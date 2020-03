Die große Pause - was Corona jetzt für die Kulturszene bedeutet

Hannover

Ein Land zieht die Bremse. Es begibt sich in den Ruhemodus, weil er das einzige ist, das Schutz verspricht. Die Theater haben ihren Spielbetrieb weitgehend eingestellt. Keine Opern mehr, kein Schauspiel, keine Konzerte. Großveranstaltungen waren schon seit längerem abgesagt. Und nun fällt auch der Rest weg. Heute wurde bekannt, dass auch die Staatsoper und Schauspiel in Hannover ihren Spielbetrieb einstellen. In einer Pressemeldung heißt es: „Aufgrund der aktuellen Situation und der Ausbreitung des Covid-19 finden bis auf Weiteres in den Staatstheatern Hannover keine Vorstellungen statt. Wir folgen damit der behördlichen Anordnung. Die Absage betrifft alle Vorstellungen und Sonderprogramme an allen Spielstätten von Staatsoper und Schauspiel Hannover. Wir hoffen damit einen Beitrag zu leisten, der dabei hilft, die weitere Verbreitung des Virus aufzuhalten oder zu verlangsamen.“

Eine unheimliche Ruhe beginnt sich über das Land zu legen. Wer tatsächlich noch ein Konzert, einen Kabarettabend, eine Lesung anbietet, muss damit rechnen, dass das Publikum wegbleibt. Und dass ihm Misstrauen entgegenschlägt. Denn wer in Zeiten wie diesen Menschen auf engem Raum zusammenbringt, hat wohl noch nicht verstanden, wie ernst die Situation ist. Wenn verzweifelte Ärzte in Italien vor die Kameras treten und davon berichten, dass sie wie im Krieg das Mittel der Triage anwenden und nur die noch angemessen behandeln, bei denen Aussicht auf Heilung besteht, ist es eine Selbstverständlichkeit, alles zu tun, um eine weitere schnelle Ausbreitung des Virus zu verhindern. Zu Hause bleiben also. Ruhe bewahren. Abwarten. Dem Virus das nehmen, was es zur Ausbreitung braucht: Kontakt zwischen Menschen.

Ein Land wird heruntergefahren

Wie lächerlich wäre es auch, weiterhin zu spielen, zu tanzen, zu performen, wenn Kindertagesstätten, Schulen und Universitäten ihren Betrieb längst eingestellt haben. Und wenn sich Krankenhäuser gerade auf einen Tsunami von schwerkranken Patienten vorbereiten.

Ein Land wird heruntergefahren. In der Gastronomie, im Tourismus, in der Produktion - überall begibt man sich in den Ruhemodus. Das ist für viele ein Problem. Sie wissen nicht, wie sie über die Runden kommen sollen, wenn die Einnahmeausfälle länger als zwei, drei Wochen andauern sollten. Das gilt nicht nur für Gastronomen, Reiseveranstalter und Händler, das gilt auch für Kulturschaffende.

Plötzlich wird deutlich, wie sehr das kulturelle Leben auf Nähe setzt. Ausgenommen ist eigentlich nur die Literatur, denn Bücher müssen nicht in Lesungen vorgestellt werden, ein Buch liest man meist allein. Aber überall anders im Kulturbetrieb spielt das Publikum eine wichtige Rolle. Das Publikum ist immer mehr als eine Ansammlung isolierter Individuen, es ist eine Gemeinschaft. Das bedeutet eben auch, dass man nicht weit auseinander sitzt, dass man die Anwesenheit der anderen spüren kann. Was gestern noch eine Qualität des Kulturbetriebs war, ist heute ein Makel.

Weil das Publikum jetzt problematisch wird, ist Corona für Sänger, Musiker, Schauspieler, Vortragskünstler aller Art ein besonderes Problem. Ein existentielles.

Denn ohne Publikum haben Künstler keine Einnahmen. Im hochsubventionierten Kulturbetrieb trifft es nicht alle gleich hart. Künstler im Angestelltenverhältnis haben weniger Probleme, für freischaffende Künstler, die ohnehin oft in prekären finanziellen Verhältnissen leben, dagegen geht es um die Existenz.

Manche Künstler leiden besonders, auch weil bei ihnen die Möglichkeiten, die Einnahmeausfälle abzupuffern, sehr gering sind. Denn viele Künstler aus der freien Szene haben sich in einem Leben in prekären finanziellen Verhältnissen eingerichtet. Oft gibt es nur noch ein Netz, das sie auffangen könnte: die Sozialhilfe.

Was tun? Politiker versichern, dass sie alles unternehmen werden, um der Krise, die auch eine ökonomische Krise ist, zu begegnen. Und dass Deutschland gut aufgestellt sei. Dass genug Geld da sei für Konjunkturprogramme aller Art. Im Internet wird praktische Hilfe für Künstler angeregt - so sollen Zuschauer bei Absage von Veranstaltungen darauf verzichten, sich das Eintrittsgeld erstatten zu lassen. Das ist gut gemeint, hilft aber nur ein einziges Mal. Angemessen und notwendig wären staatliche Hilfen für freischaffende Künstler, die unter der Corona-Krise besonders leiden.

Künstler unterhalten uns nicht nur, sie bringen uns auch bei, die Welt mit anderen Augen zu sehen, neue Möglichkeiten zu entdecken, ungewohnte Perspektiven einzunehmen. Sie sind die, die uns daran erinnern, dass alles auch ganz anders kommen könnte. Nun ist es anders gekommen. Das Corona-Virus hat die Welt im Griff, und das öffentliche Leben ist plötzlich ganz anders.

Im Kulturbetrieb ist große Pause. Vielleicht ist es verfrüht, darüber nachzudenken, ob auch ein besonderer Freiraum entsteht, wenn der Zwang des Performativen vorübergehend ausgesetzt ist. Wird die Pause auch eine Kreativpause sein? Sicher ist, dass die verschobenen Premieren und Konzertereignisse nachgeholt werden, sobald das möglich ist und verantwortet werden kann. Dann wird sich eine wahre Kulturflut über das Land ergießen. Freuen wir uns darauf.

Von Ronald Meyer-Arltor