, live Musik zu können, wann immer ich wollte.“ Ihr Fazit aus dieser Erkenntnis: „Das ist etwas Lebensnotwendiges.“ Darum freue sie sich, das Lebensmittel Musik nun endlich wieder in der Staatsoper anbieten zu können.

Mut zur Lücke: Im Parkett der Oper wurden einige Stühle ausgebaut. Quelle: Stefan Arndt

Allerdings bleibt das tönende Manna weiterhin streng rationiert: Kaum mehr als 300 Zuschauer können jeweils eine Vorstellung besuchen. Dafür gibt es viel Platz im riesigen Saal: Im Parkett sind Stühle ausgebaut, um ausreichend Abstand nicht nur zwischen den Plätzen, sondern auch auf dem Weg dorthin zu ermöglichen. Zusätzlich werden die Besucher vom Einlasspersonal in bestimmter Reihenfolge auf ihre Plätze geführt, um Kontakte zu vermeiden. Und zwei neue Eingänge in das Haus sorgen dafür, dass es vorher selbst an den engeren Stellen des Foyers nicht zu Gedränge kommen kann.

Herausfordernde Situation: Die Musiker müssen auf der Bühne weit auseinander sitzen. Quelle: Stefan Arndt

Auch auf der Bühne gelten klare Abstandsregeln: Die Streicher sitzen jeweils einzeln am Pult, zwischen den Bläsern klaffen große Lücken. Trotzdem ist das Podium groß genug, um in vollständiger Besetzung anzutreten. Und die Musiker scheinen sich schon erstaunlich gut an die Situation gewöhnt zu haben: Das Duett zwischen Flöte und Harfe im Vorspiel zum dritten „Carmen“-Akt etwa klingt so intim, als stünde der Flötist wie sonst oft üblich direkt neben der Harfenistin. Dabei trennen die beiden bestimmt 15 Meter.

Zündende Beschleunigung

Dass auch im Tutti trotz der schwierigen Bedingungen bereits eine erstaunliche Flexibilität im Tempo möglich ist, lässt sich wohl als ein früher Ertrag der Arbeit von Stephan Zilias deuten. In seinem ersten Auftritt als Generalmusikdirektor der Staatsoper glücken dem Dirigenten bei „Carmen“ und der zugegebenen Eröffnungsszene aus „La traviata“ wirklich zündende Schlussbeschleunigungen. Und im zart schwebenden „Ave Maria“ aus Verdis „Otello“ ist zu ahnen, zu welchem Klangzauber dieser Dirigent die Musiker motivieren kann. Hier gibt es Grund zur Vorfreude.

Intendantin Laura Berman und Generalmusikdirektor Stephan Zilias moderieren das Konzert. Quelle: Clemens Heidrich

Ob die im Fall von „Otello“ eingelöst werden kann, ist derzeit aber noch nicht ganz klar. Die Premiere ist für März geplant – derzeit gibt es aber nur einen Spielplan bis Anfang Januar. Was wann wie gespielt wird, soll fortan im Vierteljahrestakt entschieden und der jeweils aktuellen Pandemie-Situation angepasst werden.

Vorweggenommene Hits

Fest steht die erste Premiere „Trionfo. Vier letzte Nächte“ mit Musik eines Oratoriums von Georg Friedrich Händel. Bei den Kostproben daraus konnte man im Konzert feststellen, wie zukunftsweisend die Musik des kaum 20-jährigen Komponisten war: In seinem Frühwerk hat er bereits einige seiner größten Hits vorweggenommen: Eine Arie etwa recycelte der Komponist fünf Jahre später für seine erste Londoner Oper „Rinaldo“ – es ist heute sein wohl berühmtestes Vokalstück.

Die neue Saison Erste Premiere ist am 19. September die Produktion „Trionfo. Vier letzte Nächte“. „Carmen“ ist ab 24. Oktober zu sehen, „ Sweeney Todd“ ab Dezember. Im Spielplan sind auch gekürzte Versionen von Mozarts „ Don Giovanni“ und Wagners „Tristan“ sowie Sinfoniekonzerte. Tickets für ein oder zwei Personen sind online buchbar, Gruppen bis zu zehn Personen können zusammenhängende Plätze unter Telefon (05 11) 99 99 11 11 oder an der Theaterkasse buchen. Im Opernhaus muss ein Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, die während der Vorstellung abgenommen werden kann.

Bei Mezzosopranistin Nina van Essen entfaltet die Arie eine fast zu Tränen rührende Wirkung – ihre Leistung ist typisch für das gesamte gute Sängerensemble der Oper: Hailey Clark und Hubert Zapiór überzeugen mit Mozart, Barno Ismatullaeva in „Otello“ und dem ebenfalls zugegebenen Terzett aus „Così fan tutte“. Ruzana Grigorian, Rodrigo Porras Garulo sind feurige „Carmen“-Sänger, Sarah Brady und Sunnyboy Dladla glänzen auch im Barockfach. Anne Weber und James Newby sind Garanten für eine saftige Version des Musicals „ Sweeney Todd“, das ab Dezember gezeigt wird.

Ein neuer Startenor: Benjamin Bernheim in der Staatsoper. Quelle: Clemens Heidrich

Das erste Konzert der Saison ist traditionell ein Festkonzert zugunsten der Stiftung Staatsoper Hannover mit einem besonderen Gast. In diesem Jahr war es der französische Tenor Benjamin Bernheim, der verglichen mit den Gästen vergangener Jahre noch keinen ganz so großen Namen, aber eine umso eindrucksvollere feine, leuchtende, wandlungsfähige Stimme hat. Rund alle zehn Jahre, sagt Laura Berman, werde ein neuer Startenor entdeckt. Der neueste sei Bernheim. Man kann ihr auch das glauben.

Von Stefan Arndt