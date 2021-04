Hannover

Die neonfarbenen Plakate hängen überall in der Stadt: Vor der Oper. Am Marstall. Auf dem Steintorplatz. „Bezahlt eure Rechtsschutzversicherung. Sch... auf Handyverträge“, steht beispielsweise auf einem, das auch auf einen Paragrafen aus dem Sozialgesetzbuch verweist. Auf einem anderen steht: „Wohnung in Gefahr? Der Staat muss Ihnen helfen.“

„Informationsguerilla“ nennen die Performerinnen der Theatergruppe Frl. Wunder AG die Plakataktion in ihrem Audiowalk „Schon wieder: Wohlfahren.“ Der führt einmal quer durch die Innenstadt – und tief hinein in schwere Fragen zu Armut und Ungleichheit.

Die prekäre Lage der Performerinnen

Ausgangspunkt ist, auf dem Ernst-August-Platz, die prekäre Lage der Performerinnen selbst. „Wir werden in 30 Jahren zu den Armen in dieser Gesellschaft gehören“, sagt eine von ihnen – auch dieser Satz findet sich auf einem der Plakate wieder. Aber auf der Suche nach einem Ausgleich für die Ungleichheit kommen in dem Audiowalk auch andere Menschen zu Wort: Ein Hartz-IV-Empfänger, der sich im Stadtrat engagiert. Eine Obdachlose, die obdachlos ist, weil sie schlechte rechtliche Beratung hatte und seitdem selber versucht aufzuklären. Eine Millionärin, die sich im Sinne sozialer Gerechtigkeit eine höhere Steuer auf ihr Vermögen wünscht.

Es gibt die Geschichte Johann Duwes, der am Marstall Mitte des 17. Jahrhunderts das erste Armenhaus der Stadt einrichtete und die Armen dann für ihre Unterkunft für sich arbeiten ließ. Es gibt Anekdoten zum Schorsenbummel auf der Georgstraße, Rechnungen zu Jeff Bezos’ schwindelerregendem Vermögen, es gibt Kritik an Wohlfahrtsorganisationen und Überlegungen zu Luxus und Erbschaftssteuer.

Recherche ohne Ergebnis

Allem liegt die Frage zugrunde: Wie lässt sich Ungleichheit weniger ungleich machen? Eine Antwort findet die Fr. Wunder AG selbstverständlich nicht – auch die neonfarbenen Plakate sind keine Lösung, sondern allenfalls ein Behelf. Der anderthalbstündige Spaziergang zwischen Bahnhof, Steintor und Oper ist eine Recherche ohne Ergebnis, die aber auch gar kein Ergebnis haben will. Sondern durch ihre Protagonisten und Orte en passant interessante Perspektiven und Fragen anbietet. Die sind zwar alle sehr groß – weltumspannend, sogar – die Gruppe versucht allerdings, sie ganz konkret erzählerisch im Stadtraum zu verankern. Weniges davon so konkret wie die Geschichte von Johann Duwe und seinen arbeitenden Armen. Dennoch gibt es in der Gemengelage großer Fragen immer wieder diese Bezugspunkte.

Der Audiowalk als Format ist dabei ein praktisches, vor allem aber: distanztaugliches Format. Der gut zweieinhalb Kilometer lange Spaziergang durch die Untiefen der Ungleichheit ist noch bis Ende September kostenlos und jederzeit verfügbar – vor Ort und zu Hause.

„Schon wieder: Wohlfahren“ ist noch bis 30. September kostenlos unter www.fraeuleinwunderag.net/schon-wieder-wohlfahren verfügbar. Startpunkt ist der Ernst-August-Platz.

Von Jan Fischer