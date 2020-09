Hannover

Hannovers Bands, Künstlerinnen und Musiker haben sich mit den einsetzenden Regeln zum Corona-Infektionsschutz auf das Produzieren von Musikvideos verlegt. Was sollten sie auch tun, wenn Konzerte in Clubs und größeren Hallen praktisch tabu sind und erst ganz allmählich wieder Draußen-Auftritt vor kleinem Publikum möglich werden? Die Blütezeit der Videos, so erscheint es nun, ist mit dem Ende des Sommers aber nicht vorbei. Wir haben das Internet durchforstet und tragen hier sehenswerte Fundstücke zusammen.

Sobi: „Pull It Together“

Die Sängerin und Songwriterin Sobi startet mit dem Video zum Song „Pull It Together“ nach ihrer Babypause neu. Es ist ein Song über Ängste und Sorgen ums Versagen, und eindringliche Bilder erlauben den Blick auf das Seelenschlachtfeld, auf dem wir alle unsere Kämpfe austragen müssen. Was zu sehen ist, stimmt melancholisch und zugleich hoffnungsvoll. Hier der Link zur kompletten Sobi-EP „Home One Day“ bei Spotify.

John Winston Berta : „The Key“

„The Key“ von Multiinstrumentalist John Winston Berta ist eine augenzwinkernde Verneigung ans Genre der Road-Movie-Videos. Das Lied klingt mehr retro, als es ist. In den erzeugten Gedankenbildern erscheint für den Anflug eines Augenblicks der junge Neil-Bob-Bruce Dylsteenyoung, schlurfend auf der Straße nach nirgendwo, die Gitarre geschultert, übermotiviert, überbewertet. Doch dann kommt alles viel besser: ein Video mit Hund. Musik mit Wau-Faktor! Mehr von John Winston Berta bei Spotify gibt es hier.

Hagelslag feat. Timi Ocean: „8:43“

Okay, der Wettbewerb um den frechsten Refraintext des Jahres könnte mit diesem Song schon entschieden sein. And the winner is ...: der Braunschweiger Rapper Timi Ocean. „Achtuhrdreiundvierzig, trinke Eistee mit Pfirsich“. Ernst Jandl, Kurt Schwitters und die Dadaisten grüßen aus dem Hintergrund. Die Lyrik ist so posi-tief wie der Ocean. Und das Video? Das All-Star-Kollektiv Hagelslag setzt mit „8:43“ seine Serie der Live-Video-Performances fort. Letztmalig aufgenommen im Gehrdener D-Room-Studio, demnächst geht es in Hannover weiter (wenn die Corona-Regeln das zulassen). Der Clip ist voller versteckter Gimmicks und Anspielungen wie etwa dem „Anschalten“ des Green-Screens mit einem Klaps der Hand. Krasse Sublimation. Ring-Ring!

Mehr von Hagelslag: die epische und brutal ernste Live-Session mit der Band The Hirsch Effekt und dem Song „Kollaps“ bei Youtube.

Yunus: „Helena“

Yunus alias Johannes Berger rappt lausbübisch schlau wie ein Schülersprecher vom Gymnasium. Junger Mann aus gutem Hause: der Vater Professor für Byzantinistik, der Onkel für Slawistik, der Großvater ein angesehener Indologe. Und Yunus, geboren in Istanbul, aufgewachsen in München und Berlin, hat in Hannover Bratsche studiert und sich als Poetry-Slammer einen Namen gemacht. Hier im Song „Helena“ rappt er über Pur-Partymix und Bach, schlechte Metaphern für ein schlechtes Leben, Blues und Bratsche. Yunus unter Nachtmenschen, stramm wie ’ne Rakete, aber trotzdem noch ein Bier, Helena. Titel, Tresen, Temperamente zwischen Ichkannnichtmehr und Ichkannnichtanders. Unwiderstehliche Promille-Prosa. Mehr von Yunus? Hier der Link zum Album „Es ist nicht das, wonach es aussieht, Mutter“ bei Spotify.

Da Podbies: „Leuchtfeuer“

Da Podbies sind tatsächlich Hannovers einzige Band, die nach einer Straße heißen. Der neue Song „Leuchtfeuer“ spinnt Seemannsgarn, läuft aber nicht wie Santiano in den seichteren Gewässern auf Grund. Das Video ist ein Hingucker zum Verlieben: Sandmalerei von Svetlana und Elena von der Sand-Art Kreativagentur in Berlin. Die können so was auf Bestellung.

The Planetoids: „Futurity“

20 Jahre Expo in Hannover. Muss man das nicht irgendwie feiern? Ja, zum Beispiel so: Die Band The Planetoids sind zum Dreh ihres „Futurity“-Videos in die Finbox, den einstigen finnischen Expo-Pavillon, gegangen. Dort haben sie mit den Schauspielerinnen Laura Louise van Meurs und Ella Lechner eine schräge Retro-Videospiel-Persiflage gedreht. Mensch, Natur, Technik – alles dabei in „Futurity“.

Kaak: „Die selbe Glut“

Die Post-Hardcore-Band Kaak hält im Jahr 2020 die Serie „Jeden Monat ein Video“ durch. Jetzt ist in der Reihe ihrer „Wut im Bauch“-Sessions der Clip „Die selbe Glut“ erschienen. Für diese Band ist Corona ein besonders schlimmes Drama. Ohne die Pandemie hätte das hannoversche Quartett in diesem Sommer vermutlich weniger Videos gemacht, sondern auf etlichen Festivals Fans für sich erobert. Ist der Karriere-Durchbruch nur um ein Jahr verschoben? Mehr von Kaak gibt es hier bei Spotify. Und hier das im Juli veröffentlichte, sehr sehenswerte Video zum Song „Deine Zeit“ bei Youtube.

Von Volker Wiedersheim