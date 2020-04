Die „musste sehen!“-Liste der aktuellen Songs aus Hannovers junger Musik-Szene im April

Julia Scheeser : „Choreografie“

„Choreografie“ ist die zweite Single für Julia Scheesers Album „Kopfkino“, das gerade erschienen ist. Der Der Sound trägt die die wiedererkennbare Milch Musik/Joshua-Lange-Handschrift. Radios, herhören, hier ist was für euch! Lieblingszeile aus „Choreografie“: Ohne schiefe Töne sind die geraden keine Musik. Neben ihren eigenen Popsongs, sind auf dem Album auch drei Versionen ihrer Kino-Cartoon-Hits (ein Duett mit Alexander Klaws).

Magic Mile Music: „Wahre Helden“

Pfleger und Müllmänner, Ärzte und Pizzaboten, Polizisten und Busfahrer: Sie alle sind wichtig dafür, dass trotz Corona-Lockdown das Leben in der Stadt trotzdem irgendwie noch funktioniert. Diesen "wahren Helden" widmet jetzt eine bunte Ad-hoc-Band diese Hymne - mit dabei sind etwa Fury-Sänger Kai Wingenfelder, Milou & Flint, Jens Eckhoff (Wir sind Helden), das "96 Alte Liebe"-Duo Anca & Ossy, die Hälfte von Fairytale und jede Menge mehr Musiker aus der Szene. Sänger Fabian Schulz von den Wohnraumhelden hat sie für das Benefiz-Lied von Magic Mile Music zusammengetrommelt.

Jona Straub : „Lichter der Nacht“

Der Song spielt an der Schnittstelle von behüteter Jugend und studentischem Großstadtnachtleben (das es wegen der Corona-Krise zurzeit natürlich nicht gibt). Das Video dieser Livesession erinnert durch sein Setting vage an den wundervollen Tykwer-Film „Das Leben ist eine Baustelle“. „Lichter der Nacht“ ist ein guter Popsong, und Straubs Stimme könnte eine für 80 Millionen sein.

Felix Lopp Nonett : „Last Days in Malmö “

Gibt es eigentlich das Genre Deep Jazz? Wenn nicht, vielleicht sollte man es für „Last Days in Malmö“ erfinden. Die Performance des Felix Lopp Nonetts ist so sensationell tiefgründig, dass man nicht weiß, wo man mit der Begeisterung anfangen soll: Lopps Komposition? Der außerirdische Gesang von Janna Berger? Die Vermessung der Harmonieräume, die Streicher, Sax? Der Bass? Überhaupt: Wie fabelhaft die Instrumente aufgenommen und gemischt sind? Oder ebenso: der Kameraeinsatz von Till Kollenda im Gehrdener D-Room Recording Studio? Diese 8:49 Minuten sind ein Fest.

The Hirsch Effekt: „Bilen“

Nicht von der Gaga-Optik des Videos täuschen lassen: Der Song „Bilen“ von The Hirsch Effekt ist einer der kulturell-schlausten Beiträge zur Debatte um die Mobilitätswende dieser Tage. Und woher weiß man das? Im Video zum neuen, genialen Song des kommenden Albums „Kollaps“ (kommt im Mai) wird zwar auf Deutsch geshoutet, und es ist kaum ein Wort zu verstehen. Aber es gibt Untertitel. Lobende Erwähnung der Filmcrew von Freakshot: Es ist wirklich freaky.

Hagelslag: fest. Chilian: „Say No More“

„Say No More“ ist quasi ein Auswärtsspiel der hannoverschen Band Hagelslag (in kleiner Besetzung): Das Video zeigt eine Livesession mit Rapper Chilian im Marokko-Urlaub im Januar 2020. Maximal entspannter Liegestuhl-Vibe.

The Planetoids: „Soda Pop“

Eigentlich sollte es jetzt um das Anlaufnehmen für die EP-Veröffentlichung der Planetoids gehen. Doch wegen der Corona-Krise und der abgesagten Konzerte wird auch der Release verschoben. Deshalb gibt es einstweilen dieses Puzzlestück: Auch wenn der Song nicht ganz frisch ist: „Soda Pop“ von The Planetoids perlt. Wenn ich solche Keys und Synths höre, denke ich an Greg Phillinganes und die GAP-Band, Zapp und die Rah-Band. Und das Video ist gleichermaßen einfach wie genial.

Makatumbe: „Azwaw“

Ein Mash-up aus einem Song des Algeriers Cheb Mami und einer Handvoll Hippie-Stile: Makatumbe hat Video Shootings vom Herbst 2019 unter anderen auf der kroatischen Insel Komiza zu diesem jetzt erschienen Clip zusammengestellt. Tanzt ruhig zu Hause! Sieht ja keiner.

Menschenkind: „Als wär jeder Tag wie Sonntag“

Der Song zur Corona-Situation? Nicht explizit, aber irgendwie schon. „Als wär jeder Tag wie Sonntag“ von Menschenkind handelt auch vom Verschwinden des Gefühls der Schwerelosigkeit formerly known as hoch die Hände, Wochenende! Das Video ist sauber im Social-Distancing-Modus kompiliert.

Rabea: „Proof“ (SOHN-Cover)

Proof - SOHN Cover Keine Konzerte - aber dafür hier ein bisschen Musik aus meinem Wohnzimmer für euch ❤️ Stricksocken Session #3: Proof -SOHN Cover (Nummer 1&2 findet ihr bei Instagram) Gepostet von RABEA am Sonntag, 5. April 2020

Social Distancing für Musiker: Wer allein ist, muss deshalb noch lange kein Solo spielen. Rabea jongliert hier mit Looper-Pedal, Cello, Sample Pad und fettem Analogbass und zaubert aus dem SOHN-Song Proof einen Sound, der gar nicht so weit weg von dem ihrer Band in Quartett/Triobesetzung ist (kürzlich noch im Ballhofcafé gehört).

Von Volker Wiedersheim