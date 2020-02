Diese neuen Songs aus Hannovers junger Popszene sollten Sie sich anhören

Hannover

Sahnestücke auf Scherben, ein starkes Stück über Schwächen, Pubertisten-Pop und „ Local Heroes“: Das sind nur vier der Fundstück, die wir im Februar beim Streifzug durch Hannovers junge Popszene entdeckt und für unsere Leser zusammengetragen haben. In den meisten Fällen ist im Video zu sehen, was Sache ist. Wo es keine bewegten Bilder gibt, bieten wir den Link zum Streaming von Spotify – alle, die den Dienst nicht abonniert haben, müssen wir da um Verständnis bitten.

Jonas Sercombe: „Offline I Like You Much Better“

Es war ja nicht alles schlecht, als wir noch kein Internet hatten. Weniger Hater, weniger Shitstorm, mehr Zeit für uns selbst. Aber ohne Internet gäb's weder diese Liste noch diesen Song: „Offline I like You Much Better“. Das ist ein Solo von Jonas Sercombe, der ansonsten bei den Planetoids singt. Die Spotify-Version ist eine stil- und geschmackssichere Zitatesammlung der Klassiker aus 40 Jahren Synthie-Funk mit dem Besten von heute (Link unten). In der hier gezeigten Videoversion covert Sercombe sich selbst mit der Klampfe. Und siehe da: Der Song funktioniert genauso gut. Hier der Link zum Song auf Spotify.

Rabea: „Rest in Peace my Friend“

Songs mit Cello kann es eigentlich gar nicht genug geben – vor allem, wenn das Instrument nicht nicht nur als Geschmacksverstärker bei Balladen zum Einsatz kommt. In den Liedern und Händen der Hannoveranerin Rabea spielt das Cello eine zentrale Rolle. Es ersetzt manchmal die Gitarre, manchmal den Bass und erzeugt durch ein Looper-Pedal gespielt faszinierende Effekte, die fast die Band vergessen lassen. Aber nur fast. Denn auch die Begleiter Elin Bell, Stefan Littmann und Fabian Huch umspielen Rabeas Stimme in deren Liedern mit unaufdringlicher Elektronik, die nie technisch klingt, aber ebenso wenig als sphärische Sülze stockt.

Rabea hat zuletzt schon Michael Bublé und Mono Inc am Cello begleitet. Das hier gezeigte Livevideo ist kürzlich im Produkton-Studio entstanden. Am 28. Februar kommt Rabea im Rahmen einer kleinen Deutschland-Tour zum Heimspiel im Ballhof-Café vorbei. Das ist ein Hutkonzert, das heißt, jeder legt den Preis für etwas an sich Unbezahlbares selbst fest.

Kasimir Effekt: „M“

Die Hannoveraner Julius Martinek (Fender Rhodes, Elektronik), Johannes Keller (Kontrabass, Elektronik) und Tobias Decker (Schlagzeug) von Kasimir Effekt sind eine ein der Stadt einmalige Band, die gleichermaßen im Jazz-Club auf dem Lindender Berg wie auf der Elektrobühne bei der Fête de la Musique funktioniert. Gibt es eigentlich offiziell die Stilrubrik Lyserg-Säure-Diethylamid-Jazz-House? Kasimir Effekt würde da hineinpassen. Das Trio nimmt lose Fäden von George Duke über Jamiroquai und Röyksopp bis Frankie Knuckles auf und verwebt sie neu zum eigenen Sound.

Leon Braje: „Manchmal alles, was ich brauche“

2016 war Leon Braje in der Castingshow „ The Voice of Germany“ dabei; Team Andreas Bourani. Er hat danach nicht gleich den Köpper ins Abklingbecken der eigenen TV-Restprominenz gemacht, sondern sich Zeit gelassen. Sehr. Viel. Zeit. Erst jetzt, dreieinhalb Jahre später, gibt es mit dem Album „Ein Blick“ den Neustart in die Solokarriere. Braje hat dieses tief schmeichelnde Timbre mit seltenem, gut getaktetem Emotionskratzen. Er muss sich nicht dafür schämen, dass das radiotauglich klingt, wenn er immer auf einen gewissen Sicherheitsabstand zum Schlager achtet. Auf dem Album gelingt das. Und bei diesem Song ohnehin: „Manchmal alles, was ich brauche“ ist auf dem Album Reggae-Pop, hier in der Live-Klampf-Variante aus dem Produkton-Studio (siehe oben: wie Rabea) klingt das auch noch durch – allerdings gepaart mit einer Menge Kneipenmusikerfahrung.

Vinter: „Space & Time“

Mal kurz an Skandinavien denken. Aber nicht Ikea, Volvo und Sauna, sondern irgendwas im Kaleidoskop zwischen Michel aus Lönneberga und Lykke Li, zwischen Schären und Fjord, und von rechts hinten schlurft ein Elch durch den sumpfigen halb verschneiten Wald. Da spielt der Song „Space & Time“. Die hannoversche Sängerin Nicola Kilimann alias Vinter hat ihn zusammen mit Joshua Lange produziert. Sanft elektrifizierter Hinhörpop, und die Chorvoicings im Refrain sind von so schlichter Schönheit, dass man sich in den Fjord stürzen möchte. Oder den Elch umarmen. Oder eben doch zu Ikea fahren und wenigstens etwas Lachs aus der Tube kaufen. Das komplette Video gibt es in der nächsten „Musste sehen!“-Liste. Hier der Link zum Song auf Spotify.

Feathers and Greed: „Winding Stair“

„Für aggressive Pazifisten, die zum Salat gern Glas essen“: Das ist die Selbstbeschreibung der Musik von Feathers and Greed. Und so klingt sie auch tatsächlich. Die hannoversche Band spielt in der bemerkenswerten Besetzung mit zwei Gitarristen, zwei Percussionisten und einem Cellisten ins Ernste verdunkelten Prog-Folk-Core mit gelegentlichen Alles-wird-gut-Anklängen in lebensbejahendem Dur. Die Performance ist eine Pracht und gut die Wahl von Jury und Publikum im Spätherbst 2019, so eine Band mal zum Landessieger und Zweitplatzierten im Bundesfinale des „ Local Heroes“-Wettbewerbs 2019 zu küren.

Jeremias : „Schon okay“

Sie könnten glatt als Boyband durchgehen, wenn sie nicht so gut wären: „Schon okay“ heißt der aktuelle Song von Jeremias. Und die bisher nur vermutete Ähnlichkeit zur Achtzigerjahre-Band The Style Council ( Paul Weller und Mick Talbot) in Sound und Auftreten wird im jüngsten Video zur Gewissheit. Das geht bis zu feinsten Details in Stil- und Klamottenfragen. Das Jeremias-Publikum ist allerdings im Schnitt 20 Jahre zu jung, um The Style Council überhaupt zu kennen, daher dürfte den Fans das Zitat erstens kaum auffallen und sie zweitens kaum stören. Und die Jeremias-Songs sind ja auch für sich klasse.

Ottolien: „Scherben“ https://youtu.be/oNTHOpUWE7o

Die Ottolien-Brüder Leonard und Jonas – einer Singer-Songwriter, einer Rapper und Beatbastler – singen jetzt über Scherben und andere leicht zerbrechliche Dinge. Handy-Touchscreens und Herzen zum Beispiel. Für den Videodreh sind die Büder zum Recycling-Unternehmen Reiling in Harsewinkel hinter Bielefeld gefahren. Weil die da die schönsten Scherbenhaufen haben (und Musiker reinlassen). Sogar nach Farben sortiert. Für Nerds: zählt mal die Viertel im Refrain mit. Für alle anderen: genießen! Der Song hat was von Sahnestück. jeremias

Jamie-Lee: „Auch wenn es gelogen ist“

Streng genommen gehört Jamie-Lee Kriewitz nicht mehr in diese Liste. Die Wennigserin, die im koreanischen Fantasystil für Deutschland beim ESC in Stockholm war („Ghost“), wohnt inzwischen in Magdeburg. Aber die Ausnahme hier machen wir gern. In der ersten Nach-ESC-Single quetscht Kriewitz durch die zusammengebissenen Zähne: Sag mir bitte, dass du mich liebst, „auch wenn es gelogen ist“. Außerdem geht im Video einiges zu Bruch. Das ist der Stoff, aus dem die Pubertisten-Träume sind. Den erneuten Durchbruch, das große Comeback bringt der Song noch nicht. Aber es bleibt spannend. Carlotta Truman, ebenfalls hannoversche ESC-Teilnehmerin („Sister“) arbeitet derweil übrigens offenbar auch an ihren ersten Danach-Songs. Wenn sie veröffentlicht sind, finden sie sich hier in der „Musste sehen!“-Liste.

Barbara Greshake : „Mit einem Bleistift zieht man keinen Schlussstrich“

Eigentlich stammt sie vom Niederrhein, und eigentlich wohnt sie längst in Hamburg, aber Barbara Greshake hat auch Jahre in Hannover gelebt und an der Hochschule Popular Music studiert. Jetzt war sie zur Stippvisite wieder da, um bei einem Kurzgastspiel bei BalkonBeats über den Dächern von Linden den Song „Mit einem Bleistift zieht man keinen Schlussstrich“ vorzustellen. Es folgt ein größeres, ein echtes Heimspiel am 2. März. Da ist Barbara Greshake samt Band mit ihren trockenen und zuweilen träumerischen Songs im Lux zu Gast.

Celina: „Sekunde 1“

Das „ The Voice of Germany“-Rampenlicht scheint schon lange nicht mehr auf Jeanie Celina Schultheiß aus Isernhagen. 2018 im Herbst war ihr TV-Gastspiel, allerdings ist die betörend entschleunigte Version von „Never Gonna Give You up“ ( Rick Astley) in bester Erinnerung geblieben. Seit einigen Wochen veröffentlicht sie jetzt unter dem Kurznamen Celina Songs, „Sekunde 1“ heißt der aktuelle. Auch daran hat Joshua Lange (siehe oben: Vinter) mitgewirkt. Zählen wir Celinas Streams der einschlägigen Plattformen zusammen, geht es deutlich in den sechsstelligen Bereich. Wenige in Hannover machen derzeit so eine Welle – und spielen dabei in der öffentlichen Wahrnehmung so eine kleine Rolle. Eigentlich ungerecht.

Joy Bogat : „Call Me“

Joy Bogat steckt mitten im Popular-Music-Studium in Hannover, war beim renommierten Popkurs in Hamburg, und plötzlich poppt da dieser Song auf: „Call Me“. Wenig anderes aus Hannover klingt zurzeit so amerikanisch wie der Neo Soul von Bogat. Der Song ist so unaufgeregt produziert, dass er fast noch ein Demo sein könnte. Allerdings fehlt nichts, die Stimme ist ja da, und auf die kommt es an. Sie schwingt irgendwo im Klangkosmos zwischen India Arie, Amel Larrieux und vielleicht Lauryn Hill. Da ist viel Potential für wundervolle weitere Songs. Leider gibt’s einstweilen kein Bewegtbild. Hier ist der Link zum Song bei Spotify

Alex Veth : „Schwäche“

Der Schlagzeuger oder besser: Multiinstrumentalist Alex Veth macht sich nackig. Das ist (ein Stück weit) im Video zu „Schwäche“ zu sehen. Wer allerdings auf den Text hört, merkt allerdings schnell, dass hier einer im übertragenen Sinne die Hosen komplett runterlässt. Denn darum geht es: die Stärke zu haben, Schwäche zu zeigen. Dringende Empfehlung, den „Beipackzettel“ unter dem Youtube-Video dort komplett zu lesen. Das spricht dann im Grunde auch für sich und dieses starke Stück über Schwächen.

Von Volker Wiedersheim