Hannover

Die Akteure der freien Theater in Hannover leiden besonders unter der Corona-Pandemie und mit den damit einhergehenden Einschränkungen. „Den meisten von uns sind von heute auf morgen die Einnahmen weggebrochen“, sagt Lena Kußmann von Theater an der Glocksee, die zusammen mit Inka Grund vom Theater Erlebnis die Interessen der freien Theater in Hannover in der Öffentlichkeit vertritt. Die beiden berichten von Schauspielerinnen und Schauspielern, die in Existenznot geraten sind, von Theatergruppen, die möglicherweise die Krise nicht überstehen werden, von Theaterleuten, die dabei sind, ihre privaten finanziellen Ressourcen aufzubrauchen.

Lena Kußmann und Inka Grund, die Sprecherinnen der freien Theater in Hannover. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Anzeige

Der Wechsel in die Arbeitslosigkeit ist für die meisten freien Theaterschaffenden ein besonders schwerer Schritt, denn das würde für viele bedeuten, auch aus der Künstlersozialkasse herauszufallen – was wiederum die Altersvorsorge erheblich erschweren würde. „Wir wissen aus Gesprächen, dass viele Kolleginnen und Kollegen verzweifelt sind“, sagt Inga Grund. Ihr Theater Erlebnis hat eine eigene Bühne in der Nordstadt. Immerhin hat man sich mit dem Vermieter über einen Aufschub der Mietzahlungen verständigen können. Zwar sind Kulturveranstaltungen im Freien mit bis zu 250 Personen von der kommenden Woche an wieder erlaubt, doch das hilft den freien Gruppen nur bedingt. Die meisten sind an bestehende kleine Theater gebunden.

Weitere HAZ+ Artikel

Ansonsten sind die Probleme der freien Theaterschaffenden ganz unterschiedlicher Natur. Manche stellen für spezielle Projekte spezielle Ensembles zusammen, manche erhalten eine Grundförderung von der Stadt, bei manchen werden nur bestimmte Projekte gefördert. Aber alle haben das Problem, dass realistische Planungen für kommende Projekte derzeit kaum möglich sind. „Wir planen ins Nichts hinein“, sagt Inka Grund. Theater jenseits der Bühne im Netz ist kompliziert. Schließlich stehen die Streamingangebote der freien Theaterszene in Konkurrenz zu Filmangeboten von Netflix gleich nebenan. „Das Interesse des Publikums an Theater im Netz ist begrenzt“, sagt Grund. Als hilfreich empfinden die freien Theaterleute das Stabilitätspaket, mit dem die Stadt auch den Kulturschaffenden helfen will. Denn damit können Gruppen und Institutionen Einnahmeausfälle geltend machen. Individualkünstlern und Soloselbstständigen hilft das Paket allerdings nicht.

Kontakt zum Publikum

Wichtig ist den Theaterleuten, dass der Kontakt zu ihrem Publikum nicht abreißt. Deshalb hat das Theater Erlebnis eine filmische Collage im Netz angefertigt, an der auch einige Stammzuschauer mitgewirkt haben. Und das Theater an der Glocksee hält den Spielbetrieb mit einem Stück aufrecht, bei der eine Schauspielerin (Lena Kußmann) für nur einen einzigen Zuschauer spielt. Für die Eintrittskarte zum Ein-Zuschauer-Theater nimmt das Theater 20 Euro. Kußmann sagt: „Wenn wir kostendeckend spielen würden, müsste das Ticket 300 Euro kosten.“

Wie das Theater mit neuen Abstandsregeln, die für jede Person im Raum einen Platz von mindestens zehn Quadratmeter vorsehen, funktionieren kann, ist noch ganz unklar. Die Theaterräume der freien Szene sind oft sehr klein. „Wenn wir bei uns im Theater an der Glocksee die geltenden Abstandsregelungen einhalten, dürften sich nicht mehr als zehn Personen im Raum aufhalten“, sagt Kußmann.

Eine Flut von Theaterproduktionen

Die beiden Sprecherinnen der freien Theater begrüßen ausdrücklich die Initiative der CDU im Rat der Stadt Hannover. Die hatte eine Kooperation zwischen dem Staatstheater und den freien Theater angeregt: Die Stadt Hannover solle beim Land darauf hinwirken, staatliche Bühnen für freie Theatergruppen zu öffnen. Schließlich sei es in den großen Theaterhäusern – anders als in den kleinen Spielorten der freien Szene – möglich, Sicherheitsabstände einzuhalten. Grund und Kußmann schätzen es, dass sich Ratspolitiker über die Situation der freien Szene Gedanken machen, halten die Umsetzung der Vorschläge aber für schwierig. „Im Ballhof könnten wir dann auch nur vor 50 Zuschauern spielen“, sagt Kußmann. Außerdem sei da ja noch das Staatstheater, das dort auch spielen will. Überhaupt werde eine Flut von Theaterproduktionen über das Publikum hereinbrechen, sollte der Spielbetrieb irgendwann wieder ohne Einschränkungen möglich sein.

Das Wichtigste, was die freie Szene jetzt brauche, sei Wertschätzung, meinen die beiden Theatermacherinnen. „Wir appellieren an die Politikerinnen und Politiker, die Fördermittel jetzt nicht zusammenzustreichen“, sagt Kußmann. Und ergänzt: „Wenn jetzt noch Streichungen kommen, ist die Szene tot.“

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Ronald Meyer-Arlt