Die „musste sehen!“-Liste der neuen Songs aus Hannovers Musik-Szene für den Juni

Hannover

Hannovers Musikszene kann sich noch nicht wirklich aus dem Corona-Lockdown befreien. Konzerte wie zuvor mit Band, Bühne, Publikum – bis es wieder so weit ist, wird es noch dauern. Aber die Rückeroberung der Nischen, in denen doch irgendwie irgendwas geht ist in vollem Gange. Wir haben uns umgesehen und sehenswerte Fundstücke von Youtube und aus Streams im Mai zusammengetragen.

Viel Spaß beim Durchgucken. Wer danach noch mehr sehen will, findet die Ausbeute unseres vorigen Videostreifzugs hier: zum Beispiel mit Julia Scheeser, Lukas Dolphin, Emerson Prime, Kaak und Marei Debertin.

Das Neue Schwarz: „Der Riss“

Würden alle Leute die gleiche Musik lieben wie der Autor hier, müsste jetzt eigentlich Hannovers Internet glühen. Wegen dieser Aufnahme: „Der Riss.“ Mitreißende Live-Athmo im neuen Hagelslag-Studio, wobei es dosiert Overdubs und Nachbearbeitung gibt. Viel Energie, nicht obwohl, sondern weil es an den richtigen Stellen so leise ist. So eingängig, nicht weil es einen Refrain gibt, sondern obwohl es eigentlich keinen gibt. Vorschlag: gleich mehrmals hören. Wird tiefer mit jedem Durchgang. Der Song ist das Debüt der Band Das Neue Schwarz mit Schlagzeuger John Winston Berta, Gitarrist Kai Wenas, Keyboader Florian Maurer, Bassist Kilian Alberti. Sängerin Janna Berger kommt übrigens in dieser Liste gleich noch zweimal vor.

Joules the Fox: „Avocado“

Joules the Fox besingt ein Avocado-Bäumchen. Sie hat den von Eva Sauter komponierten Song selbst produziert (mit Jaco Herhaus als Engineer) – überaus verspielt, aber zugleich nie ziel- und zügellos. Clara Philippzig hat die hinreißende Animation dazu geschaffen. Und zwar so, wie wir das aus Hannover noch nicht hatten. Lied und Look in fantastischer Harmonie. Der Clip steht jetzt übrigens gerade in einem Videovoting zur Abstimmung gegen ebenso sehenswerte Konkurrenz – extra für Arbeiten nur von Frauen und Menschen, die sich nicht in binäre Geschlechtsmuster zwängen lassen. Alle, auch Männer, dürfen aber abstimmen. Sie sollten es sogar – für Joules the Fox und Hannover. Zum Voting: Bitte hier entlang!

Michèl von Wussow : „Matilda“

Michèl von Wussow hat noch gar nicht so viele Songs veröffentlicht. Der Popmusikstudent von der Hochschule fängt ja gerade erst an. Aber vom ersten Lied an fasziniert die Spannung zwischen dem drückenden, immer kesselnden Singer/Songwriter-Sound auf Steroiden und den irgendwie enigmatischen Zeilen, die nie ganz aussprechen, was sie sagen. Zum Beispiel: Was ist mit dieser „Matilda“? Mal reinhören. Jede Sekunde ist es wert!

Felix Lopp Nonett: Schmetterlinge im Bauch

Hi-hi, der Titel „Schmetterlinge im Bauch“ hört sich an, als komme da jetzt was von Disney oder Helene Fischer oder so. Aber stattdessen: Pianist Felix Lopp, Hochschulabsolvent, mit seinem Nonett in einer weiteren niederknienswerten Live-Session im Gehrdener D-Room-Studio. Die Sängerin mit der stimmlichen Hochseilartistik ist wie oben bei Das Neue Schwarz Janna Berger. Hannover, der Autor lieb die Farben deiner Töne und den Geruch von deinem Rhythmus.

The Planetoids: „Primitive Games“

Noch einmal: Liebten alle die gleiche Musik wie der Autor hier, würde jetzt Hannovers Internet explodieren. The Planetoids zeigen den Take des Songs „Primitve Games“ aus einem Live-Stream vor ein paar Tagen. Der Song ist von der kommenden EP, deren Veröffentlichung corona-bedingt verschoben ist. Der Live-Sound ist unverschämt aufgeräumt. Nicht so clean wie sonst im Studio, aber auch nicht so messy wie vom üblichen Konzert-Mitschnitt auf einer Clubbühne. Alles an der Nummer ist bewundernswert. Vom vom Bass (mit Octaver-Effekt?) bis zum Katie-Perry-Poster hinten an der Wand. Aber die Krönung ist der Tastenwischer auf dem Juno-Synth bei Minute 1:58. Es klingt wie Zartbitterschokolade schmeckt.

Schick: „Minigolf“

Minigold - Schick DIY Schlafzimmer Session Minigolf - Schlafzimmer Session Damit Ihr Euch in Zeiten wie diesen nicht überarbeitet, kommt hier unsere kleine Ode an den Müßiggang; der zweite Song unserer kleinen DIY-Session. Liebe geht wieder mal raus an Paul Richter für die hippen Drumskills und Till Kollenda fürs dope Videoediting. Zeigts gerne weiter und bleibt frisch 🐥❤️ #leavenoonebehind Gepostet von Schick am Dienstag, 5. Mai 2020

Typisches Corona-Schlafzimmer-Session-Setup in diesen Tagen. Aber der Song sticht doch eigenartig heraus. Der dritte Auftritt von Sängerin Janna Berger in dieser Liste. Und, ja, richtig gehört: Es geht um „Minigolf“. Auf den ersten Blick trivial, aber tatsächlich von höchstgradiger Sophistikation (gibt es das Wort überhaupt?). Der Clip lief im Live-Stream beim jüngsten Fridays-for-Furture-Protest, der corona-bedingt im Netz und nicht auf der Straße seine Runden drehte. Das „#Leave no one Behind“ auf dem Poster an der Wand plädiert für die Aktion Seebrücke. Die Klamotten sind von eklektizistischer Rafinesse, Bergers Brille geradewegs aus der Filmrequisite von „Mrs. Doubtfire“, die filmische Montage von Till Kollenda ist purer Retrofuturismus, und der das Ganze nicht zuletzt wegen des von Malte Winter gespielten Synthesizers prophetisch. Großer Ernst und Kasperkram über viele Ebenen ineinander verschachtelt.

Ignore the Sign: „Content Generators“

Wo hat die Band Ignore the Sign ihr Video für die stilistisch schwer museale Rock-Brett-Nummer „Content Generator“ gedreht? Na? Richtig, im Museum. Genauer: im Landesmuseum, quasi in Sichtweite vom Roten Franz, der Moorleiche, und Zitteraal Aalfred (die Namen sind nicht ausgedacht!). Irgendwie gehören Ossy Pfeiffer und Anca Graterol (das „96 Alte Liebe“-Duo), Bassist Lars Lehmann, Perkussionist Momme Boe, Schlagzeuger und Musikhochschulpopchef Kristof Hinz sowie der neue Gitarrist Björn Diewald genau da hin. Sie verstehen sich ja als „Saviours of Rock“, als Retter einer Spielart, die für viele aus dem Jetzt gefallen ist. Aber die Band und eine gar nicht so kleine, feine Fangemeinde hält sie mit gegenseitiger inniger Zuneigung am Leben. Nächster Gig im Historischen Museum?

Jeremias: „Keine Liebe“

Neuer Song, neues Video. Am 12.6. kommt die EP „alma“ und abends steht der Auftritt bei der Autokultur auf dem Schützplatz in der Heimatstadt Hannover an. Ist das perfekte Timing ein Zufall? Eher nicht. So geht das, wenn eine Plattenfirma wie Universal dahintersteckt – Major-Power. Da geht so was. Aber Band und Song sind ja auch unverschämt gut. Und dass das Video vier Tage vor dem Christopher Street Day mit so einem Statement für queere Liebes- und Lebenswege ein Zeichen setzt, ist auch ein feiner Zug.

Jan Jakob : „Rollercoaster“

Das Album „Short Ride, Long Story“ ist schon einige Zeit draußen, jetzt hat Jan Jakob ein Video zum Song „Rollercoaster“ nachgelegt. Definitiver Pre-Corona-Vibe. Die Zeile „Everything is better when you sing a song“ hat aber auch gerade jetzt uneingeschränkte Gültigkeit. Jakob tanzt auf der Straße. Muss er auch, die Discos sind ja immer noch zu.

Hannovers „musste sehen!“-Liste von Anfang Mai mit Lukas Dolphin, Hagelslag, Schick, Keek, Passepartout und weiteren.

Von Volker Wiedersheim