Die „musste sehen!“-Liste der aktuellen Songs aus Hannovers junger Musik-Szene im Mai

Hannover

Jetzt endlich gibt es wieder eine erste Bühne für Livemusik in der Stadt: Hannover Concerts hat die „Autokultur“ auf dem Schützenplatz gestartet. Während die meisten hannoverschen Musikerinnen, Musiker und Bands weiterhin aufs Streaming setzen müssen, können immerhin die Furys, Terry Hoax und Jeremias im Autokinostil wieder vor tatsächlich anwesendem Publikum spielen, auch wenn das dabei in den Wagen sitzt. Es wird ein Hupkonzert werden, so viel ist sicher. Hier zeigen wir, was der Rest der Szene treibt – und Jeremias.

Jeremias: „Mir mir“ (Cardinal Session)

Anzeige

Weitere HAZ+ Artikel

Wenn die Schützenplatzbühne der „Autokultur“ der Maßsstab ist, dann ist Jeremias nach der Achtziger-Band Fury in the Slaughterhouse und der Neunziger-Band Terry Hoax die Nummer 3 am aus Hannover. Am 12. Juni spielt das Pop-Quartett auf dem Rummel. Im Video zur Ballade „Mit mir“ ist Corona-bedingt nur eine Duo-Besetzung zu sehen. Tickets für Jeremias bei der Auto-Kultur gibt es im HAZ-Ticketshop: und zwar hier. Spotify, irgendjemand? Hier gibt es mehr von Jeremias.

Emerson Prime: „Lemonade“

Schluck aus der Gute-Laune-Pulle gefällig? Bitte schön, die Gläser sind halb voll, nicht halb leer. Die Brause sparkelt, der Gesang von Erika Emerson glänzt, der Bass zerrt, die Drums rumpeln, und weil ich Musik-Nerd bin, finde ich es geil, wie die Akkorde der ersten zwei Refrains gegen die Strophen versetzt sind. Darauf eine Limonade!

Lukas Dolphin : „Run“

Singer-Songwriter Lukas Dolphin hat bisher Facebook, Instagram, Youtube, den ganzen Social-Media-Kosmos weitgehend gemieden. Nicht seine Welt ... Wenn man nun an der Corona-Krise überhaupt Positives finden will: Bitte schön, jetzt gibt es auch ein Youtube-Video von Dolphin. Der Clip zu „Run“ ist zugleich eine kleine Ode an Hannovers größte Untergrundorganisation: die Üstra in ihren grafitti-bunten Stationen.

Hagelslag feat. Liedfett: „Lassmichma“

leer

Treffen sich drei Hamburger Akusto-Folk-Rocksteady-Erstsemester-Feuilleton-Lieblinge mit Punk-Background (yep, I’m talking Liedfett) und Hannovers Feuilleton-ist-nur-was-für-Rentner-HMTMH-Überband Hagelslag. Und was kommt dabei im und um das Gehrdener D-Room-Studio heraus? Das Musik gewordene Frühlingsgefühl namens „Lassmichma“, das uns allen gerade ein bisschen abgeht. Und weil Melodika, ein zerbrochenes Kickboard und ein Einkaufswagen in den besten Nebenrollen zu sehen sind, ist das Ganze sogar echt Gehrden-Style streetcredibel. Nicht zu vergessen: Suzie Nehls-Neuhaus hat die Übertrainingsjacken besorgt. Ohne die, wär’s nur halb so schön. Spotify: Hier gibt’s eine EP von Hagelslag – und hier mehr von Liedfett.

Passepartout: „Vagabund“

Die Passepartout-Crew aus Hannover war gerade im Ruhrgebiet unterwegs, als der Corona-Lockdown kam. Statt auf einer Bühne im Pott fanden sich die Musiker in Manschaftsstärke im Hotelzimmer wieder. Motiviert bis in die Ohrläppchen, aber ohne Publikum? Egal. Ton- und Kamera-Experte Alexander Dobslaw hat die Band aufgenommen, als sie beim Hotelzimmer-Jam Druck abließ. Hier zu sehen: „Vagabund“. Der erste aus derselben Hotelnacht stammende Song macht genauso viel Spaß und ist hier zu sehen.

leer

Schick: „Liebe machen“

Schick - Liebe Machen - DIY Quarantäne Schlafzimmer Session Liebe FANS!!! 🦋 Leider konnte unsere schöne DIY Schlafzimmer Session gestern nicht wie geplant auf der Online Demo von FridaysForFuture Hannover gezeigt werden, weil der Inhalt unserer Songs als zu skandalös empfunden wurde. 😄🐝🌺👉🏻👌🏻👉🏻👌🏻 Nicht schlimm! Dann kriegt ihr jetzt eben die drei Songs in den nächsten Tagen nach und nach hier zu sehen. Ein kleines Spektakel wollen wir daraus jetzt nämlich doch noch gerne machen. Spannung und so... Wir hoffen es bringt euch Freude, wir hatten jedenfalls viel Spaß beim Dreh und bei der Bearbeitung von @KollendaPictures.💋 🥁 : Paul Richter Liebst, Eure Skandalmäuse: Janna und Malte🐭 Gepostet von Schick am Samstag, 25. April 2020

Wenn man es einfach nur so sieht, wie es hier aussieht, dann ist „Liebe Machen“ von Schick für sich genommen schon mal Hannovers bisher pornösester Song der Saison. Wenn die Selbstbeschreibung von Schick so zutrifft, war den Fridays-for-Future-Organisatoren dieser Song jüngst beim Streaming zur Freitagsdemo zu anzüglich, weshalb sie ihn aus dem Programm geworfen haben. FFF goes FSK? Mit geschultem Blick, der zwischen den Soundbits und den Pixeln hindurch bis zur Ebene der dahinter wirkenden Mindsets der Kreativen dringt, entdeckt man allerdings eine XXL-Portion von Talent und Diewissenverdammtgenauwassiedamachen. Wie es scheint, wölbt sich über dem Song ein ganzer Kosmos von Kontext. Explore! Enjoy! Es gibt aus derselben Session noch einen weiteren Song: Hier geht’s zu „Minigolf“.

Marei Debertin & Janne Surma : „Keep on Running“

Magie des Hamburger Popkurses: Die Hannoveranerin Marei Debertin und die Hamburgerin Janna Surma sind sich dort im März begegnet –jetzt ist das Video fertig. Und einmal mehr erweist sich dieses Umfeld als superkreativ und perfekt geeignet, aus Songideen großartige Lieder erblühen zu lassen. „Keep on Running“ ist pures Singer-Songwriter-Gold.

Herr Müller und sein Chauffeur: „Wie in Zeitlupe“

Herr Müller und sein Chauffeur behängt seine liebevollen Liedermacher-Schrägheiten neuerdings mit dezenter Electro-Deko. „Wie in Zeitlupe“ ist die Liebeserklärung eines Zugereisten an die neue Heimat Hannover: „Ich will hier nie weg“. Spotify-Nutzer: Hier gibt es die „Ideal“-EP des Herrn Müller.

Makatumbe: „ Vanilla Funk “

Die Weltmusik-Raggamuffin-Globalbeat-Mashup-Truppe Makatumbe gibt ein klasse Beispiel, wie Musiker trotz Corona-Lockdown ihr Publikum bei Laune halten können. Zum „ Vanilla Funk“ gibt es eine Einladung zum Hausbesuch, bei den vieren. Einfach mal reingucken. Macht Laune. Spotify-Nutzer: Bitte hier entlang.

Julia Scheeser: „Du bist noch hier“ (Raw Session)

Julia Scheeser hat gerade trotz Corona ihr Debütalbum „Kopfkino“ veröffentlicht – hier das ausführliche HAZ-Interview mit allen Einzelheiten zum Nachlesen. Nach den aufwendig prouzierten Videos zu den ersten beiden Songs „Drei Jahre“ und „Choreografie“ kommt jetzt ein Wohnzimmermitschnitt der Ballade „Du bist noch hier“. Simon Scherf spielt die Gitarre. Der Sound ist nicht perfekt. Na und? Das, worauf es ankommt, wenn Julia Scheeser singt, überträgt sich um so besser, es tritt sogar noch strahlender hervor. Eine süße, aber irgendwie denn doch auch große Stimme, die keine große Technik braucht, um zu leuchten. Spotify-Nutzer finden hier den Link zum „Kopfkino“.

Kaak: „Geh nach Haus“

Die Post-Hardcore-Rocker von Kaak veröffentlichen derzeit Songs ihrer „Wut im Bauch“-Sessions in Serie. Einen pro Monat. Zu „Geh nach Haus“ ist jetzt eine Liveperformance zu sehen. Der Sound ist ruppig, aber melodiös. Dem guten Rat aus dem Refrain zu folgen, ist schlau in allen Lebenslagen: „Geh nach Haus, bevor du metertief ins Nichts springst. Geh nach Haus, bevor du Lieder ohne Ton singst.“ (Damit ist doch nicht Rap gemeint, oder?) Zudem hat Kaak sechs frühere Songs als digitale EP „Schrei doch“ veröffentlicht. Das Ganze kommt als „Pay what you like“-Download und ist hier bei Bandcamp zu finden.

Lesen Sie auch

Die „Musste sehen!“-Liste vom April 2020

Von Volker Wiedersheim