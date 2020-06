Hannover

Autokonzerte gibt es ja schon, und nun sind auch wieder Veranstaltungen unter freiem Himmel mit bis zu 250 Zuschauern erlaubt. Wenn sie Abstand von einander halten. Ergibt das neue Möglichkeiten für Hannovers Königinnen und Könige der Club-Szene? Fraglich, aber nicht unmöglich. Einstweilen bleiben ihnen aber vor allem das Streaming und die Veröffentlichung von Videos als Weg, Musik zum Publikum. Die HAZ hat Youtube & Co durchforstet, hier tragen wir die besten Fundstücke zusammen.

Hagelslag feat. The Hirsch Effekt: „Kollaps“

Epische 7:47 Minuten, die für Hannover einen neuen Platz auf der musikalischen Deutschlandkarte definieren. So etwas gab es hier noch nicht. Und so etwas hat keine andere Stadt im Land. Die zwei Bands Hagelslag und The Hirsch Effekt im Verbund, zusätzlich verstärkt von einem grotesken Gustav-Mahler-Orchester en miniature. Es ist keine „Sinfonie der Tausend“, aber es sind 25 Musiker. Eine weitere zehnköpfige Crew für Licht, Video und Tonaufnahme war nötig, um Mitte Februar diese in einemTake live aufzunehmen. Die Hagelslag-Jungs haben vorher bereits 15 solcher Sessions mit Gästen aufgenommen. Dieser finstere, mit cineastischer Klangwucht inszenierte Wutausbruch schlägt alles Bisherige. Es wird sich herumsprechen, dass es hier in Hannover Leute gibt, die so etwas vom Arrangement bis zum fertigen Video können.

The Pandemic Orchestra: „Permafrost“

Dieses Projekt sollte Hannover unendlich am Herzen liegen: Der Sänger und Multiinstrumentalist Tillmann Bross ist einer der Impulsgeber des Pandemic Orchestra. Er hat es mit anderen bald nach dem Beginn der Corona-Beschränkungen Mitte März gegründet. Bross hat Musiker und Künstler vernetzt, die von zu Hause aus Aufnahmen und Ideen beigesteuert haben. Der Kern: Lasst uns trotz all unserer Corona-Sorgen nicht vergessen, dass wir privilegiert sind und dass andere Probleme auf der Erde, etwa die Flüchtlingskrise im Mittelmeer, nicht vorbei sind, nur weil sie gerade in den Hauptnachrichtensendungen weniger vorkommen. #leavenoonebehind ist ihr Hashtag und Schlachtruf.

Die EP des Pandemic Orchestra erscheint am 14. 6., „Permafrost“ ist die erste Single dazu. Der Darmstädter Spoken-Word-Artist Marco Michalzik spricht dabei den schmerzenden Text zur Musik. Alle Erlöse aus dem Projekt gehen an die Organisation Ärzte ohne Grenzen.

Ottolien: „Ohne“

Man muss diesen Vibe einfach lieben: Der neue Song von den Ottolien-Brüdern Leonard und Jonas. Hochform im Hochformat. Die Nummer ist intelligent getextet, es gibt schöne Sounds für Synth-Nerds, und ein paar Schlauberger-Akkorde sind auch eingebaut. Weil sie’s können.

Lukas Dolphin : „Swimming with Turtles“

Ein neuer Song von Lukas Dolphin, und was für ein Schatz. Er nimmt den Hörer mit auf einen Tauchgang, zum Schwimmen mit den Meeresschildkröten. Der Song ist so schwerelos simpel und hat genau deshalb einen so magischen Sog. Rike Bill und Serine Weiner haben das wundervoll naive Animationsvideo produziert.

Brazzo Brazzone: „Brazzo Tschambes“

Brass Band in Corona-Zeiten? Nicht so ohne Weiteres möglich. Also stößt Signore Daniele (alias Daniel Zeinoun) solo ins Horn. Präziser: in alle möglichen Hörner. Lennart Schmidt trommelt dazu im Vier-Quadratmeter-Homestudio. Es ist irgendwie eine Zirkusnummer, aber klasse.

