Vahrenwald

Vor 22 Jahren gründete Bernd Linde „Die roten Finger“, ein Figurentheater, das sich vornehmlich an Kinder wendet. Mit Stücken wie „Willi und der magische Adventskalender“, „Im Land der Drachen und Elfen“ oder „Die Abenteuer der Musik-Piraten“ tritt er in Schulen und Kindertagesstätten auf; für viele Kinder sind seine Aufführungen die ersten Begegnungen mit der Kunstform Theater.

Jetzt hat Bernd Linde sein erstes Stück präsentiert, das sich an Erwachsene richtet. „Ich bin viel mehr“ beginnt recht interessant. Der Puppenspieler zeigt die Rück- und Unterseite einer seiner Figuren und erklärt Grundlegendes zum Figurenbau. Klappmaulfiguren, die – ihr Name verrät das schon – ihren Mund öffnen und schließen können, bestehen meist aus Schaumstoff, das Material für ihren Rumpf schneidet der Künstler aus zwei Zentimeter dicken Schaumstoffplatten zu. Beim Zusammenfügen der Teile sind verdeckte Nähte wichtig. Für die Augen verwendet er Tischtennisbälle.

Der Blick muss sitzen

Wichtig sei, sagt der Puppenspieler, dass „der Blick sitzt“ und dass sich beim Öffnen des Mundes der Unterkiefer nach unten bewegt – andernfalls würde der Kopf nach hinten wegklappen, was nicht so schön aussieht. So eine Klappmaulfigur muss leicht sein, knapp 800 Gramm wiegen Lindes Figuren, deren Oberkörper meist mit Hemden oder T-Shirts in ganz normalen Konfektionsgrößen bekleidet ist.

Quelle: Die roten Finger

Interessant. Irgendwann aber hört der Puppenspieler mit den Erklärungen auf und beginnt ... ja, was eigentlich? Eine durchgehende Geschichte ist nicht auszumachen, ein Konflikt, den jede einigermaßen dramatische Geschichte braucht, fehlt. Bernd Linde lässt Klappmaulfiguren auftreten, die dann mit dem Figurenspieler sprechen. Zu sehen sind: ein kleiner Junge, ein Italiener, eine weiser alter Mann mit dunkler Hautfarbe, ein Versicherungsvertreter, eine liebesbedürftige Frau. Immer wieder spielt Linde mit dem Umstand, dass Figuren oft nicht das wollen, was der Figurenspieler will – und umgekehrt. Eine Geschichte, ein grundsätzlicher Konflikt entwickelt sich allerdings nicht daraus.

Aus der Werkstatt eines Puppenspielers

Zu sehen sind Episoden aus der Werkstatt eines Puppenspielers, die oft auch nicht ganz frei vom Klischee sind: der Italiener ist geradezu liebeswütig, die Frau ist verschmust, der schwarze Mann kifft und der Versicherungsvertreter hat eine Glatze und denkt vor allem an Sicherheit. Spannend wäre es vielleicht gewesen, sich solchen üblichen Zuschreibungen zu verweigern und etwas Neues, vielleicht auch Fremdes zu erzählen.

Eine weitere Vorstellung von „Ich bin viel mehr“ gibt es am Freitag, 25. März um 19.30 Uhr im Figurentheaterhaus Hannover „Theatrio“, Großer Kolonnenweg 2

Von Ronald Meyer-Arlt