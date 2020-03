Hannover

Christian Fuchs ist Theater- und Opernregisseur, Puppenspieler – und er programmiert Roboter. Er hat einen gebaut, um Marionetten steuern zu können. Für das Theater der Nacht in Northeim besucht Fuchs mit dem Projekt „Das mobile digitale Labor“ Schulen und Kindergärten. „Künstliche Intelligenz findet im Theater bislang kaum Anwendung“, sagt er. Dabei sei es doch wichtig, Kinder spielerisch an das Thema heranzuführen. Um sich für die Aufgabe zu rüsten, ist er seit gut drei Monaten selbst einer von 20 Teilnehmern eines Experiments: Er besucht die KI-Schule der Stiftung Niedersachsen und lernt dort, Computer intelligenter zu machen.

Auf der Suche nach den Schnittstellen

Das Fortbildungsangebot ist deshalb ungewöhnlich, weil es sich auf Schnittstellen zwischen Kultur und künstlicher Intelligenz konzentriert – ein Zusammenhang, den die Stiftung im Rahmen des Förderprogramms „Link“ für drei Jahre zum Schwerpunkt gemacht hat, um herauszufinden, was die beiden auf den ersten Blick so unterschiedlichen Bereiche miteinander zu tun haben könnten. Im Mai 2019 fand als Auftakt im Künstlerhaus und in der Cumberlandschen Galerie in Hannover eine Tagung statt, bei der diskutiert wurde, ob und wie das denn überhaupt zusammengeht: Kreativität und Maschinen, Kunst und Algorithmen?

Wenn Künstler programmieren

Die KI-Schule ist ein zweiter Schritt, in dem Kulturschaffende Antworten auf solche Fragen finden können. In Onlinevorlesungen erlernen sie Grundlagen des Programmierens, an sieben Präsenztagen in Hannover klären sie offene Fragen und vernetzen sich mit den experimentierfreudigen Kollegen. Jetzt ist die Halbzeit des Programms gerade überschritten, und die vielseitige Gruppe trifft sich zum vierten Mal, auch um Ideen und Inspirationen auszutauschen. In einem Seminarraum der Leibniz-Universität Hannover sitzen Designer, bildende Künstler, Architekten, Museumskuratoren, Theatermacher, Musiker, Filmregisseure und Autoren zusammen.

Franz Betz trainiert Künstliche Intelligenz im Portraitzeichnen. Quelle: Franz Betz

Alle lernen zunächst alles, bevor sie dann beginnen, eigene kleine Projekte zu entwickeln: Zunächst geht es um Bild-, später um Text-, dann um Audiobearbeitung. „Wir wollen eine Auseinandersetzung der niedersächsischen Kulturszene mit künstlicher Intelligenz anregen“, sagt Tabea Golgath, die den Förderschwerpunkt für die Stiftung Niedersachsen leitet. Ein betreutes Aufeinanderprallen der sehr unterschiedlichen Ansprüche, Ziele und Motivationen in Natur- und Geisteswissenschaften biete Chancen, Strukturen aufzubrechen. „Die einen suchen nach der Optimierung von Abläufen, die anderen nach offenen, unvorhersehbaren Prozessen“, sagt Golgath. Sie hält das Programm für bislang einzigartig in Europa.

Komplexe Übersetzungsprozesse

Das dreiköpfige Tutorenteam wurde eigens für die Schulung zusammengestellt. Alle sind Experten: Jan Sölter für den Umgang mit großen Datenmengen, Thomas Rost für das Trainieren von Robotern und Joachim Haenicke für Kognitionsbiologie. Alle drei haben zudem einen neurowissenschaftlichen Hintergrund. Haenicke reizt an der Arbeit mit Kulturschaffenden, ungewöhnliche Anwendungsideen kennenzulernen, die seine Disziplin herausfordern könnten, neue Lösungswege zu finden. Letztlich geht es immer wieder um komplexe Übersetzungsprozesse.

Künstliche Intelligenz versucht sich in Porträts: Alte Displays für Straßenbahnanzeigen aus dem Atelier von Franz Betz. Quelle: Franz Betz

Für Theatermacher Fuchs war das eine grundlegende Erkenntnis: „Der Computer kann natürlich nicht das Gleiche sehen wie ich, für ihn ist der Picasso reduziert auf eine lange Reihe von Zeichen.“ Sein Mitschüler Franz Betz, Lichtkünstler aus Hannover, empfindet die Logik des Programmierens als Fremdsprache: „Wir müssen lernen, in Sprüngen und Schleifen zu denken.“ Er begreift die künstliche Intelligenz vor allem als eine Art Assistentin, die ihm hilft, neue Bildwelten zu erschließen.

Andrea Kondziela arbeitet seit zehn Jahren mit Roboterarmen – aktuell an der Universität Hannover in der Abteilung Digitale Methoden in der Architektur. Sie kennt die Kollaboration mit künstlicher Intelligenz aus der Praxis: „Sie bietet mir Möglichkeitsräume, die ich in meiner Vorstellungskraft gar nicht erzeugen kann.“

Sonja Koester, Volontärin am Nordwestdeutschen Museum für Industriekultur in Delmenhorst, erhofft sich von der Fortbildung vor allem, Anwendungsmöglichkeiten für die Museumsvermittlung zu entdecken. Ihre Vorstellung davon, welches Ergebnis sie im Mai bei einer öffentlichen Projektvorstellung präsentieren wird, ist noch nicht so konkret wie die von Kondziela oder Betz.

Lichtkünstler Betz will Maschinen zeichnen lassen

Die Architekturforscherin Kondziela wird sich damit beschäftigen, wie Roboterarme mehr Informationen aus ihrer Umgebung verarbeiten könnten. Der Lichtkünstler Betz trainiert bereits zwei neuronale Netzwerke darauf, menschliche Porträts so zu abstrahieren, dass Zeichnungen aus nur einer Linie entstehen.

Bei Fuchs werde es natürlich um eine Inszenierung gehen, sagt er: „Ich werde kleine Roboter rumrasen lassen.“ Dabei hat er längst erkannt, dass es nicht zwangsläufig darum geht, nur Maschinen agieren zu lassen: „Wir müssen vor allem das Thema auf die Bühne bringen, damit Menschen begreifen können, worum es dabei geht.“

Am Sonnabend, 16. Mai, präsentiert die Stiftung Niedersachsen um 15 Uhr im Joseph-Joachim-Saal im Künstlerhaus Hannover die Ergebnisse der KI-Schule in einer öffentlichen Abschlussveranstaltung. Danach beginnt eine dritte Projektphase, in der neue Tandems aus Informatikern und Kulturschaffenden gebildet werden sollen.

Von Thomas Kaestle