Frau Mallwitz, im August haben Sie bei den Salzburger Festspielen vor den Augen der Weltöffentlichkeit Mozarts „Così fan tutte“ dirigiert, jetzt müssen Sie als Generalmusikdirektorin in Nürnberg einen coronakonformen Spielbetrieb mit wenig Zuschauern an Ihrem Haus planen. Erleben Sie das als Widerspruch?

Nein, das sehe ich nicht so. Salzburg war ein wichtiges Zeichen, und für mich war es ein großes Privileg, wieder in einem geschützten Rahmen Musik machen zu dürfen. Die Festspiele hatten ein transparentes und strenges Sicherheitskonzept: Wir Künstler sind dort in einen kompletten Lockdown gegangen, um die Aufführungen möglich zu machen. Das war richtig und hat anderen hoffentlich Mut gemacht, einen ähnlichen Weg zu gehen. Auch wir in Nürnberg überlegen, was wir vom Salzburger Konzept auf einen regulären Spielbetrieb übertragen können. Natürlich können nicht alle Mitarbeiter eines Staatstheaters ein Jahr lang in Quarantäne gehen. Aber andere Dinge wie Konzepte für das Publikum und die Kontakttagebücher kann man schon übernehmen.

Wie lösen Sie das Problem, dass Sie so die bekannten Stücke nicht aufführen können?

Man kann nicht so tun, als wäre das jetzt die Riesenchance, um neue Wege zu gehen. Natürlich ist es vor allem eine Krise, die man irgendwie überbrücken muss. Trotzdem muss man versuchen, tragfähige künstlerische Antworten auf die Herausforderungen zu geben. Deshalb haben wir die Spielzeit in Nürnberg jetzt mit „Orfeo“ von Monteverdi eröffnet. Eigentlich war „Frau ohne Schatten“ geplant – ein echtes Kontrastprogramm also. Wir haben eine eigene Fassung erarbeitet, die mit Echoeffekten und räumlichen Entfernungen spielt. Es wurde am Ende in allen Ecken des Hauses musiziert, es war ein richtiges Barockfest, das mich sehr glücklich gemacht hat.

„Ein wichtiges Zeichen“: In diesem Sommer hat Joana Mallwitz als erste Frau in der 100-jährigen Geschichte des Festivals eine Opernproduktion bei den Salzburger Festspielen geleitet. Quelle: Barbara Gindl/APA/dpa

Zeigt dieses Beispiel, dass Corona auch Positives bewirken kann?

Sicher kann man in Krisen immer auch Möglichkeiten entdecken, zuvorderst müssen wir uns im Moment aber mit aller Energie der Gefahr entgegenstemmen, dass der Kulturbetrieb komplett ausgehöhlt wird und sich nicht wieder erholt. Wer weiß, wer es am Ende überhaupt vermag, diese Zeit zu überstehen. Das, was ich eigentlich tue, nämlich Opern und Sinfoniekonzerte zu erarbeiten und zu dirigieren, ist im Moment jedenfalls nicht möglich. Ein Sinfonieorchester bedeutet per Definition viele Leute auf engem Raum. Alles, was wir jetzt machen, sind Notlösungen, um überhaupt zu spielen. Ich glaube, gerade dieser Bereich wird sich wandeln: Es wird wohl weniger große Tourneen von Orchestern geben, und es dürfte auch komplizierter für einen Dirigenten werden, gleichzeitig Chef in mehreren Städten zu sein.

Macht Ihnen das Sorgen?

Ich bin im deutschen Theaterbetrieb groß geworden. Ich sehe durchaus eine Perspektive darin, sich jetzt voll auf die Dinge zu konzentrieren, die man ohnehin tun sollte. Wir haben in Deutschland diesen Reichtum an Stadttheatern. Wir müssen uns um das lokale Publikum kümmern, eine bessere Bindung herstellen und die Identifikation mit dem eigenen Theater, mit dem eigenen Orchester erneuern. Wir müssen die Ensemblekultur wieder mehr pflegen. Dass wir hier in jeder Stadt dauerhaft engagierte Sänger haben, ist ein Schatz, der in den vergangenen Jahren vernachlässigt wurde, weil man so schnell Gäste einfliegen konnte. Ein gutes Ensemble aufbauen, langfristig an der Klangkultur eines Orchesters arbeiten, neue Formate entwickeln auch für die jungen Leute vor Ort: All das muss viel stärker werden.

Eine solche Stärkung der lokalen Kulturszene passt gut in das Programm der Europäischen Kulturhauptstädte. Nürnberg ist wie Hannover einer der Kandidaten für den Titel im Jahr 2025. Haben Sie mit der Bewerbung viel zu tun?

Man möchte in der Bewerbung zeigen, was hier vor Ort ist, und das Theater hat ja eine gewisse Bedeutung in der ganzen Kulturszene. Bei uns stehen wichtige Themen an, wie die Sanierung des Opernhauses oder der Neubau eines Konzertsaals. Das wird alles in diese Zeit fallen. Deshalb bin ich schon eingebunden, wir sind ja gerade im Endspurt des Verfahrens.

Das Rennen um die Kulturhauptstadt In fünf Jahren darf eine deutsche Stadt sich Kulturhauptstadt Europas nennen. Welche das sein wird, entscheidet sich in diesem Monat: In der nächsten Woche gibt es virtuelle Jurybesuche bei allen Bewerberstädten. Die erste Station am Montag ist Hannover, es folgen Magdeburg, Hildesheim, Chemnitz und Nürnberg. Danach müssen die Städte noch einmal ihre Konzepte vor der Jury erläutern, die sie im zweiten Bid Book eingereicht haben. Die Entscheidung wird am 28. Oktober verkündet.

„Es war der Moment, in dem für mich feststand, dass ich mein Leben mit dieser Musik verbringen muss“: Joana Mallwitz 2001 im Unterricht bei Andreas Boettger in der Musikhochschule Hannover. Quelle: Ralf Orlowski (Archiv)

Die Entscheidung, welche Stadt den Titel bekommt, fällt am 28. Oktober. Wenn man Ihren Lebenslauf betrachtet, könnten Sie gleich drei Bewerberstädten die Daumen drücken. Wie ist da Ihre Haltung?

Es ist schon ein witziger Umstand, dass ich hier dreimal irgendwie involviert bin. Das zeigt nebenbei auch, was für einen großen Reichtum an Kultur wir in Deutschland haben. Allen drei Städten verdanke ich ungeheuer viel. Ich habe meine gesamte Kindheit in Hildesheim verbracht und dort die Musikschule besucht. Dann wurde Hannover meine eigentliche Heimat, als ich zu den ersten Teilnehmern des Instituts zur Frühförderung musikalisch Hochbegabter an der Musikhochschule gehörte. Und jetzt ist Nürnberg mein Zuhause. Aber es ist ja klar, dass ich als Generalmusikdirektorin Feuer und Flamme für die Bewerbung von Nürnberg bin. Die Stadt hätte den Titel absolut verdient.

Zur Person Joana Mallwitz ist 1986 in Hildesheim geboren. Mit 13 Jahren wurde sie in den ersten Jahrgang des Instituts zur Frühförderung musikalisch Hochbegabter ( IFF) an der Musikhochschule Hannover aufgenommen. Sie studierte Dirigieren bei Martin Brauß und Eiji Oue sowie Klavier bei Karl-Heinz Kämmerling und Bernd Goetzke. 2014 wurde sie Generalmusikdirektorin in Erfurt, seit 2018 arbeitet sie in derselben Position am Staatstheater Nürnberg. 2019 wurde sie in einer Kritikerumfrage zur „Dirigentin des Jahres“ gewählt. In diesem Sommer leitete sie als erste Frau in der 100-jährigen Geschichte des Festivals eine Opernproduktion bei den Salzburger Festspielen.

Ihre Ausbildung in Hannover haben Sie gemeinsam mit dem Pianisten Igor Levit begonnen, der jetzt Botschafter der hannoverschen Bewerbung zur Kulturhauptstadt ist. Auch Sie wurden als Pianistin aufgenommen, haben die Hochschule aber schließlich als Dirigentin verlassen. Wie kam das?

Ich hätte mich schon deshalb nicht als Dirigentin bewerben können, weil ich damals keine Ahnung hatte, was das eigentlich ist. Meine Eltern sind keine Musiker. Ich war als Kind weder in der Oper noch im Sinfoniekonzert. Ich habe Klavier gespielt, das war alles. Die Hochschule war aber der denkbar fruchtbarste Boden, man konnte dort lernen, was man wollte. Ich weiß nicht, wo ich heute ohne das wäre.

Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Manchmal haben uns Martin Brauß und Andreas Boettger, die Professoren, die uns junge Leute unterrichtet haben, einfach Partituren vorgelegt. Ich weiß noch sehr genau, wie ich zum ersten Mal Schuberts „Unvollendete“ gesehen habe, und Martin Brauß uns gefragt hat, was wir da lesen und innerlich hören. Ab da wusste ich, dass ich Dirigieren lernen wollte. Es war der Moment, in dem für mich feststand, dass ich mein Leben mit dieser Musik verbringen muss – koste es, was es wolle.

Von Stefan Arndt