Es war still auf Hannovers Pop-Bühnen zuletzt. Unerträglich still für Musikfans. Nur zaghaft haben Bands und Veranstalter in den vergangenen Wochen den Neustart nach dem Corona-Lockdown gewagt. Mit kleinem Publikum, aber dann immer mit großem Applaus. Beim Entdeckertag der Region am Sonntag (und mit einer Ausnahmen am Sonnabend) erleben Landeshauptstadt und Umland mehr als drei Dutzend Konzerte. Das ist eine förmliche Pop-Explosion. Und weil die Veranstalter ausschließlich auf lokale Bands setzen, ist die praktische die komplette Elite der aufstrebenden, sehenswerten Musiker auf den Beinen und irgendwo auf der Bühne.

Hier finden Sie geordnet nach Auftrittsorten und Uhrzeit die Favoriten von der „Musste sehen!“-Liste der HAZ, die regelmäßig neue Songs und Videos der Szene zusammenträgt – jeweils mit einem Video zum Reinhören. Da allerdings nach wie vor Abstandsregeln zum Infektionsschutz im Publikum gelten, sind die Kapazitäten überall begrenzt. Wer interessante Newcomer oder seine lokale Lieblingsband sehen will, muss sich also sputen. Fast überall ist eine Anmeldung erforderlich. Das geht im Internet auf der Webseite www.entdeckertag.de. Und wer da nicht mehr zum Zug kommt, findet hier wenigstens einen kleinen Ersatz.

Café Glocksee – das Warming-up am Sonnabend

15 Uhr. High Fidelity. West-Coast-Sound vom Feinsten aus Hannover. High Fidelity spazieren lässig und kraftvoll zwischen Folk-Rock, Country, Blues und Americana. Mit gekonntem Songwriting, einer mal samtweichen, mal rauen Stimme, einer zurückgenommenen Rhythm-Section und gefühlvollen Gitarrenmelodie nehmen High Fidelity das Publikum mit auf einen einzigartigen Road-Trip.

17 Uhr: Brasswoofer. Die Gruppe hat das Zeug, Hannovers neue Lieblingspartyband zu werden. Die Bläsersektion in Handballmannschaftsstärke sorgt für Balkan-Polka-Power, Schlagzeug wird im Stil von Marchingbands geschultert, und zwei Rapper sagen, was Sache ist. Das Video „Bauernhof“ scheint wie eine Ode an den Deisterrand.

19.15 Uhr: Noam Bar. Dass Noam Bar Azulay kurz vor dem Durchbruch steht, hat ihr die HAZ schon vor drei Jahren ins Merkheft geschrieben. Kurz vor Corona war sie mit Band auf „Are we famous yet“-Europa-Tournee. Dabei kam ihre „Angry Woman Music“ über Ex-Mann, Ex-Freund, Ex-Boss und andere Fehlentscheidungen bestens an. Mit dem Pariser Kunstkollektiv um Marco Benduch hat sie ein fantastisches 360-Grad-Video zum Song „Sitting on Gold“ aufgenommen. Wer mit dem Handy guckt, steht mitten in der Band und muss sich drehen, um die einzelnen Musiker zu sehen. Wer am Computer guckt, kann immerhin seitwärts scrollen.

Die weiteren Bands spielen ihre Konzerte allesamt am Sonntag.

Amtsgarten von Schloss Landestrost , Neustadt

14.30 Uhr: Maciek. Richtung Westen, und dann immer geradeaus. Von Hannover-Mitte aus kommt dann erst Linden, dann noch mehr Linden, dann Badenstedt/Davenstedt, und kurz bevor’s rauf auf den Benther Berg geht ...: das Magic Mile Studio. Maciek hat da diesen neuen Song aufgenommen: „Passing Time“. Der Sänger stammt aus Polen, er hat bei „ The Voice of Germany“ viel Beachtung und nun in Hannover seine musikalische Heimat gefunden. Musikalisch und auch sonst. Dieses Timbre, diese Artikulation, wundervolles Talent! Wenn auch einen Hauch zu perfekt inszeniert. Den Song von Maciek würde man gern mal am Ende einer Zwei-Stunden-Show hören. Wenn er schwitzt und stinkt und die Stimme schon dreiviertels weg ist. Dann wird das Lied wahrscheinlich zum Sterben schön sein. Er sollte es im Amtsgarten von Schloss Landestrost bis zum Schluss aufheben. Maciek spiel noch einmal um 17.30 Uhr am Waldberg in Empelde.

17.30 Uhr: John Winston Berta. Dieses Video verdient, ungelogen!, ein Kapitel in Hannovers Pop-Geschichtsbüchern. Der junge Mann am Keyboard ist Jacob Collier aus London 2017 bei einem Solokonzert im Hamburger Mojo-Club, eine Art Wunderkind des Jazz und Pop, Protegé von Quincy Jones und inzwischen vierfacher Grammy-Gewinner. Der Wuschelkopf daneben ist John Winston Berta. Aus Hannover. Berta ist beim Beatles-Song „Blackbird“ mit auf die Bühen gegangen. Unaufgefordert, einfach so. Und Collier feiert ab, wie Berta erst am Schlagzeug seine Frisur explodieren lässt, dann mitsingt und schließlich aus dem Song eine Zehn-Mann-Open-Stage-Session macht – Legende! Klar, man hätte auch ein Video von einem aktuellen Song von John Winston Berta zeigen können. Gibt es schon, den er veröffentlicht am Freitag vor dem Entdeckertag sein Soloalbum „Right to Wonder“. Aber darüber berichten wir dann eh noch mal gesondert.

Waldberg Empelde

14.45 Uhr: Kuersche. Der Singer-Songwriter Kuersche hat seine Karriere im Windschatten und als best Buddy der Furys begonnen und hat sich bei deren Karrierepausen die halbe Band zur Begleitung gegriffen. Irgendwann hat er sich mit seinem Pudelmützen-Image emanzipiert. Jetzt spielt er in einer Trioformation mit den Brüdern Jan und Lars Neumann. Der Sound ist klarer und knackiger geworden. Aber immer noch klasse. Wäre Kuersche 20 Jahre später geboren, hätte er mit den Tim Bendzkos um die Mädchenherzen konkurriert und gute Chancen auf eine Riesenkarriere gehabt. Das er das mit Humor nimmt –steckt irgendwie in dem Video „Spielt da schon wer?“ mit drinn.

Deister-Freilichtbühne Barsinghausen

15.30 Uhr: Milou & Flint. Sängerin Barbara Milou und Flint alias Christoph van Hal schaffen es, ihre Lieder wie Luftballons von der Leine zu lassen. Das flufft (auch wenn das Wort so nicht im Duden steht). Das Chanconeske verhindert dabei gekonnt, die Grenze zur Schlagerbeliebigkeit zu überqueren – von wo es kein Zurück mehr gäbe. Milou & Flint waren zwar schon im ZDF-„Fernsehgarten“ zu sehen. Aber charmanter war ihr Besuch bei „Inas Nacht“ im Schellfischposten. Daher stammt das Livevideo des Songs „Zu Haus“.

17.30 Uhr: Maybebop. Auch wenn sich der Song im Video „Distanz-Tanz“ gar nicht so an hört: Das ist A-capella. Auch das, was wie Schlagzeug klingt, ist mit Mund und Stimme erzeugt. Die vier Herren von Maybebop sind so etwas wie der FC Bayern dieser Disziplin. Die Fanbase ist riesig und erfolgsverwöhnt, das Stadion ... äh, das Theater am Aegi bei Heimspielen immer ausverkauft. Immer, bis auf jetzt, in der Corona-Zeit. Deshalb ist Maybebop einfach zur Videoaufnahme für den „Distanz-Tanz“ mit den Schülerinnen und Schülern der Hildesheimer Saltandi Dance & Drama School aufs Laatzener Messegelände gegangen. Gute Ideen brauchen einfach Platz, zurzeit wegen der Abstandsregeln sogar noch ein bisschen mehr als sonst.

Hermannshof in Springe-Völksen

16 Uhr: Carlini, Dodo Leo & Martin. Gleich noch einmal A-capella-Gesang. Aber nur ausnahmsweise hier in diesem Video. Das Trio greift sonst auch zu Gitarre, Banjo, Mandoline, Bass und Cajon als Schlagwerk und spielt Blues, Bluegrass und Country. Die Musik kommt aus dem tiefen Süden der USA, die Haltung allerdings nicht. Das ist unschwer zu erkennen an dem höhnischen Hymnus „ America“. Der stammt vom neuen und soeben erst erschienen Album „The Life and Times of Johnny La Mosca“.

Musikzentrum

11.30 Uhr: Vinter. Mal kurz an Skandinavien denken. Aber nicht Ikea, Volvo und Sauna, sondern irgendwas im Spektrum zwischen Jo-Nesbo-Krimis und Lykke Li, zwischen Schären und Fjord, und von rechts hinten schlurft ein Elch durch den sumpfigen Wald. Da spielt der Song „Space & Time“. Die hannoversche Sängerin Nicola Kilimann alias Vinter hat ihn zusammen mit Joshua Lange produziert. Sanft elektrifizierter Hinhörpop, und die Chorvoicings im Refrain sind von so schlichter Schönheit, dass man sich in den Fjord stürzen möchte. Oder den Elch umarmen. Oder eben im Volvo doch zu Ikea fahren und wenigstens etwas Lachs aus der Tube kaufen.

13 Uhr: Sobi. Die Sängerin und Songwriterin Sobi startet mit dem Video zum Song „Pull It Together“ nach ihrer Babypause neu. Es ist ein Song über Ängste und Sorgen ums Versagen, und eindringliche Bilder erlauben den Blick auf das Seelenschlachtfeld, auf dem wir alle unsere Kämpfe austragen müssen. Was zu sehen ist, stimmt melancholisch und zugleich hoffnungsvoll. Übrigens: Sobi hat eine sensationelle Singer-Songwriter-Version von „You’re the One that I Want“ im Repertoire. Ja, genau, der Song aus der John-Travolta-Olivia-Newton-John-Siebziger-Edelschnulze „Grease“. Wenn sie die im Musikzentrum nicht von sich aus spielt, sollte sie mit Applaus dazu gezwungen werden.

14.30 Uhr: Jona Straub Band. Wer erinnert sich an Lionel Ritchies „Dancing on the Ceiling“? Jona Straub, Student des Popular-Music-Studiengangs an der Musikhochschule, hat das Thema des 1986er-Pop-Klassikers jetzt quasi auf Hannover projiziert. Straub (Stuttgarter) besingt mit herzerwärmenden Sprüngen ins Falsett autobiografisch den Umzug in die neue Stadt ( Hannover), während die große Liebe in der alten Heimat zurückbleibt. Der Song ist nicht so klebrig, wie die Kurzform der Story klingt. Im Gegenteil: schicker, leicht timbendzkoesker Wohlfühlsound im 16:9-Radioformat. Und das Video zeigt Lindener Shabby-WG-Schick und viele Dronen-Aerials vom Ihme-Zentrum. Weil: Ihme-Zentrum geht immer. Und Straub tanzt wie weiland Lionel Ritchie über den Dächern.

16.15 Uhr: VERSACER. Die Band ist noch neu, quasi originalverpackt, mit zwei Singles noch ganz frisch im Business. Mit „Allein Alive" katapultierten sich die drei Jungs plus eine Frau mitten in den Lockdown und besangen die Power des Alleinseins. Dabei wechselt der Song von Achtziger-Synth-Pop zu Trap, am Ende lalalalat Sänger Julian Knobloch-Krippner auf das Wort „Skala“. Ihre Musik – siehe die zweite Single „Ready to Pair“ ist komplex und durchdacht und trotzdem Gott sei Dank nie zu Ende gedacht.

18 Uhr: Passepartout. Müsste dieser Song nicht eigentlich bei Volkswagen Nutzfahrzeuge am Telefon in der Warteschleife zu hören sein? „Läuft bei dir? Nein, rollt bei mir. Ich sitz in meinem Bulli!“ Modell T3. Es riecht nach Bier, Gras, Jugend und einer Nahtoderfahrung von Kupplung und Benzinpumpe. Und nach den Neunzigern. Weil aus den Boxen dieser H-Blockx-Sound drückt. Gute Fahrt!

Jazzclub am Lindener Berg

11.30 Uhr: Lennart Smidt Trio. Smidt Hat in Hannover und Amsterdam Jazzpiano studiert und ist inzwischen ein gefragter und viel gereister Musiker. Beim Konzert im Jazzclub spielt er im Trio mit dem aus Kamerun stammenden Bassisten Benson Itoe und Schlagzeuger John Winston Berta. Smidt aber nicht nur im Jazzclub zu hören, sondern auch doppelt im Neustädter Amtsgarten von Schloss Landestrost. Dort spielt er um 16 Uhr ebenfalls im Trio. Und um 17.30 Uhr gleich noch einmal als Pianist in der Band seines Schlagzeugers Berta.

13.30 Uhr: Evelyn Kryger. Die Band aus fünf hannoverschen und Berliner Instrumentalisten spielt Musik im Banne des Y. Stilbeschreibung: Global Kytsch, Balkan-Dysco, Hypfburgjazz und Synth-Polka. Rasant und elegant ist die typische Myschung aus Landey-Folklore und urbaner Party-Attityde – wie im Video zu „Socarabica“ zu sehen.

