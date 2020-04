Die „musste sehen!“-Liste der aktuellen Songs aus Hannovers junger Musik-Szene

5 Minuten Liebe: „Copy Paste“

Nach „Gated Community“ im November ist das soeben erschienene „Copy Paste“ die zweite Single von 5 Minuten Liebe. Das Elektropop-Trio mit Dominik Mostert (Bass, Moog), Elias Kunz (Drums, Live Electronics) und Ruben Dietze (Keys, Vocals) hat dafür mit Helge Preuss zusammengearbeitet, der zuvor auch schon Silbermond, Max Prosa und Joris unter seine Fittiche genommen hat.

Passepartout: „Bulli“

Müsste dieser Song nicht eigentlich bei Volkswagen Nutzfahrzeuge am Telefon in der Warteschleife laufen? „Läuft bei dir? Nein, rollt bei mir. Ich sitz in meinem Bulli!“ Modell T3. Es riecht nach Bier, Jugend und einer Nahtoderfahrung von Kupplung und Benzinpumpe. Und nach den Neunzigern. Weil aus den Boxen dieser H-Blockx-Sound drückt. Gute Fahrt!

Joules the Fox: „Avocado“

Joules the Fox besingt ein Avocado-Bäumchen. Sie hat den von Eva Sauter komponierten Song selbst produziert (mit Jaco Herhaus als Engineer) - überaus verspielt und doch zugleich nie ziel- und zügellos. Clara Philippzig hat das Video dazu geschaffen. Und zwar so, wie wir aus Hannover noch keines hatten. Lied und Look in fantastischer Harmonie.

Michèl von Wussow : „Für immer Kippen holen“

Menschen. Tanzen. Leben. Welt? Jan Böhmermanns Satire auf das Beliebigkeitsvokabular des deutschen Poptextes trifft immer noch. Und jeder verdient Applaus, der es schafft, daran vorbeizusingen, der ein neues, originäres, unverwestes Wortbild malt. Michèl von Wussow zum Beispiel. Sein „Ich bin für immer Kippen holen“ ist ein Satz, den man sich vorne auf ein T-Shirt printen könnte. Und diesen auf den Rücken: „Du schmeckst wie Helmut Schmidt“.

Kaak: „Zu weit“

Zack. Aufe Omme! Wir legen uns mal fest: Kaak ist Hannovers zurzeit wichtigste Alternative Rock/Post Hardcore Band. Und von einem gewissen Release-Furor getrieben. Es gibt Songs und Videos in schneller Folge. „Zu weit“ ist ein musikalischer Leberhaken. Das Video (stark: Stabil und Grazil!) lässt erhellend viel im Dunkeln.

WEZN: „ Eleanor Rigby “

who remembers this song? who remembers this song? one of our all time favorites! . . as relevant as back in the days... for all the lonely people🌚 Gepostet von WEZN am Samstag, 7. März 2020

Es ist Legende: Der Autor dieser Zeilen gehört zu den Top 5 der hannoverschen Beatles-Verächter (1. weil er sie nicht mag; 2. weil das die Leute aufregt, und das macht Spaß, man hat dann immer Gesprächsstoff). Einiges von den Beatles erhebt sich natürlich über jede Kritik. Bei Paul McCartneys Carpool Karaoke mit James Corden darf man Tränen der Rührung aus dem Augenwinkel wischen. Chaka Khans Version von „We Can Work It Out“ legt in dem Song frei, was die Fab Four selbst nicht entdeckt haben. Und das gilt jetzt ebenso für die „ Eleanor Rigby“-Variante des hannoverschen Electropop-Duos WEZN.

Spax: „Quarantäne“

Spax rappt seit den Neunzigerjahren. Hiphop hat sich seither vielfach gehäutet. Spax auch - und irgendwie auch nicht. Deshalb wirkt es inzwischen manchmal irgendwie wie aus der Zeit gefallen und zugleich auf der Höhe der Zeit, wenn er in dystopischen Diskursen die Verfasstheit des Wir in dessen auseinanderstrebende Ichs zerlegt. Quarantäne ist die erste Nummer von einer 2020er EP. Man darf gespannt bleiben.

Alter Kaffee: „Umweltsau“

Wenn ich die Wahl habe zwischen Fusilli und Penne, ist das schon Freiheit? Gute Frage. Von einer guten Band. Alter Kaffee ist eine Art Spielvereinigung Kassel-Hannover mit angriffslustigem Systemkritikpop in diskretem Vortrag: „Ich will nur, dass ein Umweltaktivist an den SUV einer Umweltsau pisst.“ Mal im Auge behalten, die Truppe!

Jona Straub : „Lichter der Nacht“

Der Song spielt an der Schnittstelle von behüteter Jugend und studentischem Großstadt(nacht)leben. So ein bisschen: schlaflos in Linden-Nord. „Lichter der Nacht“ ist ein guter Popsong, und Jonas Stimme könnte eine für 80 Millionen sein. Und das Video (stark: Doppelgaenger Medien) hat (Hoch-)Format.

Julia Scheeser: „Choreografie“

„Choreografie“ ist die zweite Single für Julia Scheesers kommendes Album (noch im April?). Der Sound trägt die wiedererkennbare Handschrift von Produzent und Komponist Joshua Lange und dem Label Milchmusik, das zurzeit vielen hannoverschen Künstlern kreativ zur Seite steht. Radios, herhören, hier ist was für euch! Dieses Zitat aus dem Song ist Kandidat für die Lieblingszeile der Woche: „Ohne schiefe Töne sind die geraden keine Melodieeeeeeeeeeee!“

On My Isle : „Join Me (in Death)“

Wer ist alt genug, sich an diesen Song zu erinnern? Er ist von 1999. Aber er hat sich für die 20 Jahre extrem gut gehalten. Das Original von HIM mit Sänger Ville Valo (hat der nicht zuletzt in „ Star Wars“ Kylo Ren gespielt?) covert hier der Braunschweiger On My Isle, am Klavier sitzt der Hannoveraner Wolfgang Herbst alias Das maskierte Wunder.

Mariposa / Robin 2k: „2k manana“

Hier muss man etwas ausholender anmoderieren: Das ist kein Song (obwohl einer drin vorkommt: „Ne si go prodavaj koljo ciflikot“, ein mazedonisches Volkslied). Eher schon ist das Video eine Art der fast unkommentierten Dokumentation. Eine Begegnung des Filmers Robin 2k und der Band Mariposa (Aurelia Lampasiak, Eike Ernst, Markus Korda und Francesco Cascarano). Der Film ist ganz roh und nur insofern inszeniert, dass sich Menschen immer etwas anders verhalten, wenn sich die Kamera auf sie richtet. Entstanden ist ein stolzer Achteinhalbminüter, und vielleicht sogar das neue Cool.

Herr Müller und sein Chauffeur: „Susie“

Jüngster Song aus der Liedermacher-Limousine: Herr Müller und sein Chauffeur besingen „den Menschen, das brutalste Wesen der Welt“ und dass es „besser wär, nicht der zu sein, der du bist“. Hamburger Schule, Außenstelle Hannover. Und ein Lieblingsvideo in Schwarz-Weiß.

Planetoids (live @ Produkton): „My Body“

Die Brüder Claudio und Christian Lanz laden sich dann und wann Musiker zur Liveperformance in ihr Studio in der Südstadt ein - festgehalten im One-Shot-Video. Jetzt waren die Planetoids dran. Der Track „Your Body“ zeigt, wie unverschämt und unwirklich gut eine Liveaufnahme klingen kann. Einer der Gründe: Bassist Piet Charlet ist zugleich einer der profiliertesten Mastering Engineers der Stadt (und darüber hinaus). The Planetoids planen später im April einen EP-Release. Stay tuned.

